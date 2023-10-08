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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Второй тайм: 75'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
3' Гол
Эбобисс Жереми
21' Желтая карточка
Эбобисс Жереми
1:1
57' Гол
Обриан Хадер
60' Желтая карточка
Ибеага Себастьен

Ход матча

3'
0:1
Эбобисс Жереми
(Юилл Джексон)
21'
 
Эбобисс Жереми
57'
Обриан Хадер
(Феррейра Хесус)
1:1
60'
Ибеага Себастьен
 
63'
 
Монтейру Жамиру
Хопп Мэттью
63'
 
Кауэлл Кейд
Марье Поль
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Даллас
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
7
Арриола
Пол
19
Помикал
Пакстон
14
Ильяраменди
Асьер
20
Веласко
Алан
8
Обриан
Хадер
10
Феррейра
Хесус
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
12
Хопп
Мэттью
3
Марье
Поль
11
Эбобисс
Жереми
Даллас
4-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 5 побед

35 матчей

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
5 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
10 побед 20 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.37

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

47
44

Голов в среднем за матч

1.34
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.38
Обриан Хадер 5 0.16
Камунго Бернард 4 0.13
Веласко Алан 3 0.09
Берджесс Нкоси 3 0.09
Арриола Пол 2 0.06
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.36
Эбобисс Жереми 10 (1) 0.3
Трауко Мигель 3 0.09
Акапо Карлос 2 0.06
Хопп Мэттью 2 0.06
Юилл Джексон 1 0.03
Монтейру Жамиру 1 0.03
Кауэлл Кейд 1 0.03
Tonhao 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Киканович Бенджамин 1 0.03
Ousseni Bouda 1 0.03
Груэсо Карлос 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Веласко Алан 6 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Берджесс Нкоси 4 0
Твумаси Эма 2 1
Ильяраменди Асьер 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 9 0
Марье Поль 8 0
Жудсон 5 1
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Эбобисс Жереми 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
11
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
21
Даллас
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
68% (21)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
56% (18)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (2)
53% (17)
41% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
9
35%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
6
26%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

39
36
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
13%
7
19%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
11
28%
7
19%
76-90

Пропущено

30
42
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
8
27%
11
26%
31-45
7
23%
8
19%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
6
20%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1

Результаты матчей

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
9 раз 28%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 55%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
9
7
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
1
15
1.5
1
15
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
26
6
8
23
1.5
10
22
2
29
2.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
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