Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаРолдан Кристиан
56' Желтая карточкаLeo Chu
63' Желтая карточкаMathias Laborda
66' Желтая карточкаШёпф Алессандро
73' Желтая карточкаГомес Еймар
90' Желтая карточкаЛарьи Ричи
90'+7
Ход матча
34'
56'
63'
66'
72'
73'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
18
Такаока
Ёхеи
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
38 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
18 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.3
Среднее время на гол
43
69
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.05
1.17
Среднее время на гол
85
77
Всего голов
58
47
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|11
|0.33
|Leo Chu
|5
|0.15
|Руидиас Рауль
|5
|0.15
|Руснак Альберт
|4
|0.12
|Ролдан Кристиан
|3
|0.09
|Эбер Араужо
|2
|0.06
|Гомес Еймар
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.45
|Голд Райан
|11 (6)
|0.33
|Simon Becher
|4
|0.12
|Pedro Vite
|4
|0.12
|Грессель Юлиан
|3
|0.09
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|Блэкмон Тристан
|2
|0.06
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Leo Chu
|5
|1
|Толо Нуху
|6
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Гомес Еймар
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Ванкувер Уайткэпс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
10
Сиэтл Саундерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
20
29
Сиэтл Саундерс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Ванкувер Уайткэпс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
24
39
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
5
26%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Пропущено
13
30
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
15%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
31%
7
23%
31-45
3
23%
8
27%
46-60
3
23%
5
17%
61-75
1
8%
5
17%
76-90
Забито
22
32
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
8
36%
8
25%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
5
23%
7
22%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
6
32%
6
30%
61-75
5
26%
3
15%
76-90
Забито
39
51
14 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 8
3
8%
9
18%
1-15
6
15%
10
20%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
10
26%
11
22%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
9
23%
10
20%
76-90
Пропущено
32
50
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 26
5
16%
6
12%
1-15
3
9%
4
8%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
4
13%
11
22%
46-60
9
28%
11
22%
61-75
6
19%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
15 раз 45%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
512
97
215
511
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
610
413
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
285
1122
1320
528
726
231
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11