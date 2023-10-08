Тур: 26. Стадион: Aasane Arena.
0:2
Перерыв
Ход матча
12'
0:1
26'
0:2
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Осане
Фредрикстад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
2.27
1.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
49
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|9
|0.35
|Emil Sildnes
|4
|0.15
|Stian Nygaard I
|4
|0.15
|Didrik Fredriksen
|3
|0.12
|Haakon Sjaatil
|2
|0.08
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.08
|Мюклебуст Эрлинг
|2
|0.08
|Бармен Кристоффер
|2 (2)
|0.08
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Sindre Austevoll
|1
|0.04
|Йортесет Исак
|1
|0.04
|Ole Kallevaag
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Eirik Wollen Steen
|0
|0
|Кольскоген Оле
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|7 (4)
|0.27
|Sondre Soerloekk
|5
|0.19
|Riki Alba
|5
|0.19
|Stian Stray Molde
|4
|0.15
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.12
|Ага Оскар
|3
|0.12
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.08
|Ольсен Брандур
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|4
|0
|Didrik Fredriksen
|4
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|3
|0
|Лисгард Идар
|3
|0
|Sindre Austevoll
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Knut Haga
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Ole Kallevaag
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|5
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Осане
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Фредрикстад
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
4
Осане
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Фредрикстад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
10
26
Осане
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Фредрикстад
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
64% (16)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Забито
16
26
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
2
13%
3
12%
1-15
4
25%
4
15%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
3
19%
3
12%
76-90
Пропущено
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
60%
76-90
Забито
36
39
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
4
11%
3
8%
1-15
9
25%
7
18%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
6
17%
9
23%
46-60
6
17%
10
26%
61-75
6
17%
6
15%
76-90
Пропущено
35
17
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 13
6
17%
1
6%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
7
20%
2
12%
31-45
6
17%
3
18%
46-60
6
17%
2
12%
61-75
6
17%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3
Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0 Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Результаты матчей
Осане
Фредрикстад
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
5 раз 20%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Осане
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
75
76
39
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
49
48
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
223
1114
1114
520
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|26
|16
|9
|1
|41 - 17
|57
|2.
|0:0
|26
|14
|6
|6
|45 - 30
|48
|3.
|1:0
|26
|14
|4
|8
|43 - 33
|46
|4.
|26
|12
|5
|9
|41 - 37
|41
|5.
|26
|11
|8
|7
|44 - 35
|41
|6.
|0:1
|26
|10
|9
|7
|43 - 31
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|6
|10
|36 - 32
|36
|8.
|26
|9
|7
|10
|37 - 34
|34
|9.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|11.
|1:2
|26
|10
|3
|13
|30 - 48
|33
|12.
|26
|8
|6
|12
|32 - 37
|30
|13.
|2:1
|26
|8
|6
|12
|39 - 53
|30
|14.
|0:2
|26
|7
|9
|10
|36 - 37
|30
|15.
|26
|6
|7
|13
|24 - 35
|25
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|0:1
|13
|8
|3
|2
|27 - 13
|27
|3.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|5.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|12.
|1:2
|13
|5
|1
|7
|19 - 29
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 16
|16
|14.
|2:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|15.
|13
|3
|6
|4
|12 - 12
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|7
|5
|1
|17 - 10
|26
|2.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 17
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|5.
|1:2
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|2:1
|13
|4
|3
|6
|21 - 30
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|11.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|13.
|0:2
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7