Тур: 11. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Lasse Graagaard
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
24' ГолDon Deedson Louicius
45' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
71' Желтая карточкаDon Deedson Louicius
79' Желтая карточкаNicklas Mouritzen
85' Красная карточкаAndreas Alm
85' Желтая карточкаХансен Мадс
Ход матча
24'
85'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
422 Количество передач 152
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Оденсе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед
47 матчей
29.8%
17%
53.2%
14 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
29.8%
29.8%
40.4%
14 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.63
1.74
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
73
61
Голов в среднем за матч
1.55
1.3
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.36
|Нуама Эрнест
|4
|0.36
|Тверсков Йеппе
|2
|0.18
|Фресе Мартин
|2
|0.18
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.18
|Осман Ибрагим
|1
|0.09
|Хансен Киан
|1
|0.09
|Антман Оливер
|1
|0.09
|Нагало Адамо
|1
|0.09
|Доржелес Марио
|1
|0.09
|Хардер Конрад
|1
|0.09
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|5
|0.45
|Кадри Башким
|3
|0.27
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.09
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.09
|Манне Аласана
|1
|0.09
|Микельсон Николас
|1
|0.09
|Тонгья Франко
|1
|0.09
|Tobias Slotsager
|1
|0.09
|Charly Horneman
|1
|0.09
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.09
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|3
|0
|Кёлер Свен
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Tobias Slotsager
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Оденсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оденсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
8
3
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
4
44%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
20
15
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
5
33%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2
Оденсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3
Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2
Результаты матчей
Норшелланн
Оденсе
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
15
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
23
13
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
64
37
55
19
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|3.
|10
|7
|0
|3
|20 - 10
|21
|4.
|0:1
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|10 - 19
|12
|10.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|3:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|12.
|1:3
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|10.
|3:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|1:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|1:3
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|3:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|1:3
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Оденсе
|Манне Аласана
|4