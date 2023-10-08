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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 26. Стадион: .
Ранхейм
4:2
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
5' Гол
Педерсен Мортен-Гамст
1:1
6' Гол
Bassekou Diabate
1:2
43' Гол
Вихманн Матиас
65' Желтая карточка
Солли Сиверт
70' Желтая карточка
Вихманн Матиас
2:2
77' Гол
Эгген-Рисмарк Кристиан
3:2
89' Гол
Ruben Kristensen Alte
4:2
90' Гол
Dennis Gaustad
90' Желтая карточка
Педру Самуэл
90' Желтая карточка
Magnus Lenes
90'+8
1
Magnus
Lenes
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
21
Педерсен
Мортен-Гамст
8
Ruben
Kristensen
Alte
10
Сетер
Йон-Хоу
24
Haakon
Gangstad
20
Arne
Gunnes
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
29
Коли
Алиу
5
Erik
Sandberg
7
Хёуге
Рунар
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
8
Угланн
Микаэль
21
Деан
ван
дер
Слёйс
17
Bassekou
Diabate
11
Педру
Самуэл
Ранхейм
4-2-3-1
Дьерв
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Дьерв

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
3:4
ПД
5:0
ПД
1:6
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.91
2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

47
45

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 7 (3) 0.27
Солли Сиверт 4 0.15
Arne Gunnes 4 0.15
Ruben Kristensen Alte 4 0.15
Эгген-Рисмарк Кристиан 4 0.15
Erik Toenne 2 0.08
Педерсен Мортен-Гамст 2 0.08
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0.04
Региниуссен Мадс 1 0.04
Тунекти Себастьян 1 0.04
Dennis Gaustad 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Квигстад Лассе 0 0
Сетер Йон-Хоу 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.54
Bassekou Diabate 3 0.12
Erik Groenner 3 0.12
Вихманн Матиас 2 0.08
Угланн Микаэль 2 0.08
Бренден Эрик 2 0.08
Ange Mutsinzi 2 0.08
Вильсон Петер 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Iman Mafi 1 0.04
Хустад Эрленд 1 0.04
Torje Wichne 1 0.04
Филиберт Энцо 1 0.04
Lucas Larade 1 0.04
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Erik Toenne 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Ruben Kristensen Alte 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Эгген-Рисмарк Кристиан 2 0
Magnus Lenes 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Oliver Kvendbo Holden 2 0
Daniel Kvande 0 1
Сетер Йон-Хоу 1 0
Солли Сиверт 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 6 0
Угланн Микаэль 5 0
Педру Самуэл 5 0
Бренден Эрик 4 0
Torje Wichne 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Фернандес Леандро II 2 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Дьерв
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
13
Ранхейм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дьерв
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

8
15
Ранхейм
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Дьерв
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
5
23%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
7
32%
2
10%
76-90

Пропущено

29
33
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
3%
3
9%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
6
21%
7
21%
76-90

Забито

11
17
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Забито

33
38
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
7
21%
5
13%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
0
0%
10
26%
61-75
10
30%
8
21%
76-90

Пропущено

48
57
22 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
1
2%
7
12%
1-15
10
21%
7
12%
16-30
11
23%
11
19%
31-45
6
13%
13
23%
46-60
8
17%
8
14%
61-75
12
25%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2
Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0
Дьерв
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2
Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1

Результаты матчей

Ранхейм
Дьерв

Точный счет

4:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
11
15
1.5
11
15
3
23
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 26 16 9 1 43 - 17 57
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 26 13 4 9 43 - 35 43
4.
ИК Старт
 26 11 9 6 45 - 31 42
5.
Согндаль
 26 12 5 9 41 - 37 41
6.
ФК Кристиансунн
 26 11 8 7 44 - 35 41
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Санднес
 26 9 7 10 37 - 34 34
10.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
11.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
12.
Мьёндален
 26 8 6 12 32 - 37 30
13.
Осане
 26 7 9 10 36 - 39 30
14.
Дьерв
 26 7 6 13 39 - 56 27
15.
Хёдд
 26 6 7 13 24 - 35 25
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
15.
Хёдд
 13 3 6 4 12 - 12 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 7 5 1 19 - 10 26
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 13 6 2 5 20 - 19 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
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