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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Вайле
3:1
Конец матча
Видовре
0'
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Киилерик Мальте
25' Желтая карточка
Геммер Йонас
32' Желтая карточка
Колингер Денис
0:1
40' Гол
Якобсен Кристиан
1:1
43' Гол
Эззатоллахи Саид
2:1
45' Гол
Онугха Герман
68' Желтая карточка
Барри Хамза
70' Желтая карточка
Линдберг Маркус
3:1
71' Гол
Нгбакото Йени
90'+6

Ход матча

15'
 
Киилерик Мальте
25'
 
Геммер Йонас
32'
Колингер Денис
 
34'
 
Magnus Fredslund
Геммер Йонас
40'
0:1
Якобсен Кристиан
(Ильязовски Ахмед)
43'
Эззатоллахи Саид
(Барри Хамза)
1:1
45'
Онугха Герман
(Альборнос Миико)
2:1
60'
Велков Стефан
Колингер Денис
 
60'
Леуритсен Тобиас
Kristian Kirkegaard
 
67'
 
Макиенок Симон
Томсен Тобиас
68'
Барри Хамза
 
70'
 
Линдберг Маркус
71'
Нгбакото Йени
(Marius Elvius)
3:1
74'
Ассехнун Джасин-Амин
Нгбакото Йени
 
74'
Бусуладжич Азер
Эззатоллахи Саид
 
76'
 
Камили Лирим
Спельманн Мартин
76'
 
Andreas Smed
Линдберг Маркус
86'
Ювара Муса
Барри Хамза
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 311 Количество передач 538
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
5
Барри
Хамза
9
Онугха
Герман
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
7
Нгбакото
Йени
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ильязовски
Ахмед
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
8
Герт
Матиас
11
Линдберг
Маркус
9
Томсен
Тобиас
14
Якобсен
Кристиан
II
Вайле
3-5-2
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Видовре

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
К
2:3
ПД
5:3
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
1:1
К
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.44
1.44

Среднее время на гол

36
62

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.78

Среднее время на гол

115
115

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 4 0.36
Барри Хамза 1 0.09
Kristian Kirkegaard 1 0.09
Альбентоса Рауль 1 0.09
Нгбакото Йени 1 0.09
Эззатоллахи Саид 1 0.09
Леуритсен Тобиас 1 0.09
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.09
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 3 0.27
Andreas Smed 1 0.09
Камили Лирим 0 0
Ильязовски Ахмед 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 6 0
Колингер Денис 3 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Альборнос Миико 2 0
Велков Стефан 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 5 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Геертсен Николай 2 0
Ильязовски Ахмед 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Видовре
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

3
0
Вайле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Видовре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
4
20%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
6
35%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1
Видовре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1
Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1

Результаты матчей

Вайле
Видовре

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вайле
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
3.
Силькеборг
 11 7 1 3 21 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 0:1 11 5 2 4 13 - 14 17
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
Раннерс
 1:0 11 4 3 4 11 - 19 15
8.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 11 0 3 8 4 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 0:1 6 3 1 2 6 - 4 10
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 1:0 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Раннерс
 1:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вайле заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7371 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Вайле: 37%, Видовре: 63%.
  • 96'
    Камили Лирим из команды Видовре не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 96'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 93'
      Альборнос Миико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Ювара Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Filip Djukic делает важнейший сейв!
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 91'
      Шанс! Онугха Герман из команды Вайле пробил головой, но мимо
    • 91'
      Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Вайле: 36%, Видовре: 64%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вайле 3:1 Видовре онлайн

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