Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
2:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолКлих Матеуш
45' Желтая карточкаБирнбом Стив
2:0
62' ГолДуркин Кристофер
67' Желтая карточкаКаноуз Расселл
75' Желтая карточкаО'Тул Кевин
90' Желтая карточкаКлих Матеуш
90' Желтая карточкаПерея Андрес
90'+7
Ход матча
45'
1:0
45'
62'
2:0
67'
75'
90'
90'
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
49
Фриз
Мэтт
22
О'Тул
Кевин
24
Грей
Тэйвон
15
Перея
Андрес
43
Магно
Таллес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Магно ТаллесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
2.7
1.3
Среднее время на гол
33
69
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (1)
|0.41
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.18
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.15
|Клих Матеуш
|4
|0.12
|Дуркин Кристофер
|3
|0.09
|Пинс Донован
|3
|0.09
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Роберта Найджел
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Грин Джейкоб
|1
|0.03
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.18
|Родригес Сантьяго
|5 (1)
|0.15
|Магно Таллес
|4
|0.12
|Жассон Андрес
|3
|0.09
|Бакрар Монсеф
|3
|0.09
|Куфре Бриан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Gabriel Segal
|2
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Фернандес Джулиан
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|10
|1
|Бентеке Кристиан
|8
|0
|Каноуз Расселл
|8
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Бирнбом Стив
|2
|1
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Ледесма Ричард
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|О'Тул Кевин
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Магно Таллес
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
12
Ди Си Юнайтед
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Нью-Йорк Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
9
19
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Нью-Йорк Сити
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
30
13
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
3
23%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
10
33%
4
31%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
13%
4
18%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
25%
4
18%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
21%
6
27%
76-90
Забито
15
21
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Пропущено
25
17
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Забито
45
34
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
5
11%
3
9%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
7
16%
8
24%
31-45
5
11%
7
21%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
15
33%
7
21%
76-90
Пропущено
49
39
24 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
8
16%
4
10%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
11
22%
8
21%
31-45
9
18%
10
26%
46-60
8
16%
5
13%
61-75
8
16%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
3:0
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:1
10 раз 30%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
98
610
611
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2310
1321
825
727
330
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9