Тур: 11. Стадион: Ceres Park. Зрители: 15018 Главный судья: Jakob Sundberg
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКнустер Матс
1:0
73' ГолСерра Янни
75' Желтая карточкаКаль Эрик
78' Желтая карточкаМортенсен Патрик
83' Желтая карточкаДикс Кевин
88' Undefined phrase: football_event_Лерагер Лукас
1:1
90' ГолФальк Расмус
90' Вторая желтая карточкаДикс Кевин
90'+6
Ход матча
32'
64'
71'
73'
1:0
75'
78'
83'
88'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
355 Количество передач 674
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
АГФ Орхус
Копенгаген
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
100%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
100%
7 побед 11 ничьих 0 побед
35 матчей
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 18 побед
46 матчей
10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед
Первый тайм
8.7%
56.5%
34.8%
4 победы 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
28
Голов в среднем за матч
0.44
1
Среднее время на гол
202
90
Всего голов
57
20
Голов в среднем за матч
2.04
1.11
Среднее время на гол
44
81
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.45
|Бех Тобиас
|2
|0.18
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.09
|Поульсен Николай
|1
|0.09
|Тингагер Фредерик
|1
|0.09
|Серра Янни
|1
|0.09
|Кнудсен Магнус
|1
|0.09
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|6
|0.55
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.45
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.18
|Оскарссон Орри
|2
|0.18
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.09
|Фальк Расмус
|1
|0.09
|Дикс Кевин
|1
|0.09
|Лерагер Лукас
|1
|0.09
|Вавро Денис
|1
|0.09
|Ларссон Джордан
|1
|0.09
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.09
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|0
|1
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Jacob Neestrup
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
3
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
8
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
17%
4
17%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
7
54%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Копенгаген
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
29
83
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4