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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
18' Желтая карточка
Махер Джек
24' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
72' Желтая карточка
Циммерман Уокер
90' Желтая карточка
Глеснес Якоб
90'+4
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
33
Салливан
Куинн
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
23
Вашингтон
Тейлор
22
Бауэр
Джош
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
8
Леаль
Рэндэлл
12
Банбери
Тил
10
Мухтар
Хани
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нэшвилл
4-3-1-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:2
ТМК
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (11) 0.42
Карранса Хулиан 13 0.39
Уре Микаэль 9 0.27
Мартинес Хосе Андрес 3 0.09
МакГлинн Джек 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Лоу Дэмион 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.47
Пико Фабрис 5 0.16
Банбери Тил 3 0.09
Леаль Рэндэлл 3 0.09
Шаффельбург Джейкоб 3 0.09
Циммерман Уокер 2 0.06
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 11 0
Карранса Хулиан 6 2
Эллиотт Джек 6 1
Буэно Хесус 3 2
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Вагнер Кай 5 0
Флэк Леон 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Харриэль Натан 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Салливан Куинн 3 0
Барибо Тай 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 6 2
Вашингтон Тейлор 6 1
Банбери Тил 7 0
Маккарти Дакс 6 0
Циммерман Уокер 4 1
Мур Шак 4 1
Годой Анибал 5 0
Мухтар Хани 5 0
Пико Фабрис 3 1
Мьюл Алекс 4 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Махер Джек 3 0
Анунга Брайан 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

4
6
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Нэшвилл
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

19
22
Филадельфия Юнион
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Нэшвилл
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

31
14
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
6%
0
0%
1-15
7
23%
2
14%
16-30
9
29%
29%
2
14%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
10%
4
29%
61-75
5
16%
5
36%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
3
16%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
9
36%
7
32%
31-45
7
28%
3
14%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
3
12%
7
32%
76-90

Пропущено

24
10
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
3
30%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
6
25%
3
30%
76-90

Забито

56
36
30 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
7%
1
3%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
18
32%
9
25%
31-45
12
21%
4
11%
46-60
6
11%
7
19%
61-75
8
14%
12
33%
76-90

Пропущено

39
29
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
8
21%
4
14%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
7
18%
3
10%
61-75
10
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3
Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

Точный счет

0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
8
1.5
8
7
7
10
2.5
4
11
4
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
8
8
8
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
19
13
17
16
1.5
12
20
9
24
2.5
5
27
4
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • 57'
    Салливан Куинн уходит с поля. Уре Микаэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Махер Джек получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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