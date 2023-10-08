Тур: 11. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Mikkel Redder
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
9'
0:1
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Dario Osorio
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Раннерс
37 матчей
81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
46 матчей
65.2%
26.1%
8.7%
30 побед 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
18 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
41.3%
8.7%
23 победы 19 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
2.08
1.76
Среднее время на гол
43
51
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
0.81
1
Среднее время на гол
111
90
Всего голов
69
62
Голов в среднем за матч
1.5
1.35
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|5 (1)
|0.45
|Симсир Араль
|2
|0.18
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.18
|Франкулино
|2
|0.18
|Серенсен Оливер
|1
|0.09
|Шарлес
|1
|0.09
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|2
|0.18
|Бундгаард Филип
|2 (1)
|0.18
|Копплин Бьорн
|1
|0.09
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.09
|Хег Даниэль
|1
|0.09
|Даммерс Вессель
|1
|0.09
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.09
|Hugo Andersson2
|1
|0.09
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Габриэль Адам
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
5
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
1
9%
76-90
Забито
8
6
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
50%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Раннерс
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 19
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|12.
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4