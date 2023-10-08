  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Ландскруна
0'
48' Желтая карточка
Leo Lif
73' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
88' Желтая карточка
Дзабич Робин
0:1
90' Гол
Дзабич Робин
90'+5
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
22
Theodor
Hansemon
4
Модиг
Йеспер
2
Robin
Sundgren
19
Leo
Lif
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
1
Каддура
Амр
4
Gustaf
Bruzelius
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
24
Линдман
Эмиль
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
Сирианска Эскильстуна
5-3-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Ландскруна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
210

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.19
Armin Culum 4 0.15
Модиг Йеспер 2 0.08
Leo Lif 2 0.08
Emmanuel Duah 2 0.08
Oskar Lindberg 2 0.08
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 8 0.31
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.23
Дзабич Робин 4 0.15
Frederik Ihler 3 0.12
Camil Jebara 2 0.08
Jesper Strid 2 0.08
Эгнелль Адам 2 (1) 0.08
Эдвардссон Давид 2 0.08
Melker Widell 1 0.04
Рапп Йохан 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 1 0.04
Erik Hedenquist 1 0.04
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 7 0
Oskar Lindberg 6 0
Robin Sundgren 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Leo Lif 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Theodor Hansemon 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 6 0
Дзабич Робин 6 0
Эдвардссон Давид 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Йонссон Мелкер 4 0
Camil Jebara 2 1
Edvin Dahlqvist 3 0
Samuel Kotto 1 1
Каддура Амр 2 0
Линдман Эмиль 2 0
Рапп Йохан 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Сирианска Эскильстуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
18
Сирианска Эскильстуна
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Ландскруна
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Пропущено

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 14
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
2
12%
76-90

Забито

21
34
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 5
3
14%
4
12%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
2
10%
6
18%
31-45
7
33%
10
29%
29%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
4
19%
6
18%
76-90

Пропущено

36
35
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
7
19%
6
17%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
25%
6
17%
31-45
5
14%
7
20%
46-60
5
14%
8
23%
61-75
7
19%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2
Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2
Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Ландскруна

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
22
4
6
20
1.5
11
15
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 26 15 6 5 56 - 19 51
3.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
4.
Утсиктенс
 0:2 26 14 5 7 45 - 28 47
5.
Ландскруна
 26 11 5 10 36 - 39 38
6.
Эстерсунд
 26 8 12 6 36 - 32 36
7.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
8.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
9.
Браге
 0:1 26 9 5 12 29 - 39 32
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Сундсвалль
 1:0 27 8 7 12 36 - 50 31
12.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
13.
Хельсинборг
 26 7 7 12 30 - 36 28
14.
Эргрюте
 2:0 26 7 7 12 30 - 41 28
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 0:2 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 0:1 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Сундсвалль
 1:0 14 5 4 5 20 - 24 19
14.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
16.
Эргрюте
 2:0 13 3 5 5 18 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 0:2 13 6 2 5 15 - 16 20
5.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
7.
Эргрюте
 2:0 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 1:0 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
15.
Браге
 0:1 13 1 3 9 6 - 23 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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