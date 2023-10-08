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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
3:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
45' Гол
Барлоу Том
2:0
49' Гол
Лима Лукас
3:0
65' Гол
Лима Лукас
90'+3
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
90
Гавран
Лука
27
О'Нил
Шейн
4
Брэдли
Майкл
6
Мабика
Айме
19
Франклин
Кобе
52
Камареро
Алонсо
Коэльо
5
Ибарра
Франко
21
Осорио
Джонатан
3
Гутьеррес
Кристиан
10
Бернардески
Федерико
25
Овусу
Принс-Осеи
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-1-1
Торонто
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
20.8%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
12.5%
20.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

40 матчей

50%
27.5%
22.5%
20 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:0
М
2:0
М
1:4
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:1
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:2
М
2:1
М
3:0
ТМС
0:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
1:4
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

2.14
1.37

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.71

Среднее время на гол

68
126

Всего голов

70
41

Голов в среднем за матч

1.75
1.03

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 6 (2) 0.18
Амайя Фрэнки 5 0.15
Маноэль Элиас 3 0.09
Лима Лукас II 3 0.09
Барлоу Том 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Ванзейр Данте 2 0.06
Рейес Андрес 2 0.06
Бёрк Кори 2 0.06
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.15
Керр Деандре 5 0.15
Инсинье Лоренцо 4 0.12
Осорио Джонатан 4 0.12
Ларьи Ричи 2 0.06
Кэй Марк-Энтони 2 0.06
Брэдли Майкл 1 0.03
Сервания Брандон 1 0.03
Сапонг Чарльз 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Франклин Кобе 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 11 1
Данкан Кайл 10 0
Нилис Шон 8 1
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Ндам Хассан 4 1
Толкин Джон 5 0
Эдельман Даниэль 5 0
Карлос Мигел Коронел 4 0
Барлоу Том 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Бёрк Кори 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Франклин Кобе 2 0
Антоноглу Теми 2 0
Мабика Айме 2 0
Камареро Алонсо Коэльо 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Hugo Mbongue 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Торонто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8
Нью-Йорк Ред Буллз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Торонто
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

12
14
Нью-Йорк Ред Буллз
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Торонто
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
55% (18)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

20
8
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
8
40%
2
25%
76-90

Пропущено

18
36
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
11%
3
8%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
4
22%
7
19%
31-45
1
6%
9
25%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
5
28%
9
25%
76-90

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
6
30%
3
16%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Забито

36
28
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
12 Не забивали 17
2
6%
3
11%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
8
22%
5
18%
31-45
8
22%
6
21%
46-60
2
6%
6
21%
61-75
11
31%
4
14%
76-90

Пропущено

38
55
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
4
11%
4
7%
1-15
9
24%
7
13%
16-30
7
18%
9
16%
31-45
5
13%
12
22%
46-60
5
13%
10
18%
61-75
8
21%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3
Торонто
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0
Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
17 раз 52%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
7
9
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
5
12
2
14
1.5
2
15
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
16
17
8
25
1.5
9
24
3
30
2.5
1
32
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Маноэль Элиас сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Барлоу Том бьет в цель!
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