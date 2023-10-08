Тур: 11. Стадион: Вейле. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
15' Undefined phrase: football_event_Киилерик Мальте
25' Желтая карточкаГеммер Йонас
32' Желтая карточкаКолингер Денис
0:1
40' ГолЯкобсен Кристиан
1:1
43' ГолЭззатоллахи Саид
2:1
45' ГолОнугха Герман
68' Желтая карточкаБарри Хамза
70' Желтая карточкаЛиндберг Маркус
3:1
71' ГолНгбакото Йени
90'+6
Ход матча
15'
25'
32'
40'
43'
1:1
45'
2:1
68'
70'
71'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
311 Количество передач 538
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
Видовре
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.44
1.44
Среднее время на гол
36
62
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.78
Среднее время на гол
115
115
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.61
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|4
|0.36
|Барри Хамза
|1
|0.09
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.09
|Альбентоса Рауль
|1
|0.09
|Нгбакото Йени
|1
|0.09
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.09
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.09
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.09
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.27
|Andreas Smed
|1
|0.09
|Камили Лирим
|0
|0
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|6
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Эззатоллахи Саид
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Альборнос Миико
|2
|0
|Велков Стефан
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|5
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Геертсен Николай
|2
|0
|Ильязовски Ахмед
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Видовре
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
3
0
Вайле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Видовре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
4
20%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
6
35%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1
Видовре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1
Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1
Результаты матчей
Вайле
Видовре
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вайле
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 19
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|12.
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4