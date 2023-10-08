Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Норшеланн пытается что-то создать.

89' Норшеланн пытается что-то создать.

89' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Хансен Киан нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

88' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

88' Норшеланн пытается что-то создать.

87' Норшеланн пытается что-то создать.

86' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хансен Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' УДАЛЕНИЕ! - Андреас Альм удален за устное оскорбление в адрес судьи

85' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Удар от ворот произведет Норшеланн

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Микельсон Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Никлас Мурицен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Оденсе

78' Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Удар от ворот произведет Оденсе

78' Нагало Адамо не смог попасть в створ ударом издали

77' Норшеланн пытается что-то создать.

77' Удар от ворот произведет Оденсе

76' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

75' Осман Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали

75' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Норшеланн контролирует мяч.

74' Норшеланн пытается что-то создать.

73' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Команда Оденсе довольна результатом к этому моменту.

72' Норшеланн пытается что-то создать.

71' Дон Дидсон Луисиус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Никлас Мурицен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

68' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

68' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Норшеланн пытается что-то создать.

67' Удар от ворот произведет Оденсе

67' Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

67' Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Норшеланн пытается что-то создать.

64' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Оденсе

64' Свенссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

63' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Норшеланн пытается что-то создать.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Tobias Slotsager получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Свенссон Даниэль

56' Tobias Slotsager на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде

54' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Матч возобновлен

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

53' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

53' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Кёлер Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Норшеланн контролирует мяч.

50' Оооо... вот это был удар! Скьеллеруп Андреас должен был забить с этой позиции.

50' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой слева.

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Оденсе

47' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля