Тур: 26.
1:2
Конец матча
0'
1:0
27' ГолПичках Пайя
30' Желтая карточкаХеллберг Сет
1:0
39' Не забитый пенальтиЭнгблум Понтус
41' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
1:1
52' ГолIeltsin Camoes
1:2
62' ГолЗеттерстрём Александр
63' Желтая карточкаJacob Stensson
84' Желтая карточкаДурмаз Элиас
90' Желтая карточкаАндерссон Эрик
90'+10
Ход матча
27'
1:0
30'
39'
1:0
41'
52'
62'
63'
84'
90'
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сундсвалль
Браге
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.83
1.17
Среднее время на гол
31
77
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|6
|0.22
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.19
|Энгблум Понтус
|4
|0.15
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Симба Мунга
|3
|0.11
|Бурман Маркус
|3
|0.11
|Лундстрём Роберт
|2
|0.07
|Халлениус Линус
|2
|0.07
|Карстрем Йеспер
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|9 (2)
|0.35
|Хеллберг Сет
|4
|0.15
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.15
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Jacob Stensson
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|2
|0.08
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Редин Понтус
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|6
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Дурмаз Элиас
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|8
|0
|Хеллберг Сет
|6
|1
|Henry Sletsjoee
|6
|0
|Jacob Stensson
|5
|0
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Браге
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
5
Сундсвалль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Браге
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
14
21
Сундсвалль
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Браге
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
19
9
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
0
0%
2
22%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
26%
3
33%
46-60
7
37%
2
22%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
2
9%
1-15
6
23%
4
18%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
7
27%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
31%
2
13%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
3
12%
5
31%
76-90
Забито
35
32
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
9%
2
6%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
2
6%
9
28%
31-45
6
17%
8
25%
46-60
11
31%
4
13%
61-75
6
17%
6
19%
76-90
Пропущено
52
38
21 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
3
6%
3
8%
1-15
12
23%
7
18%
16-30
6
12%
7
18%
31-45
12
23%
5
13%
46-60
11
21%
7
18%
61-75
8
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1
Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Браге
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
121
77
76
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
58
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
188
1215
917
423
323
126
125
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8