Тур: 1. Стадион: Драйв Пинк Стэдиум.
Позже
-
Главный тренер: Мартино Херардо
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Майами
Цинциннати
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
3.67
1.6
Среднее время на гол
24
56
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|9 (2)
|0.29
|Мартинес Хосеф
|7 (3)
|0.23
|Тейлор Роберт
|4
|0.13
|Фариас Факундо
|3
|0.1
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.06
|Руис Давид
|2
|0.06
|Месси Лионель
|1
|0.03
|Аллен Ноа
|1
|0.03
|Негри Франко
|1
|0.03
|Авилес Томас
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гомес Диего
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Арройо Диксон
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Стефанелли Николас
|1
|0.03
|Боргелин Шанидер
|1
|0.03
|Фрэй Ян
|1
|0.03
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|16 (7)
|0.5
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.25
|Бупендза Аарон
|5
|0.16
|Барреаль Альваро
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|4
|0.13
|Морено Хуниор
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|4
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|6
|1
|Йедлин Деандре
|7
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Кремаски Бенджамин
|6
|0
|Кривцов Сергей
|5
|0
|Авилес Томас
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Арройо Диксон
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фариас Факундо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Цинциннати
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
12
Интер Майами
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Цинциннати
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
10
30
Интер Майами
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Цинциннати
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
18
42
Голы по времени матча
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
7
30%
8
33%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
5
20%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
1
6%
9
36%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
7
39%
2
8%
76-90
Забито
19
31
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
11%
3
10%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
6
32%
8
26%
46-60
2
11%
8
26%
61-75
4
21%
3
10%
76-90
Пропущено
29
11
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
7%
2
18%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
8
28%
4
36%
31-45
5
17%
2
18%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
5
17%
1
9%
76-90
Забито
42
55
15 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
3
7%
4
7%
1-15
2
5%
5
9%
16-30
10
24%
9
16%
31-45
12
29%
13
24%
46-60
4
10%
13
24%
61-75
11
26%
11
20%
76-90
Пропущено
47
36
19 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
3
6%
7
19%
1-15
7
15%
7
19%
16-30
9
19%
13
36%
31-45
7
15%
5
14%
46-60
9
19%
1
3%
61-75
12
26%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1
Результаты матчей
Интер Майами
Цинциннати
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
3
9 раз 28%
2
8 раз 25%
0
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
87
106
213
610
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
511
79
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
284
1318
1715
328
923
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (5)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
Прогнозы на матч Интер Майами - Цинциннати
Исход игры
Интер Майами
77.8% (7)
Ничья
0% (0)
Цинциннати
22.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (5)
Меньше
44.44% (4)
Обе команды забьют
Да
55.56% (5)
Нет
44.44% (4)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
33.3% (3)
1:2 Цинциннати
22.2% (2)
2:0 Интер Майами
22.2% (2)
1:0 Интер Майами
22.2% (2)
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