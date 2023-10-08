Тур: 26.
0:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаLeo Lif
73' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
88' Желтая карточкаДзабич Робин
0:1
90' ГолДзабич Робин
90'+5
Ход матча
48'
60'
71'
88'
90'
0:1
21
Сульич
Али
19
Leo
Lif
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leo LifПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumНападающий
-
70 Mendi IНападающий
- Запасные игроки
-
28 Yagan SasmanЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вейга УнайПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Ландскруна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
210
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|5 (3)
|0.19
|Armin Culum
|4
|0.15
|Модиг Йеспер
|2
|0.08
|Leo Lif
|2
|0.08
|Emmanuel Duah
|2
|0.08
|Oskar Lindberg
|2
|0.08
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|8
|0.31
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.23
|Дзабич Робин
|4
|0.15
|Frederik Ihler
|3
|0.12
|Camil Jebara
|2
|0.08
|Jesper Strid
|2
|0.08
|Эгнелль Адам
|2 (1)
|0.08
|Эдвардссон Давид
|2
|0.08
|Melker Widell
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.04
|Erik Hedenquist
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|7
|0
|Oskar Lindberg
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Leo Lif
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
|Theodor Hansemon
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Дзабич Робин
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Каддура Амр
|2
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Сирианска Эскильстуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
18
Сирианска Эскильстуна
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Ландскруна
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
4
29%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 14
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
2
12%
76-90
Забито
21
34
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 5
3
14%
4
12%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
2
10%
6
18%
31-45
7
33%
10
29%
29%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
4
19%
6
18%
76-90
Пропущено
36
35
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
7
19%
6
17%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
25%
6
17%
31-45
5
14%
7
20%
46-60
5
14%
8
23%
61-75
7
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2
Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2
Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Ландскруна
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
103
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
224
620
1115
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|26
|15
|6
|5
|56 - 19
|51
|3.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|0:2
|26
|14
|5
|7
|45 - 28
|47
|5.
|26
|11
|5
|10
|36 - 39
|38
|6.
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|7.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|8.
|26
|9
|6
|11
|35 - 49
|33
|9.
|0:1
|26
|9
|5
|12
|29 - 39
|32
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|1:0
|27
|8
|7
|12
|36 - 50
|31
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|30 - 36
|28
|14.
|2:0
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|15.
|26
|6
|8
|12
|22 - 35
|26
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|0:2
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 11
|26
|4.
|0:1
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|12.
|13
|6
|1
|6
|17 - 25
|19
|13.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|14.
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|15.
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|16.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|4.
|0:2
|13
|6
|2
|5
|15 - 16
|20
|5.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|6.
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|7.
|2:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|9.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|15.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8