  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Эргрюте
2:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
1:0
2' Гол
Силисуфай Эди
19' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
2:0
27' Пенальти
Азулай Джонатан
33' Желтая карточка
Силисуфай Эди
38' Желтая карточка
Albin Skoglund
45' Желтая карточка
Азулай Джонатан
45' Желтая карточка
Полсон Дэниел
52' Желтая карточка
Фальцетас Александр
2:1
66' Гол
Edin Hamidovic
2:2
68' Гол
Paulo Marcelo
87' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
90' Желтая карточка
Lorent Mehmeti
90'+5
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
28
Erion
Sadiku
11
Noah
Christoffersson
26
Силисуфай
Эди
17
Дальквист
Хампус
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
6
Erik
Westermark
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
10
Albin
Skoglund
21
Мартинссон
Фредрик
9
Lucas
Hedlund
7
Карлстранд
Линус
Эргрюте
4-3-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Утсиктенс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:0
С
2:1
ТМК
0:2
С
0:1
С
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.23
Силисуфай Эди 4 0.15
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.12
Тагессон Линус 3 0.12
Дальквист Исак 2 0.08
Hady Saleh Karim 2 0.08
Муянич Амел 2 0.08
Азулай Джонатан 2 (2) 0.08
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Полсон Дэниел 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.5
Albin Skoglund 6 0.23
Erik Westermark 3 0.12
Erik Gunnarsson2 3 0.12
Мартинссон Фредрик 2 0.08
Wilhelm Nilsson 2 0.08
Allan Mohideen 2 0.08
Бом Карл 1 0.04
Sebastian Lagerlund 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Ландстен Карл 1 0.04
Emir Bosnic 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Милованович Вилльям 1 0.04
Paulo Marcelo 1 0.04
Predrag Randjelovic II 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Lorent Mehmeti 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 8 0
Erion Sadiku 8 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Хольмен Кевин 5 0
Полсон Дэниел 4 0
Тагессон Линус 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Свенссон Уильям 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Albin Skoglund 7 0
Брандт Йеспер 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Predrag Randjelovic II 5 0
Мартинссон Фредрик 5 0
Фальцетас Александр 4 0
Erik Westermark 2 1
Sebastian Lagerlund 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Милованович Вилльям 2 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Lorent Mehmeti 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Утсиктенс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

15
5
Эргрюте
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

8
21
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Утсиктенс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
8% (2)
54% (14)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

19
16
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
8
42%
2
13%
31-45
2
11%
6
38%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
5
22%
5
29%
29%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
25%
2
8%
1-15
1
8%
7
29%
29%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Забито

31
40
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
4
13%
2
5%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
10
32%
4
10%
31-45
5
16%
9
23%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
5
16%
9
23%
76-90

Пропущено

42
29
19 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
14%
6
21%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
9
21%
1
3%
31-45
8
19%
6
21%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
9
21%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3
Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Эргрюте
Утсиктенс

Точный счет

2:2
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
22
4
8
18
1.5
13
13
3
23
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 26 15 6 5 56 - 19 51
3.
Утсиктенс
 26 14 6 6 47 - 28 48
4.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
5.
Ландскруна
 26 11 5 10 36 - 39 38
6.
Эстерсунд
 26 8 12 6 36 - 32 36
7.
Браге
 26 10 5 11 31 - 39 35
8.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
9.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 26 7 7 12 30 - 36 28
13.
Сундсвалль
 27 7 7 13 36 - 52 28
14.
Эргрюте
 26 6 8 12 30 - 43 26
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 13 2 6 5 18 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
7.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
15.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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