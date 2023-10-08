Тур: 11. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 4106 Главный судья: Lasse Graagaard
0:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолDon Deedson Louicius
45' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
71' Желтая карточкаDon Deedson Louicius
79' Желтая карточкаNicklas Mouritzen
85' Красная карточкаAndreas Alm
85' Желтая карточкаХансен Мадс
90'+9
Ход матча
24'
85'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
731 Количество передач 351
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Оденсе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед
47 матчей
29.8%
17%
53.2%
14 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
29.8%
29.8%
40.4%
14 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.63
1.74
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
73
61
Голов в среднем за матч
1.55
1.3
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.36
|Нуама Эрнест
|4
|0.36
|Тверсков Йеппе
|2
|0.18
|Фресе Мартин
|2
|0.18
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.18
|Осман Ибрагим
|1
|0.09
|Хансен Киан
|1
|0.09
|Антман Оливер
|1
|0.09
|Нагало Адамо
|1
|0.09
|Доржелес Марио
|1
|0.09
|Хардер Конрад
|1
|0.09
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|5
|0.45
|Кадри Башким
|3
|0.27
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.09
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.09
|Манне Аласана
|1
|0.09
|Микельсон Николас
|1
|0.09
|Тонгья Франко
|1
|0.09
|Tobias Slotsager
|1
|0.09
|Charly Horneman
|1
|0.09
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.09
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|3
|0
|Кёлер Свен
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Tobias Slotsager
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Оденсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
8
3
Норшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Оденсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
20
16
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
7
35%
3
19%
76-90
Пропущено
10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2
Оденсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3
Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2
Результаты матчей
Норшелланн
Оденсе
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
15
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
65
38
56
110
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 19
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|12.
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4