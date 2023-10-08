Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Видовре

90' Онугха Герман не смог попасть в створ ударом издали

89' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

82' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Герт Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бусуладжич Азер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Онугха Герман пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

78' Герт Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Нгбакото Йени забивает с левой ноги!

71' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Линдберг Маркус получил желтую карточку от судьи

70' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Барри Хамза получил желтую карточку от судьи

68' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Видовре

66' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Видовре

59' Эззатоллахи Саид не смог попасть в створ ударом издали

59' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Вайле

57' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Видовре

54' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Нгбакото Йени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Вайле

51' Marius Elvius наказан за толчок Ahmed Iljazovski

50' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Вайле

48' Удар от ворот произведет Видовре

48' Онугха Герман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.