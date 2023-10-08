Тур: 26. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
27
Далин
Юхан
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Кальмар
Мальмё
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
37 матчей
24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.3%
24.3%
51.4%
9 побед 9 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
35
38
Голов в среднем за матч
1.94
2
Среднее время на гол
46
45
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.68
1.35
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.27
|Хуммет Денис
|7
|0.27
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.19
|Шамун Ноа
|3
|0.12
|Саетра Ларс
|3
|0.12
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Хальберг Мелькер
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.5
|Нанаси Себастьян
|10 (1)
|0.38
|Веккья Стефано
|7
|0.27
|Али Таха Абди
|5
|0.19
|Рикс Сёрен
|3
|0.12
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Otto Rosengren
|1
|0.04
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|3
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мальмё
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
0
Кальмар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Мальмё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
11
30
Кальмар
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Мальмё
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
5
33%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
40%
5
24%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Забито
15
31
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
4
27%
7
23%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
3
20%
6
19%
61-75
1
7%
5
16%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Забито
30
52
19 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
9
30%
11
21%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
6
20%
7
13%
31-45
1
3%
9
17%
46-60
3
10%
9
17%
61-75
7
23%
10
19%
76-90
Пропущено
29
23
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
3
10%
5
22%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
17%
6
26%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
4
14%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2
Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Кальмар
Мальмё
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
3
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
57
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
310
66
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
205
817
169
322
1114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|17
|5
|4
|53 - 22
|56
|2.
|0:0
|26
|17
|4
|5
|49 - 22
|55
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|1:0
|26
|12
|5
|9
|40 - 33
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|28 - 32
|37
|8.
|0:1
|26
|11
|2
|13
|28 - 29
|35
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|26
|9
|5
|12
|40 - 38
|32
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|0:0
|26
|8
|4
|14
|33 - 43
|28
|15.
|26
|7
|3
|16
|25 - 54
|24
|16.
|25
|3
|5
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 14
|22
|7.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|8 - 12
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|3.
|0:1
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|7.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|10.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6