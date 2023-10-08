Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
5:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
33' ГолДотсон Хассани
1:1
41' ГолБойд Тайлер
2:1
45' ГолПукки Теэму
51' Желтая карточкаЁсида Мая
3:1
60' ГолПукки Теэму
4:1
67' ГолПукки Теэму
5:1
76' ГолПукки Теэму
Ход матча
33'
41'
1:1
45'
2:1
51'
60'
3:1
67'
76'
5:1
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
22
Пукки
Теэму
93
Альфаро
Тони
11
Бойд
Тайлер
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Sean McAuley
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1
2.17
Среднее время на гол
90
41
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.83
1.29
Среднее время на гол
31
70
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
53
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|8
|0.24
|Пукки Теэму
|8 (1)
|0.24
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.18
|Дотсон Хассани
|3
|0.09
|Mender Garcia
|3
|0.09
|Ариага Кервин
|2
|0.06
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.06
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Чжон Сан Бин
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|1
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Miguel Tapias
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|1
|0.03
|Devin Padelford
|1
|0.03
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Сент-Клэр Дейн
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|7 (2)
|0.22
|Бойд Тайлер
|7
|0.22
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.19
|Йовелич Деян
|4 (1)
|0.13
|Preston Judd
|3
|0.09
|Коста Дуглас
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|2
|0.06
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.06
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|Завалета Эрик
|2
|0.06
|Ёсида Мая
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Леердам Келвин
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Родригес Мемо
|1
|0.03
|Нил Джален
|1
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Росель Ориоль
|0
|0
|Перес Хонатан
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Тейлор Ди Джей
|7
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Ариага Кервин
|5
|0
|Miguel Tapias
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Бристоу Итан
|1
|1
|Грегуш Ян
|2
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Леердам Келвин
|2
|0
|Ёсида Мая
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
12
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
13
24
Миннесота Юнайтед
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Лос-Анджелес Гэлакси
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
4
25%
3
16%
76-90
Пропущено
21
32
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
5
24%
8
25%
31-45
5
24%
3
9%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
5
24%
5
16%
76-90
Забито
22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
14%
2
7%
1-15
4
18%
4
14%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
15%
5
22%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
26%
4
17%
76-90
Забито
38
47
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
11%
2
4%
1-15
8
21%
7
15%
16-30
7
18%
9
19%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
2
5%
12
26%
61-75
9
24%
10
21%
76-90
Пропущено
48
55
21 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
4
8%
9
16%
1-15
9
19%
7
13%
16-30
8
17%
13
24%
31-45
9
19%
4
7%
46-60
6
13%
13
24%
61-75
12
25%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
8 раз 50%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
12 раз 75%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
9 раз 28%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 59%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
214
105
214
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
610
610
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
229
824
1615
428
724
131
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9