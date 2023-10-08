Тур: 26. Стадион: EXTRA Arena.
0'
1:0
5' ГолПедерсен Мортен-Гамст
1:1
6' ГолBassekou Diabate
1:2
43' ГолВихманн Матиас
65' Желтая карточкаСолли Сиверт
70' Желтая карточкаВихманн Матиас
2:2
77' ГолЭгген-Рисмарк Кристиан
3:2
89' ГолRuben Kristensen Alte
4:2
90' ГолDennis Gaustad
90' Желтая карточкаПедру Самуэл
90' Желтая карточкаMagnus Lenes
90'+8
Ход матча
6'
43'
1:2
65'
70'
77'
89'
90'
4:2
90'
90'
20
Arne
Gunnes
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
11 Солли СивертНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Georg Dirdal
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Ранхейм
Дьерв
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.91
2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
47
45
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|7 (3)
|0.27
|Солли Сиверт
|4
|0.15
|Arne Gunnes
|4
|0.15
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.15
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|4
|0.15
|Erik Toenne
|2
|0.08
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0.08
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.04
|Региниуссен Мадс
|1
|0.04
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|Dennis Gaustad
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Сетер Йон-Хоу
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.54
|Bassekou Diabate
|3
|0.12
|Erik Groenner
|3
|0.12
|Вихманн Матиас
|2
|0.08
|Угланн Микаэль
|2
|0.08
|Бренден Эрик
|2
|0.08
|Ange Mutsinzi
|2
|0.08
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0
|Magnus Lenes
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0
|Солли Сиверт
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|6
|0
|Угланн Микаэль
|5
|0
|Педру Самуэл
|5
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Дьерв
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
13
Ранхейм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дьерв
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
8
15
Ранхейм
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Дьерв
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
25
22
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
5
23%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
7
32%
2
10%
76-90
Пропущено
29
33
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
3%
3
9%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
7
24%
6
18%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
17%
6
18%
61-75
6
21%
7
21%
76-90
Забито
11
17
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
27%
6
35%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Забито
33
38
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
7
21%
5
13%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
0
0%
10
26%
61-75
10
30%
8
21%
76-90
Пропущено
48
57
22 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
1
2%
7
12%
1-15
10
21%
7
12%
16-30
11
23%
11
19%
31-45
6
13%
13
23%
46-60
8
17%
8
14%
61-75
12
25%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2
Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0
Дьерв
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2
Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1
Результаты матчей
Ранхейм
Дьерв
Точный счет
4:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
76
49
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
49
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
1115
1115
323
422
224
125
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7