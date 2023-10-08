Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
1:1
Конец матча
Ход матча
65'
0:1
90'
1:1
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.75
Среднее время на гол
78
51
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|15
|0.45
|Альмада Тьяго
|11 (2)
|0.33
|Вольф Тайлер
|5
|0.15
|Леннон Брукс
|4
|0.12
|Уайли Калеб
|4
|0.12
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.09
|Гутман Эндрю
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Москера Эдвин
|3
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Робинсон Майлз
|2
|0.06
|Чол Мачоп
|2
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|15 (5)
|0.45
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.3
|Кристиан Рамирез
|8
|0.24
|Моррис Эйдан
|4
|0.12
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.12
|Йебоа Яв
|3
|0.09
|Росси Диего
|3
|0.09
|Амундсен Мальте
|3
|0.09
|Завадски Шон
|3
|0.09
|Арфстен Макс
|2
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.06
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Леннон Брукс
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Тьяре Джамал
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Завадски Шон
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Коламбус Крю
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
14
Атланта Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
17
38
Атланта Юнайтед
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Коламбус Крю
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
27
52
Голы по времени матча
Забито
40
23
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
3
8%
6
26%
61-75
15
38%
2
9%
76-90
Пропущено
23
35
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
13%
2
6%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
6
26%
7
20%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
22%
12
34%
76-90
Забито
23
39
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
5
22%
7
18%
1-15
1
4%
8
21%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
5
22%
6
15%
76-90
Пропущено
29
13
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
14%
2
15%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
24%
2
15%
31-45
5
17%
4
31%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
7
24%
3
23%
76-90
Забито
63
62
24 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 21
2 Не забивали 4
11
17%
8
13%
1-15
6
10%
12
19%
16-30
7
11%
12
19%
31-45
11
17%
10
16%
46-60
8
13%
12
19%
61-75
20
32%
8
13%
76-90
Пропущено
52
48
22 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
7
13%
4
8%
1-15
5
10%
7
15%
16-30
10
19%
5
10%
31-45
11
21%
11
23%
46-60
7
13%
6
13%
61-75
12
23%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
710
610
512
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
610
89
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
312
1716
2013
924
825
528
429
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9