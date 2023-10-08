Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
4:1
Второй тайм: 76'
0'
1:0
3' ГолКиньонес Нельсон
2:0
8' ГолБасси Амине
3:0
28' ГолКиньонес Нельсон
4:0
41' ГолБэрд Кори
48' Желтая карточкаДорси Гриффин
4:1
53' ГолБассетт Коул
57' Желтая карточкаАбубакар Лалас
63' Желтая карточкаБассетт Коул
Ход матча
3'
8'
2:0
28'
3:0
41'
48'
53'
4:1
57'
63'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
28
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Chris Little
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
31 матч
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
58.1%
19.3%
7 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.87
Среднее время на гол
72
103
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.31
Среднее время на гол
71
68
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.26
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
71
82
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|10 (6)
|0.3
|Бэрд Кори
|8
|0.24
|Эррера Эктор
|4
|0.12
|Киньонес Нельсон
|4
|0.12
|Алию Ибрахим
|3
|0.09
|Франко Иван
|3
|0.09
|Thor Ulfarsson
|3
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Artur Moraes III
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|6
|0.19
|Рубио Диего
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Махсо Андреас
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Кабрал Кевин
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Наварро Рафа
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|7
|2
|Эскобар Франко
|10
|0
|Карраскилья Адальберто
|8
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Дорси Гриффин
|7
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Бэрд Кори
|4
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Франко Иван
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Бомбито Мойс
|5
|1
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Гальван Бриан
|1
|2
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Колорадо Рэпидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
7
8
Хьюстон Динамо
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (12)
50% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
31% (10)
13% (4)
Колорадо Рэпидс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
32
11
14 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
8
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
19%
2
18%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
7
22%
2
18%
61-75
9
28%
4
36%
76-90
Пропущено
9
32
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
11%
3
9%
1-15
3
33%
9
28%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
11%
5
16%
61-75
3
33%
8
25%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
7
27%
4
27%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
3
20%
76-90
Забито
44
24
23 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 8
11 Не забивали 16
11
25%
2
8%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
9
20%
6
25%
31-45
2
5%
4
17%
46-60
9
20%
6
25%
61-75
10
23%
6
25%
76-90
Пропущено
35
47
16 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
6
17%
5
11%
1-15
6
17%
11
23%
16-30
4
11%
8
17%
31-45
7
20%
7
15%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
8
23%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
16 раз 52%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
97
412
511
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
69
214
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
1516
1121
823
626
130
428
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9