  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Сундсвалль
1:0
Перерыв
Браге
0'
1:0
27' Гол
Пичках Пайя
30' Желтая карточка
Хеллберг Сет
1:0
39' Не забитый пенальти
Энгблум Понтус
41' Желтая карточка
Henry Sletsjoee

Ход матча

15'
Стенсхаген Теодор
Ludvig Svanberg
 
27'
Пичках Пайя
(Дурмаз Элиас)
1:0
30'
 
Хеллберг Сет
33'
Бенгтссон Йохан
Бурман Маркус
 
39'
Энгблум Понтус
1:0
41'
 
Henry Sletsjoee
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Браге
3.40
3.45
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5.50
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Все Коэффициенты
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
16
Бурман
Маркус
20
Дурмаз
Элиас
44
Стоянович-Фредин
Оливер
21
Энгблум
Понтус
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
14
Jacob
Stensson
12
Ieltsin
Camoes
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
7
Викстрём
Эмиль
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Сундсвалль
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Сундсвалль
Браге

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
4:0
С
1:2
С
5:0
С
0:0
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.83
1.17

Среднее время на гол

31
77

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 6 0.22
Андерссон Эрик 5 (1) 0.19
Энгблум Понтус 4 0.15
Бенгтссон Йохан 4 0.15
Симба Мунга 3 0.11
Бурман Маркус 3 0.11
Лундстрём Роберт 2 0.07
Халлениус Линус 2 0.07
Карстрем Йеспер 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Стенсхаген Теодор 1 0.04
Дурмаз Элиас 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 8 (2) 0.31
Хеллберг Сет 4 0.15
Samouil Izountouemoi 4 0.15
Kevin Appiah Nyarko 3 0.12
Берггрен Густав 2 0.08
Jacob Stensson 2 0.08
Викстрём Эмиль 2 0.08
Christopher Redenstrand 1 0.04
Pontus Jonsson1 1 0.04
Редин Понтус 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 7 0
Пичках Пайя 7 0
Андерссон Эрик 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Бурман Маркус 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 8 0
Хеллберг Сет 6 1
Henry Sletsjoee 6 0
Samouil Izountouemoi 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 3 0
Асанте Эйрик 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Браге
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
5
Сундсвалль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Браге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

14
21
Сундсвалль
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Браге
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

18
7
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
0
0%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
28%
2
29%
46-60
7
39%
1
14%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
2
10%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
5
21%
4
19%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
31%
2
13%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
3
12%
5
31%
76-90

Забито

34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
9%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
2
6%
9
30%
31-45
6
18%
7
23%
46-60
11
32%
3
10%
61-75
6
18%
6
20%
76-90

Пропущено

50
37
21 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
3
6%
3
8%
1-15
12
24%
6
16%
16-30
6
12%
7
19%
31-45
11
22%
5
14%
46-60
10
20%
7
19%
61-75
8
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1
Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Браге

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
7
5
8
1.5
1
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
17
8
12
14
1.5
8
17
4
22
2.5
3
22
1
25
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 26 15 6 5 56 - 19 51
3.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
4.
Утсиктенс
 0:2 26 14 5 7 45 - 28 47
5.
Ландскруна
 26 11 5 10 36 - 39 38
6.
Эстерсунд
 26 8 12 6 36 - 32 36
7.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
8.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
9.
Браге
 0:1 26 9 5 12 29 - 39 32
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Сундсвалль
 1:0 27 8 7 12 36 - 50 31
12.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
13.
Хельсинборг
 26 7 7 12 30 - 36 28
14.
Эргрюте
 2:0 26 7 7 12 30 - 41 28
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 0:2 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 0:1 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Сундсвалль
 1:0 14 5 4 5 20 - 24 19
14.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
16.
Эргрюте
 2:0 13 3 5 5 18 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 0:2 13 6 2 5 15 - 16 20
5.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
7.
Эргрюте
 2:0 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 1:0 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
15.
Браге
 0:1 13 1 3 9 6 - 23 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Браге
3.40
3.45
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5.50
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Сундсвалль
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