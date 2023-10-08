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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 4106 Главный судья: Lasse Graagaard
Норшелланн
0:1
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
24' Гол
Don Deedson Louicius
45' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
71' Желтая карточка
Don Deedson Louicius
79' Желтая карточка
Nicklas Mouritzen
85' Красная карточка
Andreas Alm
85' Желтая карточка
Хансен Мадс
90'+9

Ход матча

24'
0:1
Don Deedson Louicius
45'
Диоманде Мохаммед
 
46'
 
Бернат Ханс Кристиан
Хансен Мартин
46'
 
Nicklas Mouritzen
Aske Adelgaard
56'
Хансен Мадс
Ингвартсен Маркус
 
57'
Расмуссен Кристиан
Беньямин Нюгрен
 
57'
Свенссон Даниэль
Диоманде Мохаммед
 
59'
 
Bjoern Paulsen
Tobias Slotsager
69'
 
Mihajlo Ivancevic
Charly Horneman
71'
 
Don Deedson Louicius
78'
Хардер Конрад
Вилладсен Оливер
 
79'
 
Nicklas Mouritzen
83'
 
Gustav Grubbe
Микельсон Николас
84'
Сертдемир Зидан
Фресе Мартин
 
85'
 
Andreas Alm
85'
Хансен Мадс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 731 Количество передач 351
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
8
Скьеллеруп
Андреас
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
15
Трибулл
Том
6
Кёлер
Свен
30
Don
Deedson
Louicius
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
Норшелланн
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Норшелланн
Оденсе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед

47 матчей

29.8%
17%
53.2%
14 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

29.8%
29.8%
40.4%
14 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

СД
4:2
ТМК
4:0
ТМК
1:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.63
1.74

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

73
61

Голов в среднем за матч

1.55
1.3

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.36
Нуама Эрнест 4 0.36
Тверсков Йеппе 2 0.18
Фресе Мартин 2 0.18
Беньямин Нюгрен 2 0.18
Осман Ибрагим 1 0.09
Хансен Киан 1 0.09
Антман Оливер 1 0.09
Нагало Адамо 1 0.09
Доржелес Марио 1 0.09
Хардер Конрад 1 0.09
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 5 0.45
Кадри Башким 3 0.27
Хаяль Рами 1 (1) 0.09
Буя Турай Мохамед 1 0.09
Манне Аласана 1 0.09
Микельсон Николас 1 0.09
Тонгья Франко 1 0.09
Tobias Slotsager 1 0.09
Charly Horneman 1 0.09
Сельвен Йоханнес 1 0.09
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 3 0
Кёлер Свен 3 0
Andreas Alm 1 1
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Tobias Slotsager 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Оденсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

8
3
Норшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Оденсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

20
16
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
7
35%
3
19%
76-90

Пропущено

10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2
Оденсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3
Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2

Результаты матчей

Норшелланн
Оденсе

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 0:1 11 5 2 4 13 - 14 17
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
Раннерс
 1:0 11 4 3 4 11 - 19 15
8.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 0:1 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 1:0 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Раннерс
 1:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Норшеланн владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4106 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Оденсе: 32%.
  • 99'
    Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 99'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Трибулл Том из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
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    • 96'
      Gustav Grubbe выиграл воздушное противоборство у Тверсков Йеппе.
    • 95'
      Кадри Башким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Оденсе: 33%.
    • 95'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 94'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Дон Дидсон Луисиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 94'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Кадри Башким.
    • 93'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Хеландер Филип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 92'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 91'
      Шанс! Хардер Конрад из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 91'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 90'
      Хеландер Филип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Оденсе: 32%.
    • 90'
      Никлас Мурицен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Никлас Мурицен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 89'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 89'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Хансен Киан нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 88'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 88'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 87'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Хансен Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 85'
      УДАЛЕНИЕ! - Андреас Альм удален за устное оскорбление в адрес судьи
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Оденсе: 34%.
    • 85'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 83'
      Тактическая замена. Микельсон Николас уходит с поля и его заменяет Gustav Grubbe
    • 83'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 82'
      Микельсон Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Никлас Мурицен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Оденсе: 34%.
    • 79'
      Никлас Мурицен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Никлас Мурицен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 79'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 78'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Хардер Конрад
    • 78'
      Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 78'
      Нагало Адамо не смог попасть в створ ударом издали
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Оденсе: 34%.
    • 75'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 75'
      Осман Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали
    • 75'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 73'
      Команда Оденсе довольна результатом к этому моменту.
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Дон Дидсон Луисиус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 71'
      Безумный фол. Дон Дидсон Луисиус грубо играет против соперника. Пострадал Осман Ибрагим
    • 71'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Никлас Мурицен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Хансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Оденсе: 34%.
    • 70'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Тактическая замена. Charly Horneman уходит с поля и его заменяет Mihajlo Ivancevic
    • 68'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 68'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 68'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 68'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 67'
      Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 67'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Хаяль Рами из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Хеландер Филип из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Оденсе: 34%.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 64'
      Свенссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 63'
      Тверсков Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 62'
      Никлас Мурицен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Оденсе: 32%.
    • 60'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Tobias Slotsager получил травму и заменен. Бьёрн Паульсен выходит на поле.
    • 59'
      Бернат Ханс Кристиан из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Tobias Slotsager возвращается на поле.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Ох, нехорошо это выглядит. Tobias Slotsager получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 57'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Свенссон Даниэль
    • 57'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан
    • 56'
      Tobias Slotsager на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 56'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Оденсе начинает контратаку
    • 56'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Хеландер Филип успешно блокирует удар.
    • 56'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 56'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Дон Дидсон Луисиус.
    • 55'
      Бернат Ханс Кристиан из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Оденсе: 30%.
    • 54'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 53'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 53'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 53'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Микельсон Николас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Charly Horneman. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Кёлер Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Charly Horneman
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Оденсе: 27%.
    • 50'
      Оооо... вот это был удар! Скьеллеруп Андреас должен был забить с этой позиции.
    • 50'
      Хеландер Филип успешно блокирует удар.
    • 50'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 49'
      Микельсон Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 48'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Хаяль Рами из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 47'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Кёлер Свен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Aske Adelgaard уходит с поля и его заменяет Никлас Мурицен
    • 46'
      Тактическая замена. Хансен Мартин уходит с поля и его заменяет Бернат Ханс Кристиан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Оденсе: 27%.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Кадри Башким из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Мохаммед Диоманд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Charly Horneman ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 49'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Aske Adelgaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Микельсон Николас
    • 47'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Оденсе: 27%.
    • 44'
      Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Хансен Мартин
    • 43'
      Хансен Мартин из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 42'
      Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 41'
      Трибулл Том из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Скьеллеруп Андреас.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Хеландер Филип из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Скьеллеруп Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Трибулл Том ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Оденсе: 29%.
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Хеландер Филип успешно блокирует удар.
    • 38'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Вилладсен Оливер.
    • 36'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Трибулл Том
    • 35'
      Tobias Slotsager ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Оденсе: 29%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Дон Дидсон Луисиус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Кадри Башким создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 34'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 30'
      Дон Дидсон Луисиус из команды Оденсе в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Оденсе: 27%.
    • 30'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Хаяль Рами
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Осман Ибрагим нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Тверсков Йеппе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Aske Adelgaard успешно блокирует удар.
    • 28'
      Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Судья свистит. Трибулл Том атаковал сзади соперника. Это Мохаммед Диоманд заработал своей команде штрафной
    • 26'
      Микельсон Николас наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Aske Adelgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Оденсе: 31%.
    • 25'
      Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 24'
      Г О О О О Л - Дон Дидсон Луисиус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 24'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 24'
      Хаяль Рами нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 24'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 23'
      Кёлер Свен из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Скьеллеруп Андреас.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Charly Horneman
    • 22'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 22'
      Кёлер Свен наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 21'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Оденсе: 34%.
    • 20'
      Дон Дидсон Луисиус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Дон Дидсон Луисиус пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 18'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 17'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Беньямин Нюгрен задерживает мяч рукой
    • 15'
      Кёлер Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Оденсе: 37%.
    • 15'
      Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Скьеллеруп Андреас.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
    • 12'
      Микельсон Николас из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 11'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Оденсе: 32%.
    • 9'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Aske Adelgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Тверсков Йеппе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Микельсон Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 7'
      Ингвартсен Маркус нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Нагало Адамо
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Оденсе: 48%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 3'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Хеландер Филип успешно блокирует удар.
    • 2'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 0:1 Оденсе онлайн

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