Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
3:0
Конец матча
Ход матча
45'
1:0
49'
2:0
65'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Hugo Mbongue
-
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
20.8%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
40 матчей
50%
27.5%
22.5%
20 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
26
Голов в среднем за матч
2.14
1.37
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.71
Среднее время на гол
68
126
Всего голов
70
41
Голов в среднем за матч
1.75
1.03
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.18
|Амайя Фрэнки
|5
|0.15
|Маноэль Элиас
|3
|0.09
|Лима Лукас II
|3
|0.09
|Барлоу Том
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.15
|Керр Деандре
|5
|0.15
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.12
|Осорио Джонатан
|4
|0.12
|Ларьи Ричи
|2
|0.06
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Сервания Брандон
|1
|0.03
|Сапонг Чарльз
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|11
|1
|Данкан Кайл
|10
|0
|Нилис Шон
|8
|1
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Карлос Мигел Коронел
|4
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Франклин Кобе
|2
|0
|Антоноглу Теми
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Hugo Mbongue
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Торонто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Нью-Йорк Ред Буллз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Торонто
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
12
14
Нью-Йорк Ред Буллз
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Торонто
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
55% (18)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
20
8
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
8
40%
2
25%
76-90
Пропущено
18
36
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
11%
3
8%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
4
22%
7
19%
31-45
1
6%
9
25%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
5
28%
9
25%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
6
30%
3
16%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Забито
36
28
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
12 Не забивали 17
2
6%
3
11%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
8
22%
5
18%
31-45
8
22%
6
21%
46-60
2
6%
6
21%
61-75
11
31%
4
14%
76-90
Пропущено
38
55
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
4
11%
4
7%
1-15
9
24%
7
13%
16-30
7
18%
9
16%
31-45
5
13%
12
22%
46-60
5
13%
10
18%
61-75
8
21%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3
Торонто
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0
Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
17 раз 52%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
611
79
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
512
214
215
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
1617
825
924
330
132
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9