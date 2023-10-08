Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0:4
Второй тайм: 73'
0'
0:1
13' ГолТильман Тимоти
0:2
45' ПенальтиБуанга Денис
51' Желтая карточкаРигони Эмилиано
0:3
54' ГолБуанга Денис
0:4
68' ГолОливера Кристиан
Ход матча
13'
0:1
45'
0:2
51'
54'
0:3
68'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
29
Брюин
Уилл
16
Крепо
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Damian Las
-
19 CJ Fodrey
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.33
|Зардес Гьяси
|6
|0.18
|Ригони Эмилиано
|5
|0.15
|Галлахер Джон
|5
|0.15
|Финлей Итан
|5
|0.15
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Фагундес Диего
|2
|0.06
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Ринг Александр
|2
|0.06
|Лима Ник
|1
|0.03
|Гэвин Вулфф
|1
|0.03
|Редес Родни
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Урути Максимилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Валенсия Йохан
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|19 (3)
|0.58
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.27
|Тильман Тимоти
|4
|0.12
|Холлингсхед Райан
|4
|0.12
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.09
|Бюк Стипе
|3
|0.09
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Оливера Кристиан
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|5
|0
|Лима Ник
|5
|0
|Вяйсянен Лео
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Ригони Эмилиано
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Брюин Уилл
|2
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|9
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Буанга Денис
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Остин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
5
Остин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
15
32
Остин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Лос-Анджелес
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
41% (13)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
26
37
Голы по времени матча
Забито
26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
44%
5
26%
76-90
Забито
21
35
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
5
24%
8
23%
31-45
5
24%
2
6%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
5
24%
9
26%
76-90
Пропущено
31
18
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
3%
3
17%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
8
26%
2
11%
76-90
Забито
47
48
23 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
11%
7
15%
1-15
8
17%
7
15%
16-30
10
21%
9
19%
31-45
7
15%
5
10%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
10
21%
11
23%
76-90
Пропущено
49
37
17 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
2
4%
5
14%
1-15
7
14%
10
27%
16-30
8
16%
2
5%
31-45
8
16%
7
19%
46-60
8
16%
6
16%
61-75
16
33%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2
Результаты матчей
Остин
Лос-Анджелес
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Остин
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
143
88
107
412
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
87
610
312
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2210
1418
1319
626
923
131
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9