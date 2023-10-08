Тур: 11. Стадион: Брондбю. Зрители: 21851 Главный судья: Кристофферсен Мадс
0'
35' Желтая карточкаАлвес Фредерик
40' Желтая карточкаДивкович Марко
40' Желтая карточкаИбрагим Саид
40' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
42' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
52' Желтая карточкаСёндергаард Мадс
1:0
73' ГолКвистгарден Матиас
90' Желтая карточкаOscar Schwartau
90'+7
Ход матча
35'
40'
40'
42'
52'
73'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
466 Количество передач 352
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Anel Zulic
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Виборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.63
1.56
Среднее время на гол
144
57
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.44
1.38
Среднее время на гол
202
65
Всего голов
9
25
Голов в среднем за матч
0.53
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
170
61
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|6
|0.55
|Квистгарден Матиас
|4
|0.36
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.36
|Дивкович Марко
|1
|0.09
|Эвьен Хэкон
|1
|0.09
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.09
|Радошевич Йосип
|1
|0.09
|Расмуссен Якоб
|1
|0.09
|Судзуки Юито
|1
|0.09
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sergio Andrade
|2
|0.18
|Anosike Ementa
|1
|0.09
|Ибрагим Саид
|1
|0.09
|Йенсен Исак
|1
|0.09
|Жуниор Ренато
|1
|0.09
|Томас Найджел
|1
|0.09
|Залетел Жан
|1
|0.09
|Бундгаард Оливер
|1
|0.09
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.09
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.09
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Алвес Фредерик
|3
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
8
Брондбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Виборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
7
11
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
4
57%
1
9%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
2
10%
1
9%
1-15
5
25%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
4
36%
76-90
Пропущено
11
17
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
5
45%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3
Виборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2
Результаты матчей
Брондбю
Виборг
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
2
5 раз 45%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 19
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|12.
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4