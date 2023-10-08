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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
34' Желтая карточка
Ролдан Кристиан
56' Желтая карточка
Leo Chu
63' Желтая карточка
Mathias Laborda
66' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
73' Желтая карточка
Гомес Еймар
90' Желтая карточка
Ларьи Ричи
90'+7
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
84
Атенсио
Джошуа
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
7
Ларьи
Ричи
3
Адекугбе
Сэм
45
Pedro
Vite
16
Берхальтер
Себастьян
11
Хойлетт
Дэвид
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

38 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
18 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:3
М
2:0
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.3

Среднее время на гол

43
69

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.05
1.17

Среднее время на гол

85
77

Всего голов

58
47

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
33

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 11 0.33
Leo Chu 5 0.15
Руидиас Рауль 5 0.15
Руснак Альберт 4 0.12
Ролдан Кристиан 3 0.09
Эбер Араужо 2 0.06
Гомес Еймар 2 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.45
Голд Райан 11 (6) 0.33
Simon Becher 4 0.12
Pedro Vite 4 0.12
Грессель Юлиан 3 0.09
Веселинович Ранко 2 0.06
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Кордова Серхио 2 0.06
Блэкмон Тристан 2 0.06
Али Ахмед 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Mathias Laborda 1 0.03
Рапосо Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 7 0
Leo Chu 5 1
Толо Нуху 6 0
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Гомес Еймар 5 0
Рольдан Александер 5 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 7 1
Кубас Андрес 7 0
Голд Райан 5 0
Шёпф Алессандро 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Уайт Брайан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Pedro Vite 4 0
Рапосо Райан 4 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Адекугбе Сэм 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Ванкувер Уайткэпс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
10
Сиэтл Саундерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

20
29
Сиэтл Саундерс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Ванкувер Уайткэпс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

24
39

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
5
26%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Пропущено

13
30
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
15%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
31%
7
23%
31-45
3
23%
8
27%
46-60
3
23%
5
17%
61-75
1
8%
5
17%
76-90

Забито

22
32
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
8
36%
8
25%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
5
23%
7
22%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
6
32%
6
30%
61-75
5
26%
3
15%
76-90

Забито

39
51
14 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 8
3
8%
9
18%
1-15
6
15%
10
20%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
10
26%
11
22%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
9
23%
10
20%
76-90

Пропущено

32
50
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 26
5
16%
6
12%
1-15
3
9%
4
8%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
4
13%
11
22%
46-60
9
28%
11
22%
61-75
6
19%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
15 раз 45%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
9
7
2
15
2.5
5
11
1
16
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
6
10
1.5
4
13
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
28
5
11
22
1.5
13
20
5
28
2.5
7
26
2
31
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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