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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Хёугесунн
1:0
Второй тайм: 86'
Стрёмсгодсет
0'
3' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
43' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
1:0
69' Гол
Claus Niyukuri

Ход матча

3'
 
Андерсен Эйрик Улланд
43'
 
Стеневик Халлдор
63'
 
Томассон Логи
Грогард Томас
64'
 
Менерт Маркус
Андерсен Эйрик Улланд
64'
Нжи Билал
Sander Innvaer
 
69'
Claus Niyukuri
(Эскесен Юлиус)
1:0
76'
Лейте Бруно
Эскесен Юлиус
 
76'
Sorry Diarra
Содерлунд Александер
 
81'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Сормо Бент

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Стрёмсгодсет
2.40
7.10
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3.35
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Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
23
Уйсман
Дан
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
37
Sander
Innvaer
16
Содерлунд
Александер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Хёугесунн
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед

29 матчей

31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
4:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:3
Э
5:1
Э
3:1
Э
2:1
КН
3:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.07

Среднее время на гол

46
84

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

61
37

Голов в среднем за матч

2.1
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.25
Нжи Билал 3 0.13
Лейте Бруно 2 0.08
Теркильдсен Петер 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Эскесен Юлиус 0 0
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Паязити Адрион 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.25
Валсвик Густав 4 0.17
Стенгель Херман 3 (3) 0.13
Менерт Маркус 3 0.13
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.08
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 4 1
Кристенсен Магнус 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Красники Крешник 2 1
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
8
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Стрёмсгодсет
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

4
12
Хёугесунн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Стрёмсгодсет
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

18
17
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
4
22%
7
41%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
33%
4
27%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

17
13
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
6
35%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
4
21%
4
15%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
4
21%
7
26%
76-90

Пропущено

35
30
9 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
2
6%
4
13%
1-15
3
9%
6
20%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
8
23%
4
13%
46-60
12
34%
4
13%
61-75
6
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
16
7
4
19
1.5
6
17
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 1:1 24 15 4 5 35 - 24 49
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 1:3 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 4:2 24 11 4 9 45 - 38 37
7.
Лиллестрём
 0:1 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 2:4 24 8 5 11 31 - 39 29
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 1:0 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Хёугесунн
 1:0 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 1:0 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 0:1 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 1:1 24 3 4 17 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Тромсё
 1:1 13 8 3 2 21 - 12 27
4.
Будё-Глимт
 3:1 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Молде
 1:3 12 8 2 2 31 - 11 26
6.
Сарпсборг-08
 4:2 12 7 1 4 28 - 17 22
7.
Лиллестрём
 0:1 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 2:4 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 1:0 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 1:0 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 0:1 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 1:1 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 1:1 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 1:3 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 4:2 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 0:1 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 1:0 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 2:4 12 2 3 7 12 - 24 9
13.
Хёугесунн
 1:0 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 1:0 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 0:1 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 1:1 12 0 1 11 7 - 35 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Стеневик Халлдор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Стрёмсгодсет
2.40
7.10
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3.35
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