Тур: 26. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 2463
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаСисей Йеспер
0:1
25' ГолСигюргейрссон Исак
1:1
52' ГолЗелькович Айдин
64' Желтая карточкаЭрикссон Антон
2:1
70' ГолЗелькович Айдин
76' Желтая карточкаЗелькович Айдин
90'+5
Ход матча
5'
25'
52'
1:1
64'
70'
2:1
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Хасич ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Вернаму
ИФК Норрчепинг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|8
|0.31
|Зелькович Айдин
|6
|0.23
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.15
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.12
|Адеми Альбион
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.31
|Нюман Кристоффер
|7
|0.27
|Линн Виктор
|6
|0.23
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.19
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.19
|Лунд Марко
|2
|0.08
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.08
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Зелькович Айдин
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|4
|0
|Ларссон Виктор
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Эрикссон Антон
|8
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|6
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
10
Вернаму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
17
16
Вернаму
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
ИФК Норрчепинг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
15% (4)
46% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
7
30%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
5
42%
6
30%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
2
10%
1-15
7
37%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Забито
29
43
15 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
3
10%
3
7%
1-15
9
31%
9
21%
16-30
3
10%
9
21%
31-45
3
10%
6
14%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
7
24%
10
23%
76-90
Пропущено
30
32
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
10%
6
19%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
20%
1
3%
31-45
3
10%
9
28%
46-60
6
20%
3
9%
61-75
8
27%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0
Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Результаты матчей
Вернаму
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вернаму
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
224
917
1313
323
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|3
|5
|52 - 22
|57
|2.
|26
|17
|4
|5
|53 - 23
|55
|3.
|0:1
|26
|16
|2
|8
|57 - 31
|50
|4.
|1:0
|26
|14
|4
|8
|36 - 29
|46
|5.
|1:0
|26
|12
|6
|8
|36 - 33
|42
|6.
|26
|11
|6
|9
|29 - 32
|39
|7.
|26
|12
|2
|12
|30 - 29
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|40 - 35
|38
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|26
|9
|5
|12
|40 - 38
|32
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|26
|8
|3
|15
|33 - 46
|27
|15.
|26
|7
|3
|16
|25 - 54
|24
|16.
|0:1
|26
|3
|5
|18
|21 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|1:0
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|13
|5
|1
|7
|10 - 12
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|8.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|9.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 16
|14
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|12.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|0:1
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|8