Тур: 26.
0:6
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаХалльберг Херман
0:1
25' ГолНорен Аксель
29' Желтая карточкаОгвуче Абель
0:2
30' ПенальтиЛиндберг Юлиус
0:3
32' ГолAxel Henriksson
43' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
0:4
58' ГолAxel Henriksson
0:5
66' ГолЛиндберг Йонас
0:6
78' ГолChovanie Amatkarijo
83' Желтая карточкаНорен Аксель
90'+1
Ход матча
21'
25'
0:1
29'
30'
0:2
32'
43'
58'
66'
0:5
78'
83'
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Filip Bohman
-
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Треллеборг
ГАИС
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.18
Среднее время на гол
52
76
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.7
Среднее время на гол
58
128
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.62
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.27
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.23
|Оффия Генри
|6
|0.23
|Filip Bohman
|6
|0.23
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.12
|Халльберг Херман
|2
|0.08
|Андерссон Маттиас
|2
|0.08
|Liam Olausson
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|11 (3)
|0.42
|Селик Мерван
|10
|0.38
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.31
|Axel Henriksson
|6
|0.23
|Фрайди Ричард
|4
|0.15
|Gustav Lundgren
|2
|0.08
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.08
|Норен Аксель
|2
|0.08
|Robin Frej
|2
|0.08
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Халльберг Херман
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Карлссон Тобиас
|2
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Огвуче Абель
|2
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|7
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
4
Треллеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
15
27
Треллеборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
ГАИС
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
17
31
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
5
16%
1-15
3
18%
6
19%
16-30
5
29%
29%
6
19%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
29%
29%
6
19%
76-90
Пропущено
25
7
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
7
28%
0
0%
1-15
5
20%
1
14%
16-30
1
4%
3
43%
31-45
5
20%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
20%
2
29%
76-90
Забито
18
27
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
6
33%
3
11%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
24
10
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
7
29%
29%
4
40%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Забито
35
58
13 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
2
6%
8
14%
1-15
4
11%
11
19%
16-30
7
20%
11
19%
31-45
8
23%
6
10%
46-60
6
17%
8
14%
61-75
8
23%
14
24%
76-90
Пропущено
49
17
24 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 13
8
16%
1
6%
1-15
12
24%
1
6%
16-30
4
8%
4
24%
31-45
12
24%
5
29%
29%
46-60
4
8%
1
6%
61-75
9
18%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1
Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2
Результаты матчей
Треллеборг
ГАИС
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:6
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:6
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
6
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
67
85
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
76
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
206
1115
1511
521
1115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|26
|15
|6
|5
|56 - 19
|51
|3.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|0:2
|26
|14
|5
|7
|45 - 28
|47
|5.
|26
|11
|5
|10
|36 - 39
|38
|6.
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|7.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|8.
|26
|9
|6
|11
|35 - 49
|33
|9.
|0:1
|26
|9
|5
|12
|29 - 39
|32
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|1:0
|27
|8
|7
|12
|36 - 50
|31
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|30 - 36
|28
|14.
|2:0
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|15.
|26
|6
|8
|12
|22 - 35
|26
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|0:2
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 11
|26
|4.
|0:1
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|12.
|13
|6
|1
|6
|17 - 25
|19
|13.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|14.
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|15.
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|16.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|4.
|0:2
|13
|6
|2
|5
|15 - 16
|20
|5.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|6.
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|7.
|2:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|9.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|15.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8