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  3. Общая таблица
  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
1:1
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
65' Гол
Эрнандес Хуан
1:1
90' Гол
Робинсон Майлз
90'+9
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
7
Грессель
Юлиан
25
Завадски
Шон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
10
Росси
Диего
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

М
6:1
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.75

Среднее время на гол

78
51

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 15 0.45
Альмада Тьяго 11 (2) 0.33
Вольф Тайлер 5 0.15
Леннон Брукс 4 0.12
Уайли Калеб 4 0.12
Лобжанидзе Саба 3 0.09
Гутман Эндрю 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Москера Эдвин 3 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Робинсон Майлз 2 0.06
Чол Мачоп 2 0.06
Россетто Матеус 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 15 (5) 0.45
Селараян Лукас 10 (2) 0.3
Кристиан Рамирез 8 0.24
Моррис Эйдан 4 0.12
Рассел-Роу Джейсен 4 0.12
Йебоа Яв 3 0.09
Росси Диего 3 0.09
Амундсен Мальте 3 0.09
Завадски Шон 3 0.09
Арфстен Макс 2 0.06
Нэйджби Дарлингтон 2 0.06
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Тьяре Джамал 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Завадски Шон 6 0
Эрнандес Хуан 4 1
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Кристиан Рамирез 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Коламбус Крю
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
14
Атланта Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

17
38
Атланта Юнайтед
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Коламбус Крю
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

27
52

Голы по времени матча

Забито

40
23
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
3
8%
6
26%
61-75
15
38%
2
9%
76-90

Пропущено

23
35
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
13%
2
6%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
6
26%
7
20%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
22%
12
34%
76-90

Забито

23
39
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
5
22%
7
18%
1-15
1
4%
8
21%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
5
22%
6
15%
76-90

Пропущено

29
13
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
14%
2
15%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
24%
2
15%
31-45
5
17%
4
31%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
7
24%
3
23%
76-90

Забито

63
62
24 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 21
2 Не забивали 4
11
17%
8
13%
1-15
6
10%
12
19%
16-30
7
11%
12
19%
31-45
11
17%
10
16%
46-60
8
13%
12
19%
61-75
20
32%
8
13%
76-90

Пропущено

52
48
22 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
7
13%
4
8%
1-15
5
10%
7
15%
16-30
10
19%
5
10%
31-45
11
21%
11
23%
46-60
7
13%
6
13%
61-75
12
23%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
1.5
Больше Меньше
12
4
7
10
2.5
6
10
5
12
3.5
3
13
2
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
8
9
2
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
31
2
17
16
1.5
20
13
9
24
2.5
8
25
5
28
3.5
4
29
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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