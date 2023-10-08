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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 15018 Главный судья: Jakob Sundberg
АГФ Орхус
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
32' Желтая карточка
Кнустер Матс
1:0
73' Гол
Серра Янни
75' Желтая карточка
Каль Эрик
78' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
83' Желтая карточка
Дикс Кевин
88' Undefined phrase: football_event_
Лерагер Лукас
1:1
90' Гол
Фальк Расмус
90' Вторая желтая карточка
Дикс Кевин
90'+6

Ход матча

32'
Кнустер Матс
 
60'
 
Ачури Мохамед Элиас
Бардгджи Руни
64'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
71'
Серра Янни
Бех Тобиас
 
73'
Серра Янни
(Мортенсен Патрик)
1:0
75'
Каль Эрик
 
76'
 
Гонсалвеш Диогу
Эльюнусси Мохамед
76'
 
Ларссон Джордан
Оскарссон Орри
76'
 
Соренсен Кристиан
Вавро Денис
78'
Мортенсен Патрик
 
83'
 
Дикс Кевин
88'
 
Лерагер Лукас
89'
Frederik Brandhof
Кнудсен Магнус
 
90'
1:1
Фальк Расмус
90'
 
Дикс Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 355 Количество передач 674
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
АГФ Орхус
3-4-2-1
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Копенгаген

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
100%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
100%
7 побед 11 ничьих 0 побед

35 матчей

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 18 побед

46 матчей

10.9%
32.6%
56.5%
5 побед 15 ничьих 26 побед

Первый тайм

8.7%
56.5%
34.8%
4 победы 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
28

Голов в среднем за матч

0.44
1

Среднее время на гол

202
90

Всего голов

57
20

Голов в среднем за матч

2.04
1.11

Среднее время на гол

44
81

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.45
Бех Тобиас 2 0.18
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.09
Поульсен Николай 1 0.09
Тингагер Фредерик 1 0.09
Серра Янни 1 0.09
Кнудсен Магнус 1 0.09
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 6 0.55
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.45
Эльюнусси Мохамед 2 0.18
Оскарссон Орри 2 0.18
Ачури Мохамед Элиас 1 0.09
Фальк Расмус 1 0.09
Дикс Кевин 1 0.09
Лерагер Лукас 1 0.09
Вавро Денис 1 0.09
Ларссон Джордан 1 0.09
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.09
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Каль Эрик 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Линкс Гифт 1 0
Уве Реслер 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Фальк Расмус 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Jacob Neestrup 1 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
8
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
17%
4
17%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
7
54%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 22 - 14 23
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
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Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
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  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 41%, Копенгаген: 59%.
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Дикс Кевин удален из-за второго грубого нарушения
  • 95'
    Безумный фол. Дикс Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 94'
    Копенгаген контролирует мяч.
  • 94'
    АГФ Орхус начинает контратаку
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