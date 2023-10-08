Тур: 24. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Хансен Торе
1:0
Второй тайм: 86'
0'
3' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
43' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
1:0
69' ГолClaus Niyukuri
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
23
Уйсман
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
25 Mikkel Hope
-
-
29 Sorry Diarra
-
55 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед
29 матчей
31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.93
1.07
Среднее время на гол
46
84
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2.27
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
61
37
Голов в среднем за матч
2.1
1.28
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.25
|Нжи Билал
|3
|0.13
|Лейте Бруно
|2
|0.08
|Теркильдсен Петер
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Реесе Сёрен
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|1
|0.04
|Anders Baertelsen
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.25
|Валсвик Густав
|4
|0.17
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.13
|Менерт Маркус
|3
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.08
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.08
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Красники Крешник
|2
|1
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
8
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Стрёмсгодсет
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
4
12
Хёугесунн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Стрёмсгодсет
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
18
17
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
6
33%
2
12%
61-75
4
22%
7
41%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
33%
4
27%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
17
13
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
6
35%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
4
21%
4
15%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
4
21%
7
26%
76-90
Пропущено
35
30
9 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
2
6%
4
13%
1-15
3
9%
6
20%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
8
23%
4
13%
46-60
12
34%
4
13%
61-75
6
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
38
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
75
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
167
419
617
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|24
|17
|4
|3
|62 - 30
|55
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|1:1
|24
|15
|4
|5
|35 - 24
|49
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|1:3
|24
|13
|5
|6
|53 - 27
|44
|6.
|4:2
|24
|11
|4
|9
|45 - 38
|37
|7.
|0:1
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|2:4
|24
|8
|5
|11
|31 - 39
|29
|10.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|1:0
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|1:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|0:1
|24
|5
|6
|13
|35 - 46
|21
|16.
|1:1
|24
|3
|4
|17
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|4.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|1:3
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|6.
|4:2
|12
|7
|1
|4
|28 - 17
|22
|7.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|2:4
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|4:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|2:4
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|13.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|1
|11
|7 - 35
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6