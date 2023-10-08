Тур: 26.
1:0
Перерыв
0'
1:0
27' ГолПичках Пайя
30' Желтая карточкаХеллберг Сет
1:0
39' Не забитый пенальтиЭнгблум Понтус
41' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
Ход матча
27'
1:0
30'
39'
1:0
41'
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сундсвалль
Браге
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.83
1.17
Среднее время на гол
31
77
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|6
|0.22
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.19
|Энгблум Понтус
|4
|0.15
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Симба Мунга
|3
|0.11
|Бурман Маркус
|3
|0.11
|Лундстрём Роберт
|2
|0.07
|Халлениус Линус
|2
|0.07
|Карстрем Йеспер
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|8 (2)
|0.31
|Хеллберг Сет
|4
|0.15
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.15
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Jacob Stensson
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|2
|0.08
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Редин Понтус
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|8
|0
|Хеллберг Сет
|6
|1
|Henry Sletsjoee
|6
|0
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Браге
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
5
Сундсвалль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Браге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
14
21
Сундсвалль
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Браге
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
18
7
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
0
0%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
28%
2
29%
46-60
7
39%
1
14%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
2
10%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
5
21%
4
19%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
31%
2
13%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
3
12%
5
31%
76-90
Забито
34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
9%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
2
6%
9
30%
31-45
6
18%
7
23%
46-60
11
32%
3
10%
61-75
6
18%
6
20%
76-90
Пропущено
50
37
21 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
3
6%
3
8%
1-15
12
24%
6
16%
16-30
6
12%
7
19%
31-45
11
22%
5
14%
46-60
10
20%
7
19%
61-75
8
16%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1
Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Браге
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
57
58
111
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
178
1214
817
422
322
125
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|26
|15
|6
|5
|56 - 19
|51
|3.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|0:2
|26
|14
|5
|7
|45 - 28
|47
|5.
|26
|11
|5
|10
|36 - 39
|38
|6.
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|7.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|8.
|26
|9
|6
|11
|35 - 49
|33
|9.
|0:1
|26
|9
|5
|12
|29 - 39
|32
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|1:0
|27
|8
|7
|12
|36 - 50
|31
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|30 - 36
|28
|14.
|2:0
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|15.
|26
|6
|8
|12
|22 - 35
|26
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|0:2
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 11
|26
|4.
|0:1
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|12.
|13
|6
|1
|6
|17 - 25
|19
|13.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|14.
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|15.
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|16.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|4.
|0:2
|13
|6
|2
|5
|15 - 16
|20
|5.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|6.
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|7.
|2:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|9.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|15.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8