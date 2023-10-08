Тур: 26. Стадион: Финнведсваллен.
0:1
Перерыв
Ход матча
5'
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Хасич ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Вернаму
ИФК Норрчепинг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|8
|0.31
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.15
|Зелькович Айдин
|4
|0.15
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.12
|Адеми Альбион
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.31
|Нюман Кристоффер
|7
|0.27
|Линн Виктор
|6
|0.23
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.19
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.19
|Лунд Марко
|2
|0.08
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.08
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Эрикссон Виктор
|4
|0
|Ларссон Виктор
|4
|0
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Эрикссон Антон
|7
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|6
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
9
Вернаму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
17
16
Вернаму
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
8
22
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
6
27%
16-30
1
13%
4
18%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
5
23%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
5
45%
6
33%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
5%
2
10%
1-15
7
37%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Забито
27
42
15 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
3
11%
3
7%
1-15
9
33%
8
19%
16-30
3
11%
9
21%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
3
11%
6
14%
61-75
7
26%
10
24%
76-90
Пропущено
29
30
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
3
10%
6
20%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
3
10%
8
27%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
8
28%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0
Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Результаты матчей
Вернаму
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Вернаму
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
111
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
76
84
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
817
1312
322
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|17
|5
|4
|53 - 22
|56
|2.
|0:0
|26
|17
|4
|5
|49 - 22
|55
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|1:0
|26
|12
|5
|9
|40 - 33
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|28 - 32
|37
|8.
|0:1
|26
|11
|2
|13
|28 - 29
|35
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|26
|9
|5
|12
|40 - 38
|32
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|0:0
|26
|8
|4
|14
|33 - 43
|28
|15.
|26
|7
|3
|16
|25 - 54
|24
|16.
|25
|3
|5
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 14
|22
|7.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|8 - 12
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|3.
|0:1
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|7.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|10.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6