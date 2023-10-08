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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
АГФ Орхус
0:0
Второй тайм: 54'
Копенгаген
0'
32' Желтая карточка
Кнустер Матс

Ход матча

32'
Кнустер Матс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 217 Количество передач 372
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Копенгаген
5.10
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3.40
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2.33
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
АГФ Орхус
3-4-2-1
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Копенгаген

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
100%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
100%
7 побед 11 ничьих 0 побед

35 матчей

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 18 побед

46 матчей

10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед

Первый тайм

8.7%
56.5%
34.8%
4 победы 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
28

Голов в среднем за матч

0.44
1

Среднее время на гол

202
90

Всего голов

57
20

Голов в среднем за матч

2.04
1.11

Среднее время на гол

44
81

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.45
Бех Тобиас 2 0.18
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.09
Поульсен Николай 1 0.09
Тингагер Фредерик 1 0.09
Кнудсен Магнус 1 0.09
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 6 0.55
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.45
Эльюнусси Мохамед 2 0.18
Оскарссон Орри 2 0.18
Ачури Мохамед Элиас 1 0.09
Дикс Кевин 1 0.09
Лерагер Лукас 1 0.09
Вавро Денис 1 0.09
Ларссон Джордан 1 0.09
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.09
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Линкс Гифт 1 0
Уве Реслер 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Фальк Расмус 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Jacob Neestrup 1 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
8
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
18%
4
18%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
6
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 0:0 11 7 2 2 21 - 13 23
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 0:0 11 3 5 3 11 - 13 14
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 0:0 6 2 2 2 5 - 8 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 0:0 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 46'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кнустер Матс из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Копенгаген.
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    Ничья
    Копенгаген
    5.10
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    3.40
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