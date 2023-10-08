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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Мидтьюлланн
2:2
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
9' Гол
Кулибали Лассо
40' Желтая карточка
Гигович Армин
1:1
62' Гол
Франкулино
2:1
67' Гол
Dario Osorio
2:2
71' Гол
Копплин Бьорн
81' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
84' Желтая карточка
Габриэль Адам
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Кулибали Лассо
40'
Гигович Армин
 
46'
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
 
46'
Рёмер Андре
Гигович Армин
 
46'
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
 
59'
 
Каллесеэ Миккель
Бундгаард Филип
62'
Dario Osorio
Симсир Араль
 
62'
Франкулино
1:1
67'
Dario Osorio
(Рёмер Андре)
2:1
71'
2:2
Копплин Бьорн
(Каллесеэ Миккель)
77'
 
Эйджийри Эрнест
Нордли Симен Болькан
81'
Олссон Кристоффер
 
84'
Габриэль Адам
 
89'
 
Педерсен Миккель
Одей Стивен
90'
Шарлес
Олссон Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 440 Количество передач 390
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
24
Серенсен
Оливер
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
10
Бундгаард
Филип
Мидтьюлланн
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Мидтьюлланн
Раннерс

37 матчей

81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

46 матчей

65.2%
26.1%
8.7%
30 побед 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
18 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
41.3%
8.7%
23 победы 19 ничьих 4 победы

История матчей

СД
0:0
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

2.08
1.76

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

0.81
1

Среднее время на гол

111
90

Всего голов

69
62

Голов в среднем за матч

1.5
1.35

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.45
Франкулино 3 0.27
Симсир Араль 2 0.18
Брюнхильдсен Ола 2 0.18
Серенсен Оливер 1 0.09
Шарлес 1 0.09
Dario Osorio 1 0.09
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Рёмер Андре 0 0
Гигович Армин 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 2 0.18
Копплин Бьорн 2 0.18
Бундгаард Филип 2 (1) 0.18
Эйджийри Эрнест 1 0.09
Хег Даниэль 1 0.09
Даммерс Вессель 1 0.09
Нордли Симен Болькан 1 0.09
Hugo Andersson2 1 0.09
Эгхо Марвин 0 0
Каллесеэ Миккель 0 0
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Рёмер Андре 2 0
Шарлес 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
5
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Забито

8
6
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

16
13
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
0
0%
4
31%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
38%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
6
43%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Раннерс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 0:0 11 7 2 2 21 - 13 23
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 0:0 11 3 5 3 11 - 13 14
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 0:0 6 2 2 2 5 - 8 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 0:0 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 54%, Раннерс: 46%.
  • 97'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
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