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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:4
Второй тайм: 73'
Лос-Анджелес
0'
0:1
13' Гол
Тильман Тимоти
0:2
45' Пенальти
Буанга Денис
51' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
0:3
54' Гол
Буанга Денис
0:4
68' Гол
Оливера Кристиан
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
7
Ригони
Эмилиано
29
Брюин
Уилл
10
Дриусси
Себастьян
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
33
Лонг
Аарон
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
25
Оливера
Кристиан
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
Остин
4-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

М
3:0
М
3:0
М
4:1
М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 11 (2) 0.33
Зардес Гьяси 6 0.18
Ригони Эмилиано 5 0.15
Галлахер Джон 5 0.15
Финлей Итан 5 0.15
Брюин Уилл 3 0.09
Фагундес Диего 2 0.06
Касканте Хулио 2 0.06
Ринг Александр 2 0.06
Лима Ник 1 0.03
Гэвин Вулфф 1 0.03
Редес Родни 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Урути Максимилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Валенсия Йохан 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 19 (3) 0.58
Вела Карлос 9 (3) 0.27
Тильман Тимоти 4 0.12
Холлингсхед Райан 4 0.12
Богуш Матеуш 3 (1) 0.09
Бюк Стипе 3 0.09
Опоку Квадво 2 0.06
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Оливера Кристиан 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 5 0
Лима Ник 5 0
Вяйсянен Лео 4 0
Галлахер Джон 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Ригони Эмилиано 3 0
Валенсия Йохан 3 0
Брюин Уилл 2 0
Финлей Итан 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Лундквист Адам 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 9 0
Санчес Илье 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Тильман Тимоти 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Опоку Квадво 1 1
Буанга Денис 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Оливера Кристиан 1 0

Результаты матчей

Остин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
5
Остин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

15
32
Остин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Лос-Анджелес
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
41% (13)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
44%
5
26%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
5
24%
8
23%
31-45
5
24%
2
6%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
5
24%
9
26%
76-90

Пропущено

31
18
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
3%
3
17%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
8
26%
2
11%
76-90

Забито

47
48
23 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
11%
7
15%
1-15
8
17%
7
15%
16-30
10
21%
9
19%
31-45
7
15%
5
10%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
10
21%
11
23%
76-90

Пропущено

49
37
17 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
2
4%
5
14%
1-15
7
14%
10
27%
16-30
8
16%
2
5%
31-45
8
16%
7
19%
46-60
8
16%
6
16%
61-75
16
33%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2

Результаты матчей

Остин
Лос-Анджелес

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Остин
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
8
8
1.5
10
7
4
12
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
10
1.5
3
12
2
14
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
22
10
14
18
1.5
13
19
6
26
2.5
9
23
1
31
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • 46'
    Валенсия Йохан уходит с поля. Даниэль Перейра выходит вместо него
  • 46'
    Лонг Аарон уходит с поля. Мурильо Хесус выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Буанга Денис из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • 13'
    Буанга Денис сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Тильман Тимоти бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Лос-Анджелес.
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Остин
    Ничья
    Лос-Анджелес
    3.95
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