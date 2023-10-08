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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 3496
ИК Старт
2:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
23' Гол
Elias Myrlid
47' Желтая карточка
Mathias Grundetjern
47' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
1:1
60' Гол
Mathias Grundetjern
2:1
63' Гол
Mathias Grundetjern
66' Желтая карточка
Моберг Вегар
70' Желтая карточка
Jesper Gregersen
90'+8
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
23
Kalle
Wallius
30
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Jesper
Gregersen
4
Сакор
Важебах
40
Sindre
Osestad
44
Salim
Nkubiri
8
Mathias
Grundetjern
31
Andreas
Smedplass
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
12
Хокенстад
Матс
6
Harald
Holter
22
Ludvig
Langrekken
8
Моберг
Вегар
20
Jesper
Grundt
23
Martin
Tangen
Vinjor
26
Elias
Myrlid
ИК Старт
3-4-2-1
Конгсвингер
4-1-4-1

История личных встреч

ИК Старт
Конгсвингер

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ТПМ
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Э
3:3
Э
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.19

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.23
Марес Люк 6 (5) 0.23
Alagie Sanyang 6 0.23
Mathias Grundetjern 6 0.23
Страннегорд Том 5 0.19
Zakaria Sawo 5 0.19
Сакор Важебах 3 0.12
Дервискадич Эмир 3 0.12
Садику Агон 2 0.08
Salim Nkubiri 1 0.04
Вормгор Вито 1 0.04
Лане Джек 1 0.04
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 10 0.38
Adem Gueven 7 0.27
Martin Tangen Vinjor 5 0.19
Ludvig Langrekken 4 0.15
Jesper Grundt 3 0.12
Моберг Вегар 3 0.12
Martin Hoel Andersen 3 0.12
Хокенстад Матс 2 0.08
Elias Myrlid 2 0.08
Martin Hellan 1 0.04
Герсон Ларс 1 (1) 0.04
Victor Grodaas 1 0.04
Eric Taylor 1 0.04
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Антонссон Бьярни 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Дервискадич Эмир 4 0
Mathias Grundetjern 4 0
Jasper Silva Torkildsen 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Alagie Sanyang 0 1
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Deni Dashaev 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Моберг Вегар 4 0
Стрёмберг Август 2 1
Victor Grodaas 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Герсон Ларс 1 1
Хокенстад Матс 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
7
ИК Старт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Конгсвингер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

12
21
ИК Старт
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Конгсвингер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

29
20
7 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
5
17%
6
30%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
10
34%
5
25%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
38%
4
21%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
4
24%
5
20%
46-60
4
24%
4
16%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Пропущено

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

46
45
13 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
2
4%
4
9%
1-15
7
15%
10
22%
16-30
4
9%
4
9%
31-45
10
22%
8
18%
46-60
10
22%
7
16%
61-75
13
28%
12
27%
76-90

Пропущено

30
33
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
3
10%
8
24%
31-45
8
27%
7
21%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
10
33%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0

Результаты матчей

ИК Старт
Конгсвингер

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
10
3
1.5
6
7
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
23
3
14
12
1.5
12
14
6
20
2.5
5
21
3
23
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 26 16 9 1 43 - 17 57
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 26 13 4 9 43 - 35 43
4.
ИК Старт
 26 11 9 6 45 - 31 42
5.
Согндаль
 26 12 5 9 41 - 37 41
6.
ФК Кристиансунн
 26 11 8 7 44 - 35 41
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Санднес
 26 9 7 10 37 - 34 34
10.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
11.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
12.
Мьёндален
 26 8 6 12 32 - 37 30
13.
Осане
 26 7 9 10 36 - 39 30
14.
Дьерв
 26 7 6 13 39 - 56 27
15.
Хёдд
 26 6 7 13 24 - 35 25
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
15.
Хёдд
 13 3 6 4 12 - 12 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 7 5 1 19 - 10 26
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 13 6 2 5 20 - 19 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Elias Heggland Myrlid бьет в цель!
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