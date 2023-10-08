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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
2:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
45' Гол
Клих Матеуш
45' Желтая карточка
Бирнбом Стив
2:0
62' Гол
Дуркин Кристофер
67' Желтая карточка
Каноуз Расселл
75' Желтая карточка
О'Тул Кевин
90' Желтая карточка
Клих Матеуш
90' Желтая карточка
Перея Андрес
90'+7
24
Боно
Александер
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
45
Акинмбони
Матаи
31
Дэвис
Эрик
8
Дуркин
Кристофер
43
Клих
Матеуш
6
Каноуз
Расселл
10
Gabriel
Pirani
9
Уртадо
Эрик
21
Ку-Дипьетро
Теодор
49
Фриз
Мэтт
22
О'Тул
Кевин
5
Риса
Бирк
13
Мартинс
Тьяго
II
24
Грей
Тэйвон
15
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
43
Магно
Таллес
21
Жассон
Андрес
10
Родригес
Сантьяго
9
Бакрар
Монсеф
Ди Си Юнайтед
4-3-1-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
6:0
М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

2.7
1.3

Среднее время на гол

33
69

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 14 (1) 0.41
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.18
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.15
Клих Матеуш 4 0.12
Дуркин Кристофер 3 0.09
Пинс Донован 3 0.09
Дахоме Кристиан 2 0.06
Сантуш Педру 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Роберта Найджел 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Грин Джейкоб 1 0.03
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.18
Родригес Сантьяго 5 (1) 0.15
Магно Таллес 4 0.12
Жассон Андрес 3 0.09
Бакрар Монсеф 3 0.09
Куфре Бриан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Gabriel Segal 2 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.03
Хавьер Тиаго 1 0.03
Фернандес Джулиан 1 0.03
Шано Максим 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Хаак Джастин 1 0.03
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0
Грей Тэйвон 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 10 1
Бентеке Кристиан 8 0
Каноуз Расселл 8 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Бирнбом Стив 2 1
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Асад Ямиль 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Палссон Виктор 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 8 0
Пеллегрини Матиас 8 0
Куфре Бриан 6 1
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Сэндс Джеймс 4 0
Перея Андрес 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Ледесма Ричард 3 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Жассон Андрес 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Альфаро Тони 2 0
О'Тул Кевин 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Риса Бирк 1 0
Магно Таллес 1 0
Nick Cushing 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
12
Ди Си Юнайтед
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Нью-Йорк Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

9
19
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Нью-Йорк Сити
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

30
13
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
3
23%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
10
33%
4
31%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
13%
4
18%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
25%
4
18%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
21%
6
27%
76-90

Забито

15
21
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
3
12%
4
24%
76-90

Забито

45
34
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
5
11%
3
9%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
7
16%
8
24%
31-45
5
11%
7
21%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
15
33%
7
21%
76-90

Пропущено

49
39
24 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
8
16%
4
10%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
11
22%
8
21%
31-45
9
18%
10
26%
46-60
8
16%
5
13%
61-75
8
16%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

3:0
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:1
10 раз 30%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
8
1.5
6
10
6
11
2.5
3
13
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
2
15
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
23
10
13
21
1.5
8
25
7
27
2.5
3
30
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Бирнбом Стив получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Г О О О О Л - Клих Матеуш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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