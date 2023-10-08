Тур: 11. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jakob Sundberg
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
217 Количество передач 372
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
АГФ Орхус
Копенгаген
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
100%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
100%
7 побед 11 ничьих 0 побед
35 матчей
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 18 побед
46 матчей
10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед
Первый тайм
8.7%
56.5%
34.8%
4 победы 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
28
Голов в среднем за матч
0.44
1
Среднее время на гол
202
90
Всего голов
57
20
Голов в среднем за матч
2.04
1.11
Среднее время на гол
44
81
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.45
|Бех Тобиас
|2
|0.18
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.09
|Поульсен Николай
|1
|0.09
|Тингагер Фредерик
|1
|0.09
|Кнудсен Магнус
|1
|0.09
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|6
|0.55
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.45
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.18
|Оскарссон Орри
|2
|0.18
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.09
|Дикс Кевин
|1
|0.09
|Лерагер Лукас
|1
|0.09
|Вавро Денис
|1
|0.09
|Ларссон Джордан
|1
|0.09
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.09
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|0
|1
|Линкс Гифт
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Jacob Neestrup
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
8
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
18%
4
18%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
5
23%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
6
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Копенгаген
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
28
82
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 13
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 13
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|12 - 21
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|12.
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4