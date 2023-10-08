Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
3' ГолЭбобисс Жереми
21' Желтая карточкаЭбобисс Жереми
1:1
57' ГолОбриан Хадер
60' Желтая карточкаИбеага Себастьен
Ход матча
3'
0:1
21'
57'
1:1
60'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Веласко
Алан
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
12
Хопп
Мэттью
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хопп МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 5 побед
35 матчей
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
5 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
10 побед 20 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.37
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
47
44
Голов в среднем за матч
1.34
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.38
|Обриан Хадер
|5
|0.16
|Камунго Бернард
|4
|0.13
|Веласко Алан
|3
|0.09
|Берджесс Нкоси
|3
|0.09
|Арриола Пол
|2
|0.06
|Джункуа Сэм
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.36
|Эбобисс Жереми
|10 (1)
|0.3
|Трауко Мигель
|3
|0.09
|Акапо Карлос
|2
|0.06
|Хопп Мэттью
|2
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Кауэлл Кейд
|1
|0.03
|Tonhao
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Киканович Бенджамин
|1
|0.03
|Ousseni Bouda
|1
|0.03
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|4
|0
|Твумаси Эма
|2
|1
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Марье Поль
|8
|0
|Жудсон
|5
|1
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эбобисс Жереми
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
11
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
21
Даллас
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
68% (21)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
56% (18)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (2)
53% (17)
41% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
9
35%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
6
26%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
39
36
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
13%
7
19%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
11
28%
7
19%
76-90
Пропущено
30
42
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
8
27%
11
26%
31-45
7
23%
8
19%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
6
20%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Результаты матчей
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
9 раз 28%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 55%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
78
97
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
266
823
1022
229
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9