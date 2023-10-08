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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 730
Осане
0:4
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Кольскоген Оле
0:2
26' Гол
Ольсен Брандур
57' Желтая карточка
Ольсен Брандур
60' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
82' Желтая карточка
Кольскоген Оле
0:3
83' Гол
Бьярталид Йоаннес
0:4
90' Гол
Riki Alba
90'+5
30
Лисгард
Идар
40
Кольскоген
Оле
3
Eirik
Wollen
Steen
5
Sindre
Austevoll
22
Haakon
Sjaatil
10
Бармен
Кристоффер
16
Didrik
Fredriksen
31
Йортесет
Исак
8
Emil
Sildnes
11
Сколевик
Стеффен
28
Mame
Mor
Ndiaye
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
16
Конте
Абубакар
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
Осане
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Осане
Фредрикстад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
4:3
ПД
2:2
ПД
2:3
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.67

Среднее время на гол

34
54

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

2.27
1.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
49

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 9 0.35
Emil Sildnes 4 0.15
Stian Nygaard I 4 0.15
Didrik Fredriksen 3 0.12
Haakon Sjaatil 2 0.08
Sander Eng Strand 2 (1) 0.08
Мюклебуст Эрлинг 2 0.08
Бармен Кристоффер 2 (2) 0.08
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Ola Heltne Nilsen 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Sindre Austevoll 1 0.04
Йортесет Исак 1 0.04
Ole Kallevaag 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Eirik Wollen Steen 0 0
Кольскоген Оле 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 8 (4) 0.31
Riki Alba 6 0.23
Sondre Soerloekk 5 0.19
Stian Stray Molde 4 0.15
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.12
Ага Оскар 3 0.12
Philip Sandvik Aukland 2 0.08
Ольсен Брандур 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Ludvig Begby 1 0.04
Конте Абубакар 1 0.04
Уильямс Ноа 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Tage Johansen 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 4 0
Didrik Fredriksen 4 0
Sander Eng Strand 4 0
Бармен Кристоффер 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 3 0
Лисгард Идар 3 0
Sindre Austevoll 3 0
Knut Haga 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Ole Kallevaag 2 0
Emil Sildnes 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Мюклебуст Эрлинг 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 5 0
Haavar Jenssen 3 0
Конте Абубакар 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Осане
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фредрикстад
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
4
Осане
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Фредрикстад
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

10
26
Осане
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Фредрикстад
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
5
24%
4
25%
61-75
3
14%
5
31%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
5
25%
4
31%
76-90

Забито

16
26
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
13%
3
12%
1-15
4
25%
4
15%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
3
19%
3
12%
76-90

Пропущено

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
60%
76-90

Забито

37
42
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
5
14%
3
7%
1-15
9
24%
8
19%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
6
16%
10
24%
61-75
6
16%
8
19%
76-90

Пропущено

38
18
18 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 14
6
16%
2
11%
1-15
5
13%
2
11%
16-30
7
18%
2
11%
31-45
6
16%
3
17%
46-60
6
16%
2
11%
61-75
8
21%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3
Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0 Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1

Результаты матчей

Осане
Фредрикстад

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Осане
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
23
3
11
15
1.5
12
14
5
21
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 26 16 9 1 43 - 17 57
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 26 13 4 9 43 - 35 43
4.
ИК Старт
 26 11 9 6 45 - 31 42
5.
Согндаль
 26 12 5 9 41 - 37 41
6.
ФК Кристиансунн
 26 11 8 7 44 - 35 41
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Санднес
 26 9 7 10 37 - 34 34
10.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
11.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
12.
Мьёндален
 26 8 6 12 32 - 37 30
13.
Осане
 26 7 9 10 36 - 39 30
14.
Дьерв
 26 7 6 13 39 - 56 27
15.
Хёдд
 26 6 7 13 24 - 35 25
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
15.
Хёдд
 13 3 6 4 12 - 12 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 7 5 1 19 - 10 26
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 13 6 2 5 20 - 19 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Stian Stray Molde сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Ольсен Брандур бьет в цель!
    • 12'
      Г О О О О Л - Кольскоген Оле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Осане 0:4 Фредрикстад онлайн

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