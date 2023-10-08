Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Шиембе Кевин

47' Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Квистгарден Матиас получил желтую карточку от судьи

40' Ибрагим Саид получил желтую карточку от судьи

40' Дивкович Марко получил желтую карточку от судьи

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

36' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Судья подбегает и показывает Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

34' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

33' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Виборг

29' Фредерик Алвес Ибсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Виборг

27' Радошевич Йосип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Клейбер Шон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брондбю

22' Йенсен Исак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

17' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Брондбю

16' Жуниор Ренато оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Виборг

13' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Брондбю

10' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Гроннинг Йеппе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Виборг

5' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

5' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля