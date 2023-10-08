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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 21851 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Брондбю
1:0
Конец матча
Виборг
0'
35' Желтая карточка
Алвес Фредерик
40' Желтая карточка
Дивкович Марко
40' Желтая карточка
Ибрагим Саид
40' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
42' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
52' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
1:0
73' Гол
Квистгарден Матиас
90' Желтая карточка
Oscar Schwartau
90'+7

Ход матча

35'
Алвес Фредерик
 
40'
Дивкович Марко
 
40'
 
Ибрагим Саид
40'
Квистгарден Матиас
 
42'
 
Мбом Жан-Мануэль
46'
 
Сёндергаард Мадс
Вестергорд Магнус
52'
 
Сёндергаард Мадс
59'
Менса Кевин
Клейбер Шон
 
63'
 
Sergio Andrade
Йенсен Исак
73'
Квистгарден Матиас
(Васс Даниэль)
1:0
76'
Эвьен Хэкон
Валлис Николай
 
76'
Судзуки Юито
Омойджуфано Охи
 
77'
 
Томас Найджел
Ибрагим Саид
78'
 
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
86'
 
Джатта Алассана
Гроннинг Йеппе
88'
Oscar Schwartau
Квистгарден Матиас
 
90'
Oscar Schwartau
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 466 Количество передач 352
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
24
Дивкович
Марко
36
Квистгарден
Матиас
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
18
Мбом
Жан-Мануэль
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
8
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
Брондбю
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Виборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СД
1:1
СД
0:3
СД
0:2
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.63
1.56

Среднее время на гол

144
57

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.44
1.38

Среднее время на гол

202
65

Всего голов

9
25

Голов в среднем за матч

0.53
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

170
61

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.55
Квистгарден Матиас 4 0.36
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.36
Дивкович Марко 1 0.09
Эвьен Хэкон 1 0.09
Васс Даниэль 1 (1) 0.09
Радошевич Йосип 1 0.09
Расмуссен Якоб 1 0.09
Судзуки Юито 1 0.09
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.18
Anosike Ementa 1 0.09
Ибрагим Саид 1 0.09
Йенсен Исак 1 0.09
Жуниор Ренато 1 0.09
Томас Найджел 1 0.09
Залетел Жан 1 0.09
Бундгаард Оливер 1 0.09
Сёндергаард Мадс 1 0.09
Srdjan Kuzmic 1 0.09
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеггхейм Хенрик 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Алвес Фредерик 3 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Anosike Ementa 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0

Результаты матчей

Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
8
Брондбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Виборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

7
11
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
4
57%
1
9%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
2
10%
1
9%
1-15
5
25%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
4
36%
76-90

Пропущено

11
17
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
5
45%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3
Виборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2

Результаты матчей

Брондбю
Виборг

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
2
5 раз 45%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
5
6
4
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 0:1 11 5 2 4 13 - 14 17
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
Раннерс
 1:0 11 4 3 4 11 - 19 15
8.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 0:1 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 1:0 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Раннерс
 1:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21851 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Брондбю: 56%, Виборг: 44%.
  • 97'
    Виборг контролирует мяч.
  • 96'
    Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 95'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 95'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 95'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 94'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Виборг пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 1:0 Виборг онлайн

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