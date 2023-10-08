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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Кальмар
0:0
Перерыв
Мальмё
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Мальмё
5.10
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Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
27
Далин
Юхан
13
Ольссон
Мартин
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
37
Adrian
Skogmar
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
20
Берг
Оливер
Кальмар
4-3-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Мальмё

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

37 матчей

24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.3%
24.3%
51.4%
9 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.94
2

Среднее время на гол

46
45

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.68
1.35

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.27
Хуммет Денис 7 0.27
Скрабб Симон 5 (1) 0.19
Шамун Ноа 3 0.12
Саетра Ларс 3 0.12
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Хальберг Мелькер 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.5
Нанаси Себастьян 10 (1) 0.38
Веккья Стефано 7 0.27
Али Таха Абди 5 0.19
Рикс Сёрен 3 0.12
Ларссон Хуго 2 0.08
Корнелиус Дерек 2 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Otto Rosengren 1 0.04
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 3 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 5 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Otto Rosengren 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Кальмар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мальмё
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
0
Кальмар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Мальмё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

11
30
Кальмар
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Мальмё
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
5
33%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
40%
5
24%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Забито

15
31
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
4
27%
7
23%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
3
20%
6
19%
61-75
1
7%
5
16%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Забито

30
52
19 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
9
30%
11
21%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
6
20%
7
13%
31-45
1
3%
9
17%
46-60
3
10%
9
17%
61-75
7
23%
10
19%
76-90

Пропущено

29
23
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
3
10%
5
22%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
17%
6
26%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
4
14%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2
Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Мальмё

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
3
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
6
6
3
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
5
8
17
1.5
16
9
3
22
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 26 17 5 4 53 - 22 56
2.
Эльфсборг
 0:0 26 17 4 5 49 - 22 55
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 26 12 5 9 40 - 33 41
6.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
7.
Кальмар
 0:0 26 10 7 9 28 - 32 37
8.
Вернаму
 0:1 26 11 2 13 28 - 29 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 0:0 26 8 4 14 33 - 43 28
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 0:0 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 0:0 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 0:0 13 6 4 3 14 - 14 22
7.
ИФК Норрчепинг
 1:0 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 0:0 13 4 3 6 15 - 17 15
14.
Вернаму
 0:1 13 4 1 8 8 - 12 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Мальмё
 0:0 13 8 2 3 21 - 11 26
3.
Вернаму
 0:1 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 13 6 3 4 23 - 18 21
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Кальмар
 0:0 13 4 3 6 14 - 18 15
8.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
9.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
10.
Броммапойкарна
 0:0 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Мальмё
5.10
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3.75
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3.85
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Кальмар
Мальмё
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