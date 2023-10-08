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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Вернаму
0:1
Перерыв
ИФК Норрчепинг
0'
5' Желтая карточка
Сисей Йеспер
0:1
25' Гол
Сигюргейрссон Исак

Ход матча

5'
 
Сисей Йеспер
25'
0:1
Сигюргейрссон Исак
(Линн Виктор)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
ИФК Норрчепинг
5.65
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3.90
3.65
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
16
Albin
Lohikangas
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
8
Адеми
Альбион
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
1
Янссон
Оскар
2
Толинссон
Йеспер
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
25
Kevin
Jansson
20
Daniel
Eid
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
8
Сигюргейрссон
Исак
Вернаму
4-3-3
ИФК Норрчепинг
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
ИФК Норрчепинг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:1
А
1:1
А
2:0
К
3:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 8 0.31
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.15
Зелькович Айдин 4 0.15
Бастос Марко 3 (1) 0.12
Адеми Альбион 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Albin Lohikangas 1 0.04
Бечирович Эдвин 1 0.04
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.31
Нюман Кристоффер 7 0.27
Линн Виктор 6 0.23
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.19
Сигурдссон Арнор 5 0.19
Лунд Марко 2 0.08
Сигюргейрссон Исак 2 0.08
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грозданич Эмин 3 1
Эрикссон Виктор 4 0
Ларссон Виктор 4 0
Зелькович Айдин 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 9 0
Эрикссон Антон 7 0
Лунд Марко 5 1
Траустасон Арнор 6 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Daniel Eid 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Вернаму
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
9
Вернаму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

17
16
Вернаму
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

8
22
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
6
27%
16-30
1
13%
4
18%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
5
45%
6
33%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
5%
2
10%
1-15
7
37%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Забито

27
42
15 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
3
11%
3
7%
1-15
9
33%
8
19%
16-30
3
11%
9
21%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
3
11%
6
14%
61-75
7
26%
10
24%
76-90

Пропущено

29
30
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
3
10%
6
20%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
3
10%
8
27%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
8
28%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0
Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3

Результаты матчей

Вернаму
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Вернаму
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
3
1
11
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
6
1.5
8
4
2
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
21
4
8
17
1.5
13
12
3
22
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 26 17 5 4 53 - 22 56
2.
Эльфсборг
 0:0 26 17 4 5 49 - 22 55
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 26 12 5 9 40 - 33 41
6.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
7.
Кальмар
 0:0 26 10 7 9 28 - 32 37
8.
Вернаму
 0:1 26 11 2 13 28 - 29 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 0:0 26 8 4 14 33 - 43 28
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 0:0 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 0:0 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 0:0 13 6 4 3 14 - 14 22
7.
ИФК Норрчепинг
 1:0 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 0:0 13 4 3 6 15 - 17 15
14.
Вернаму
 0:1 13 4 1 8 8 - 12 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Мальмё
 0:0 13 8 2 3 21 - 11 26
3.
Вернаму
 0:1 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 13 6 3 4 23 - 18 21
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Кальмар
 0:0 13 4 3 6 14 - 18 15
8.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
9.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
10.
Броммапойкарна
 0:0 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
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Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
ИФК Норрчепинг
5.65
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3.90
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:1 ИФК Норрчепинг онлайн

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Вернаму
ИФК Норрчепинг
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