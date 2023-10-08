  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Треллеборг
0:6
Конец матча
ГАИС
0'
21' Желтая карточка
Халльберг Херман
0:1
25' Гол
Норен Аксель
29' Желтая карточка
Огвуче Абель
0:2
30' Пенальти
Линдберг Юлиус
0:3
32' Гол
Axel Henriksson
43' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
0:4
58' Гол
Axel Henriksson
0:5
66' Гол
Линдберг Йонас
0:6
78' Гол
Chovanie Amatkarijo
83' Желтая карточка
Норен Аксель
90'+1
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
12
Robin
Frej
21
Axel
Henriksson
16
Салихович
Дино
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Треллеборг
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
ГАИС

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
2:2
ТМК
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:3
С
1:1
А
0:1
А
4:0
А
1:3
А
2:0
А
0:1
А
3:0
ТМС
1:2
А
0:0
А
3:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.18

Среднее время на гол

52
76

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.55
0.7

Среднее время на гол

58
128

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.62
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 7 0.27
Бркич Харис 6 (1) 0.23
Оффия Генри 6 0.23
Filip Bohman 6 0.23
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.12
Халльберг Херман 2 0.08
Андерссон Маттиас 2 0.08
Liam Olausson 1 0.04
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.42
Селик Мерван 10 0.38
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.31
Axel Henriksson 6 0.23
Фрайди Ричард 4 0.15
Gustav Lundgren 2 0.08
Вангберг Август 2 0.08
Оберг Йоаким 2 (1) 0.08
Норен Аксель 2 0.08
Robin Frej 2 0.08
Линдберг Йонас 1 0.04
Салихович Дино 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 5 1
Халльберг Херман 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Карлссон Тобиас 2 0
Саид Мохаммед 2 0
Огвуче Абель 2 0
Вийтикко Микко 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Оффия Генри 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Axel Henriksson 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
4
Треллеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

15
27
Треллеборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
ГАИС
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

17
31
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
5
16%
1-15
3
18%
6
19%
16-30
5
29%
29%
6
19%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
29%
29%
6
19%
76-90

Пропущено

25
7
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
7
28%
0
0%
1-15
5
20%
1
14%
16-30
1
4%
3
43%
31-45
5
20%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
20%
2
29%
76-90

Забито

18
27
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
6
33%
3
11%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

24
10
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
7
29%
29%
4
40%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Забито

35
58
13 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
2
6%
8
14%
1-15
4
11%
11
19%
16-30
7
20%
11
19%
31-45
8
23%
6
10%
46-60
6
17%
8
14%
61-75
8
23%
14
24%
76-90

Пропущено

49
17
24 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 13
8
16%
1
6%
1-15
12
24%
1
6%
16-30
4
8%
4
24%
31-45
12
24%
5
29%
29%
46-60
4
8%
1
6%
61-75
9
18%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1
Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2

Результаты матчей

Треллеборг
ГАИС

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:6
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:6
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
6
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
8
5
2
11
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
7
6
3
10
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
11
15
1.5
15
11
5
21
2.5
11
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 26 15 6 5 56 - 19 51
3.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
4.
Утсиктенс
 0:2 26 14 5 7 45 - 28 47
5.
Ландскруна
 26 11 5 10 36 - 39 38
6.
Эстерсунд
 26 8 12 6 36 - 32 36
7.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
8.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
9.
Браге
 0:1 26 9 5 12 29 - 39 32
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Сундсвалль
 1:0 27 8 7 12 36 - 50 31
12.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
13.
Хельсинборг
 26 7 7 12 30 - 36 28
14.
Эргрюте
 2:0 26 7 7 12 30 - 41 28
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 0:2 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 0:1 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Сундсвалль
 1:0 14 5 4 5 20 - 24 19
14.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
16.
Эргрюте
 2:0 13 3 5 5 18 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 0:2 13 6 2 5 15 - 16 20
5.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
7.
Эргрюте
 2:0 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 1:0 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
15.
Браге
 0:1 13 1 3 9 6 - 23 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
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    • 60'
      Мортенсен Николас уходит с поля. Filip Bohman выходит вместо него
    • 58'
      Gustav Lundgren сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Axel Henriksson бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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