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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Мидтьюлланн
0:1
Первый тайм: 45+'
Раннерс
0'
0:1
9' Гол
Кулибали Лассо
41' Желтая карточка
Гигович Армин

Ход матча

9'
0:1
Кулибали Лассо
41'
Гигович Армин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Раннерс
4.10
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4.25
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6.30
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
24
Серенсен
Оливер
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
10
Бундгаард
Филип
Мидтьюлланн
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Мидтьюлланн
Раннерс

37 матчей

81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

46 матчей

65.2%
26.1%
8.7%
30 побед 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
18 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
41.3%
8.7%
23 победы 19 ничьих 4 победы

История матчей

СД
0:0
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

2.08
1.76

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

0.81
1

Среднее время на гол

111
90

Всего голов

69
62

Голов в среднем за матч

1.5
1.35

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.45
Симсир Араль 2 0.18
Брюнхильдсен Ола 2 0.18
Франкулино 2 0.18
Серенсен Оливер 1 0.09
Шарлес 1 0.09
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 2 0.18
Бундгаард Филип 2 (1) 0.18
Копплин Бьорн 1 0.09
Эйджийри Эрнест 1 0.09
Хег Даниэль 1 0.09
Даммерс Вессель 1 0.09
Нордли Симен Болькан 1 0.09
Hugo Andersson2 1 0.09
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Рёмер Андре 2 0
Шарлес 2 0
Гигович Армин 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Габриэль Адам 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
5
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
1
9%
76-90

Забито

8
6
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
50%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Раннерс

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 0:1 11 5 2 4 13 - 14 17
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
Раннерс
 1:0 11 4 3 4 11 - 19 15
8.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 0:1 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 1:0 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Раннерс
 1:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
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    Лучшие коэффициенты
    Мидтьюлланн
    Ничья
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