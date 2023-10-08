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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Второй тайм: 46'
Эльфсборг
0'
29' Желтая карточка
Тимосси-Андерссон Алекс

Ход матча

29'
Тимосси-Андерссон Алекс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Эльфсборг
3.50
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3.70
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3.80
Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
24
Акерманн
Кевин
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
7
Петтерссон
Оскар
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
27
Инусса
Зейдан
9
Васич
Никола
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
15
Хедлунд
Симон
Броммапойкарна
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Эльфсборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
5:0
А
1:2
А
0:2
К
1:2
К
1:0
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
6:0
ШК
3:1
А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.78

Среднее время на гол

112
115

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
0.93

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.35
Фрицсон Людвиг 4 0.15
Васич Никола 4 0.15
Акерманн Кевин 3 0.12
Alexander Jensen 2 0.08
Marijan Cosic 2 0.08
Инусса Зейдан 2 0.08
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Monir Jelassi 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 11 (2) 0.42
Ондрейка Якоб 7 0.27
Гудьонсен Свейнн 7 0.27
Бернхардссон Александер 5 0.19
Michael Baidoo 3 0.12
Ларссон Йохан 3 0.12
Фрик Пер 2 0.08
Лагербильке Густав 2 0.08
Касем Ахмед 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Лав Джек Купер 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Jalal Abdulai 1 0.04
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 5 0
Amadeus Soegaard 5 0
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Васич Никола 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Samuel Holm 3 0
Оморова Ричи 3 0
Абрахамссон Александер 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Jalal Abdulai 2 1
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Оккельс Йеппе 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Томасен Йенс 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Эльфсборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
1
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эльфсборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

9
28
Броммапойкарна
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Эльфсборг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
5
33%
3
17%
1-15
4
27%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Забито

17
29
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
5
29%
29%
10
34%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
6
35%
2
7%
76-90

Пропущено

27
10
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
5
50%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
4
15%
3
30%
61-75
8
30%
30%
1
10%
76-90

Забито

32
47
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
6
19%
6
13%
1-15
6
19%
8
17%
16-30
1
3%
7
15%
31-45
8
25%
13
28%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
7
22%
5
11%
76-90

Пропущено

44
23
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
6
14%
0
0%
1-15
8
18%
7
30%
16-30
8
18%
6
26%
31-45
3
7%
3
13%
46-60
6
14%
3
13%
61-75
13
30%
30%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Эльфсборг

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
8
5
1
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
6
6
2
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
11
14
1.5
14
11
3
22
2.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 26 17 5 4 53 - 22 56
2.
Эльфсборг
 0:0 26 17 4 5 49 - 22 55
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 26 12 5 9 40 - 33 41
6.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
7.
Кальмар
 0:0 26 10 7 9 28 - 32 37
8.
Вернаму
 0:1 26 11 2 13 28 - 29 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 0:0 26 8 4 14 33 - 43 28
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 0:0 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 0:0 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 0:0 13 6 4 3 14 - 14 22
7.
ИФК Норрчепинг
 1:0 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 0:0 13 4 3 6 15 - 17 15
14.
Вернаму
 0:1 13 4 1 8 8 - 12 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Мальмё
 0:0 13 8 2 3 21 - 11 26
3.
Вернаму
 0:1 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 13 6 3 4 23 - 18 21
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Кальмар
 0:0 13 4 3 6 14 - 18 15
8.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
9.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
10.
Броммапойкарна
 0:0 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Тимосси-Андерссон Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Эльфсборг
3.50
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3.70
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3.80
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