Тур: 26. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 3496
2:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолElias Myrlid
47' Желтая карточкаMathias Grundetjern
47' Желтая карточкаLudvig Langrekken
1:1
60' ГолMathias Grundetjern
2:1
63' ГолMathias Grundetjern
66' Желтая карточкаМоберг Вегар
70' Желтая карточкаJesper Gregersen
90'+8
Ход матча
23'
0:1
60'
63'
66'
70'
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Elias MyrlidНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
ИК Старт
Конгсвингер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.88
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.19
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.23
|Марес Люк
|6 (5)
|0.23
|Alagie Sanyang
|6
|0.23
|Mathias Grundetjern
|6
|0.23
|Страннегорд Том
|5
|0.19
|Zakaria Sawo
|5
|0.19
|Сакор Важебах
|3
|0.12
|Дервискадич Эмир
|3
|0.12
|Садику Агон
|2
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.38
|Adem Gueven
|7
|0.27
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.19
|Ludvig Langrekken
|4
|0.15
|Jesper Grundt
|3
|0.12
|Моберг Вегар
|3
|0.12
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.12
|Хокенстад Матс
|2
|0.08
|Elias Myrlid
|2
|0.08
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Дервискадич Эмир
|4
|0
|Mathias Grundetjern
|4
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Моберг Вегар
|4
|0
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Victor Grodaas
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Герсон Ларс
|1
|1
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
7
ИК Старт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Конгсвингер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
21
ИК Старт
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Конгсвингер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
29
20
7 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
5
17%
6
30%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
10
34%
5
25%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
38%
4
21%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
4
24%
4
16%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Пропущено
17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
46
45
13 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
2
4%
4
9%
1-15
7
15%
10
22%
16-30
4
9%
4
9%
31-45
10
22%
8
18%
46-60
10
22%
7
16%
61-75
13
28%
12
27%
76-90
Пропущено
30
33
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
3
10%
8
24%
31-45
8
27%
7
21%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
10
33%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0
Результаты матчей
ИК Старт
Конгсвингер
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
103
67
58
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
67
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
233
1412
1214
620
521
323
224
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7