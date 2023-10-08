Тур: 26. Стадион: Гримста.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Броммапойкарна
Эльфсборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.78
Среднее время на гол
112
115
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.93
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.35
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.15
|Васич Никола
|4
|0.15
|Акерманн Кевин
|3
|0.12
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Marijan Cosic
|2
|0.08
|Инусса Зейдан
|2
|0.08
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|11 (2)
|0.42
|Ондрейка Якоб
|7
|0.27
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.27
|Бернхардссон Александер
|5
|0.19
|Michael Baidoo
|3
|0.12
|Ларссон Йохан
|3
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Лагербильке Густав
|2
|0.08
|Касем Ахмед
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Лав Джек Купер
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Jalal Abdulai
|1
|0.04
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Amadeus Soegaard
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Хульт Никлас
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Jalal Abdulai
|2
|1
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Эльфсборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
1
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эльфсборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
9
28
Броммапойкарна
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Эльфсборг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
5
33%
3
17%
1-15
4
27%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Забито
17
29
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
5
29%
29%
10
34%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
6
35%
2
7%
76-90
Пропущено
27
10
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
5
50%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
4
15%
3
30%
61-75
8
30%
30%
1
10%
76-90
Забито
32
47
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
6
19%
6
13%
1-15
6
19%
8
17%
16-30
1
3%
7
15%
31-45
8
25%
13
28%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
7
22%
5
11%
76-90
Пропущено
44
23
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
6
14%
0
0%
1-15
8
18%
7
30%
16-30
8
18%
6
26%
31-45
3
7%
3
13%
46-60
6
14%
3
13%
61-75
13
30%
30%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Эльфсборг
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
57
85
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
66
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1114
1411
322
718
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|17
|5
|4
|53 - 22
|56
|2.
|0:0
|26
|17
|4
|5
|49 - 22
|55
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|1:0
|26
|12
|5
|9
|40 - 33
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|28 - 32
|37
|8.
|0:1
|26
|11
|2
|13
|28 - 29
|35
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|26
|9
|5
|12
|40 - 38
|32
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|0:0
|26
|8
|4
|14
|33 - 43
|28
|15.
|26
|7
|3
|16
|25 - 54
|24
|16.
|25
|3
|5
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 14
|22
|7.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|8 - 12
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|3.
|0:1
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|7.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|10.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6