Тур: 26. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0:1
Перерыв
Ход матча
23'
0:1
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Elias MyrlidНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
ИК Старт
Конгсвингер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.88
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.19
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.23
|Марес Люк
|6 (5)
|0.23
|Alagie Sanyang
|6
|0.23
|Страннегорд Том
|5
|0.19
|Zakaria Sawo
|5
|0.19
|Mathias Grundetjern
|4
|0.15
|Сакор Важебах
|3
|0.12
|Дервискадич Эмир
|3
|0.12
|Садику Агон
|2
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.38
|Adem Gueven
|7
|0.27
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.19
|Ludvig Langrekken
|4
|0.15
|Jesper Grundt
|3
|0.12
|Моберг Вегар
|3
|0.12
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.12
|Хокенстад Матс
|2
|0.08
|Elias Myrlid
|2
|0.08
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Дервискадич Эмир
|4
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Моберг Вегар
|3
|0
|Victor Grodaas
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Герсон Ларс
|1
|1
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
6
ИК Старт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Конгсвингер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
21
ИК Старт
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Конгсвингер
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
27
19
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
5
19%
5
26%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
10
37%
5
26%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
42%
4
24%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
4
24%
4
16%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Пропущено
17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
44
44
13 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
2
5%
4
9%
1-15
7
16%
9
20%
16-30
4
9%
4
9%
31-45
9
20%
8
18%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
13
30%
30%
12
27%
76-90
Пропущено
29
31
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
10%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
8
26%
31-45
8
28%
6
19%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
10
34%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0
Результаты матчей
ИК Старт
Конгсвингер
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
93
67
57
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
66
112
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
223
1312
1213
619
520
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|26
|16
|9
|1
|41 - 17
|57
|2.
|0:0
|26
|14
|6
|6
|45 - 30
|48
|3.
|1:0
|26
|14
|4
|8
|43 - 33
|46
|4.
|26
|12
|5
|9
|41 - 37
|41
|5.
|26
|11
|8
|7
|44 - 35
|41
|6.
|0:1
|26
|10
|9
|7
|43 - 31
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|6
|10
|36 - 32
|36
|8.
|26
|9
|7
|10
|37 - 34
|34
|9.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|11.
|1:2
|26
|10
|3
|13
|30 - 48
|33
|12.
|26
|8
|6
|12
|32 - 37
|30
|13.
|2:1
|26
|8
|6
|12
|39 - 53
|30
|14.
|0:2
|26
|7
|9
|10
|36 - 37
|30
|15.
|26
|6
|7
|13
|24 - 35
|25
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|0:1
|13
|8
|3
|2
|27 - 13
|27
|3.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|5.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|12.
|1:2
|13
|5
|1
|7
|19 - 29
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 16
|16
|14.
|2:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|15.
|13
|3
|6
|4
|12 - 12
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|7
|5
|1
|17 - 10
|26
|2.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 17
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|5.
|1:2
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|2:1
|13
|4
|3
|6
|21 - 30
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|11.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|13.
|0:2
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7