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Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
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Цинциннати
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Интер Майами
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Интер Майами
Цинциннати

История личных встреч

Интер Майами
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ОК
3:3
М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

3.67
1.6

Среднее время на гол

24
56

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 9 (2) 0.29
Мартинес Хосеф 7 (3) 0.23
Тейлор Роберт 4 0.13
Фариас Факундо 3 0.1
Кремаски Бенджамин 2 0.06
Руис Давид 2 0.06
Месси Лионель 1 0.03
Аллен Ноа 1 0.03
Негри Франко 1 0.03
Авилес Томас 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Гомес Диего 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Арройо Диксон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Стефанелли Николас 1 0.03
Боргелин Шанидер 1 0.03
Фрэй Ян 1 0.03
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 16 (7) 0.5
Васкес Брэндон 8 (1) 0.25
Бупендза Аарон 5 0.16
Барреаль Альваро 4 0.13
Баджи Доминик 4 0.13
Морено Хуниор 4 0.13
Сантос Сержио II 4 0.13
Нвободо Обинна 2 0.06
Ариас Сантьяго 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 6 1
Йедлин Деандре 7 0
Тейлор Роберт 6 0
Кремаски Бенджамин 6 0
Кривцов Сергей 5 0
Авилес Томас 5 0
Негри Франко 3 1
Арройо Диксон 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фариас Факундо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Аллен Ноа 3 0
Бускетс Серхио 2 0
Гомес Диего 2 0
Жан Корентен 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Альба Жорди 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Москера Йерсон 7 1
Миазга Мэтт 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Мерфи Ян 3 2
Барреаль Альваро 6 0
Сантос Сержио II 5 0
Хагглунд Ник 2 1
Ариас Сантьяго 3 0
Гэддис Рэймон 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Челентано Роман 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Цинциннати
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
12
Интер Майами
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Цинциннати
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

10
30
Интер Майами
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Цинциннати
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

18
42

Голы по времени матча

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
7
30%
8
33%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
5
20%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
1
6%
9
36%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
7
39%
2
8%
76-90

Забито

19
31
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
2
11%
3
10%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
6
32%
8
26%
46-60
2
11%
8
26%
61-75
4
21%
3
10%
76-90

Пропущено

29
11
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
7%
2
18%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
8
28%
4
36%
31-45
5
17%
2
18%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
5
17%
1
9%
76-90

Забито

42
55
15 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
3
7%
4
7%
1-15
2
5%
5
9%
16-30
10
24%
9
16%
31-45
12
29%
13
24%
46-60
4
10%
13
24%
61-75
11
26%
11
20%
76-90

Пропущено

47
36
19 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
3
6%
7
19%
1-15
7
15%
7
19%
16-30
9
19%
13
36%
31-45
7
15%
5
14%
46-60
9
19%
1
3%
61-75
12
26%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1

Результаты матчей

Интер Майами
Цинциннати

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
3
9 раз 28%
2
8 раз 25%
0
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
8
7
1.5
10
6
2
13
2.5
6
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
28
4
13
18
1.5
17
15
3
28
2.5
9
23
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (5)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Цинциннати от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 18 часов 28 минут.



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    Интер Майами
    Ничья
    Цинциннати
    2.00
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Цинциннати

    Исход игры
    Интер Майами
    77.8% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Цинциннати
    22.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (5)
    Меньше
    44.44% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (5)
    Нет
    44.44% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    33.3% (3)
    1:2 Цинциннати
    22.2% (2)
    2:0 Интер Майами
    22.2% (2)
    1:0 Интер Майами
    22.2% (2)
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