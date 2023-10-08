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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
5:1
Второй тайм: 77'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
33' Гол
Дотсон Хассани
1:1
41' Гол
Бойд Тайлер
2:1
45' Гол
Пукки Теэму
51' Желтая карточка
Ёсида Мая
3:1
60' Гол
Пукки Теэму
4:1
67' Гол
Пукки Теэму
5:1
76' Гол
Пукки Теэму

Ход матча

33'
Дотсон Хассани
(Хлонгвейн Бонгокуле)
1:0
41'
1:1
Бойд Тайлер
(Ёсида Мая)
45'
Пукки Теэму
(Emanuel Reynoso2)
2:1
51'
 
Ёсида Мая
60'
Пукки Теэму
3:1
65'
 
Mauricio Cuevas
Фагундес Диего
65'
 
Daniel Aguirre
Росель Ориоль
67'
Пукки Теэму
(Хлонгвейн Бонгокуле)
4:1
75'
 
Перес Хонатан
Эдвардс Рахим
76'
Пукки Теэму
5:1
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Миннесота Юнайтед
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.05
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Все Коэффициенты
97
Сент-Клэр
Дейн
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
12
Дибасси
Бакай
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
22
Пукки
Теэму
1
Бонд
Джонатан
18
Леердам
Келвин
4
Ёсида
Мая
93
Альфаро
Тони
44
Эдвардс
Рахим
20
Серрильо
Эдвин
16
Росель
Ориоль
11
Бойд
Тайлер
10
Коста
Дуглас
21
Фагундес
Диего
27
Шарп
Билли
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
4:3
М
2:3
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
2.17

Среднее время на гол

90
41

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.83
1.29

Среднее время на гол

31
70

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
53

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 8 0.24
Пукки Теэму 8 (1) 0.24
Emanuel Reynoso2 6 (1) 0.18
Дотсон Хассани 3 0.09
Mender Garcia 3 0.09
Ариага Кервин 2 0.06
Амарилья Луис 2 (2) 0.06
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Чжон Сан Бин 1 0.03
Грегуш Ян 1 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Miguel Tapias 1 0.03
Росалес Джозеф 1 0.03
Devin Padelford 1 0.03
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Сент-Клэр Дейн 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 7 (2) 0.22
Бойд Тайлер 7 0.22
Шарп Билли 6 (1) 0.19
Йовелич Деян 4 (1) 0.13
Preston Judd 3 0.09
Коста Дуглас 2 0.06
Дельгадо Марко 2 0.06
Бругман Гастон 2 (1) 0.06
Касерес Мартин 2 0.06
Завалета Эрик 2 0.06
Ёсида Мая 1 0.03
Эдвардс Рахим 1 0.03
Леердам Келвин 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Родригес Мемо 1 0.03
Нил Джален 1 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Росель Ориоль 0 0
Перес Хонатан 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Julian Aude 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 8 0
Тейлор Ди Джей 7 0
Трапп Уилл 5 0
Ариага Кервин 5 0
Miguel Tapias 5 0
Emanuel Reynoso2 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Бристоу Итан 1 1
Грегуш Ян 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Zaydan Bello 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 7 0
Пуч Рикард 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Бойд Тайлер 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Леердам Келвин 2 0
Ёсида Мая 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Mauricio Cuevas 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Шарп Билли 1 0
Завалета Эрик 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
12
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

13
24
Миннесота Юнайтед
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Лос-Анджелес Гэлакси
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
4
25%
3
16%
76-90

Пропущено

21
32
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
5
24%
8
25%
31-45
5
24%
3
9%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
5
24%
5
16%
76-90

Забито

22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
14%
2
7%
1-15
4
18%
4
14%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
5
23%
7
25%
76-90

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
15%
5
22%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
26%
4
17%
76-90

Забито

38
47
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
11%
2
4%
1-15
8
21%
7
15%
16-30
7
18%
9
19%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
2
5%
12
26%
61-75
9
24%
10
21%
76-90

Пропущено

48
55
21 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
4
8%
9
16%
1-15
9
19%
7
13%
16-30
8
17%
13
24%
31-45
9
19%
4
7%
46-60
6
13%
13
24%
61-75
12
25%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
8 раз 50%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
12 раз 75%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
9 раз 28%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 59%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
2
14
1.5
10
5
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
22
9
8
24
1.5
16
15
4
28
2.5
7
24
1
31
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • 51'
    Ёсида Мая получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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