Тур: 26.
0'
1:0
2' ГолСилисуфай Эди
19' Желтая карточкаМартинссон Фредрик
2:0
27' ПенальтиАзулай Джонатан
33' Желтая карточкаСилисуфай Эди
38' Желтая карточкаAlbin Skoglund
45' Желтая карточкаАзулай Джонатан
45' Желтая карточкаПолсон Дэниел
52' Желтая карточкаФальцетас Александр
2:1
66' ГолEdin Hamidovic
2:2
68' ГолPaulo Marcelo
87' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
90' Желтая карточкаLorent Mehmeti
90'+5
Ход матча
2'
27'
2:0
33'
38'
45'
45'
66'
2:1
68'
2:2
90'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эргрюте
Утсиктенс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
77
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.23
|Силисуфай Эди
|4
|0.15
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.12
|Тагессон Линус
|3
|0.12
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Hady Saleh Karim
|2
|0.08
|Муянич Амел
|2
|0.08
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.5
|Albin Skoglund
|6
|0.23
|Erik Westermark
|3
|0.12
|Erik Gunnarsson2
|3
|0.12
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.08
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.08
|Allan Mohideen
|2
|0.08
|Бом Карл
|1
|0.04
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Ландстен Карл
|1
|0.04
|Emir Bosnic
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|1
|0.04
|Paulo Marcelo
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
|Lorent Mehmeti
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|8
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Хольмен Кевин
|5
|0
|Полсон Дэниел
|4
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Albin Skoglund
|7
|0
|Брандт Йеспер
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Мартинссон Фредрик
|5
|0
|Фальцетас Александр
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Sebastian Lagerlund
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Lorent Mehmeti
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Утсиктенс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
15
5
Эргрюте
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
8
21
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Утсиктенс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
8% (2)
54% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
19
16
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
8
42%
2
13%
31-45
2
11%
6
38%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
16%
4
25%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
5
22%
5
29%
29%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
25%
2
8%
1-15
1
8%
7
29%
29%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Забито
31
40
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
4
13%
2
5%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
10
32%
4
10%
31-45
5
16%
9
23%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
5
16%
9
23%
76-90
Пропущено
42
29
19 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
14%
6
21%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
9
21%
1
3%
31-45
8
19%
6
21%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
9
21%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3
Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Результаты матчей
Эргрюте
Утсиктенс
Точный счет
2:2
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
211
58
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
224
818
1313
323
620
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8