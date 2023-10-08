Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМахер Джек
24' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
72' Желтая карточкаЦиммерман Уокер
90' Желтая карточкаГлеснес Якоб
90'+4
Ход матча
18'
67'
72'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мьюл АлексЗащитник
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|14 (11)
|0.42
|Карранса Хулиан
|13
|0.39
|Уре Микаэль
|9
|0.27
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.09
|МакГлинн Джек
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Лоу Дэмион
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.47
|Пико Фабрис
|5
|0.16
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|0
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Харриэль Натан
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|6
|2
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Банбери Тил
|7
|0
|Маккарти Дакс
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Пико Фабрис
|3
|1
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
4
6
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Нэшвилл
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
19
22
Филадельфия Юнион
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Нэшвилл
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
31
14
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
6%
0
0%
1-15
7
23%
2
14%
16-30
9
29%
29%
2
14%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
10%
4
29%
61-75
5
16%
5
36%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
3
16%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
9
36%
7
32%
31-45
7
28%
3
14%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
3
12%
7
32%
76-90
Пропущено
24
10
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
3
30%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
6
25%
3
30%
76-90
Забито
56
36
30 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
7%
1
3%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
18
32%
9
25%
31-45
12
21%
4
11%
46-60
6
11%
7
19%
61-75
8
14%
12
33%
76-90
Пропущено
39
29
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
8
21%
4
14%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
7
18%
3
10%
61-75
10
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3
Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
Точный счет
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
105
98
87
710
411
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
98
88
413
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
1913
1716
1220
924
527
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9