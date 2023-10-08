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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
4:1
Второй тайм: 76'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
3' Гол
Киньонес Нельсон
2:0
8' Гол
Басси Амине
3:0
28' Гол
Киньонес Нельсон
4:0
41' Гол
Бэрд Кори
48' Желтая карточка
Дорси Гриффин
4:1
53' Гол
Бассетт Коул
57' Желтая карточка
Абубакар Лалас
63' Желтая карточка
Бассетт Коул
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Киньонес
Нельсон
11
Бэрд
Кори
1
Илич
Марко
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
28
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
14
Харрис
Кельвин
9
Наварро
Рафа
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

31 матч

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
58.1%
19.3%
7 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.87

Среднее время на гол

72
103

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.31

Среднее время на гол

71
68

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.26
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

71
82

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 10 (6) 0.3
Бэрд Кори 8 0.24
Эррера Эктор 4 0.12
Киньонес Нельсон 4 0.12
Алию Ибрахим 3 0.09
Франко Иван 3 0.09
Thor Ulfarsson 3 0.09
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Artur Moraes III 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 6 0.19
Рубио Диего 3 0.09
Барриос Майкл 2 0.06
Махсо Андреас 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Кабрал Кевин 2 0.06
Ронен Коннор 1 (1) 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Уилсон Дэнни 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Льюис Джонатан 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Гальван Бриан 1 (1) 0.03
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 7 2
Эскобар Франко 10 0
Карраскилья Адальберто 8 0
Микаэль 6 1
Святченко Эрик 7 0
Дорси Гриффин 7 0
Киньонес Нельсон 5 1
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Кларк Стив 4 0
Бэрд Кори 4 0
Бартлоу Итан 4 0
Франко Иван 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Бомбито Мойс 5 1
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Гальван Бриан 1 2
Рубио Диего 3 0
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Розенберри Киган 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Япи Даррен 3 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Таварес Сидней 2 0
Прайс Джек 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Диас Луис III 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Колорадо Рэпидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

7
8
Хьюстон Динамо
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (12)
50% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
31% (10)
13% (4)
Колорадо Рэпидс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

32
11
14 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
8
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
19%
2
18%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
7
22%
2
18%
61-75
9
28%
4
36%
76-90

Пропущено

9
32
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
11%
3
9%
1-15
3
33%
9
28%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
11%
5
16%
61-75
3
33%
8
25%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
7
27%
4
27%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
3
20%
76-90

Забито

44
24
23 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 8
11 Не забивали 16
11
25%
2
8%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
9
20%
6
25%
31-45
2
5%
4
17%
46-60
9
20%
6
25%
61-75
10
23%
6
25%
76-90

Пропущено

35
47
16 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
6
17%
5
11%
1-15
6
17%
11
23%
16-30
4
11%
8
17%
31-45
7
20%
7
15%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
8
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
16 раз 52%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
9
7
1.5
4
12
5
11
2.5
4
12
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
6
9
2
14
1.5
4
11
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
15
16
11
21
1.5
8
23
6
26
2.5
1
30
4
28
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • 46'
    Николсон Сэм уходит с поля. Уилсон Дэнни выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Ничья
    Колорадо Рэпидс
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    8.00
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