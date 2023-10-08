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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:2
Второй тайм: 76'
Шарлотт
0'
0:1
23' Гол
Вествуд Эшли
0:2
57' Пенальти
Свидерски Кароль
61' Желтая карточка
Хименес Гастон
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
26
Думбия
Усман
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
19
Куциас
Георгиос
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
7
Юзвяк
Камиль
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
11
Свидерски
Кароль
9
Копетти
Энцо
Чикаго Файр
4-2-3-1
Шарлотт
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:3
М
2:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайле-Селассие Марен 6 0.18
Шакири Джердан 5 (1) 0.15
Камара Кей 5 0.15
Пржибылко Каспер 4 0.12
Герберс Фабиан 4 0.12
Куциас Георгиос 3 0.09
Гутьеррес Брайан 2 0.06
Мюллер Крис 2 0.06
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0
Думбия Усман 0 0
Дин Джонатан 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 12 (4) 0.38
Копетти Энцо 5 (1) 0.16
Мерам Джастин 4 0.13
Вествуд Эшли 3 0.09
Бендер Бен 3 0.09
Юзвяк Камиль 2 0.06
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.06
Арфилд Скотт 2 0.06
Кембридж Брэндон 2 0.06
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 9 1
Герберс Фабиан 7 1
Пинеда Маурисио 7 0
Суке Арно 5 1
Кцихос Рафаэль 6 0
Наварро Мигель 6 0
Дин Джонатан 5 0
Шакири Джердан 3 1
Думбия Усман 4 0
Теран Карлос 4 0
Куциас Георгиос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Брэди Крис 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Асевес Даниэль 1 0
Буркс Кендалл 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Свидерски Кароль 7 0
Копетти Энцо 7 0
Вествуд Эшли 5 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Кахлина Кристиян 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
13
Чикаго Файр
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Шарлотт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

9
20
Чикаго Файр
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Шарлотт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

21
33

Голы по времени матча

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
8%
1
5%
1-15
3
13%
6
32%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
5
21%
5
26%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Пропущено

22
27
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
9%
6
22%
31-45
8
36%
7
26%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
4
18%
6
22%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
14%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
5
36%
4
19%
76-90

Пропущено

27
23
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
11%
3
13%
1-15
6
22%
1
4%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
4
15%
6
26%
61-75
8
30%
30%
5
22%
76-90

Забито

38
40
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
4
11%
5
13%
1-15
5
13%
9
23%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
6
16%
8
20%
46-60
6
16%
7
18%
61-75
8
21%
6
15%
76-90

Пропущено

49
50
20 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 25
4
8%
5
10%
1-15
9
18%
3
6%
16-30
7
14%
11
22%
31-45
9
18%
10
20%
46-60
8
16%
10
20%
61-75
12
24%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4
Шарлотт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Шарлотт

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
23
8
10
22
1.5
13
18
6
26
2.5
4
27
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Вествуд Эшли бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Шарлотт
38.00
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Где смотреть матч Чикаго Файр 0:2 Шарлотт онлайн

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