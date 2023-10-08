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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Хёугесунн
1:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
3' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
43' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
1:0
69' Гол
Claus Niyukuri
90'+1

Ход матча

3'
 
Андерсен Эйрик Улланд
43'
 
Стеневик Халлдор
63'
 
Томассон Логи
Грогард Томас
64'
 
Менерт Маркус
Андерсен Эйрик Улланд
64'
Нжи Билал
Sander Innvaer
 
69'
Claus Niyukuri
(Эскесен Юлиус)
1:0
76'
Лейте Бруно
Эскесен Юлиус
 
76'
Sorry Diarra
Содерлунд Александер
 
81'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Сормо Бент

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
23
Уйсман
Дан
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
37
Sander
Innvaer
16
Содерлунд
Александер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Хёугесунн
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед

29 матчей

31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
4:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:3
Э
5:1
Э
3:1
Э
2:1
КН
3:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.07

Среднее время на гол

46
84

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

61
37

Голов в среднем за матч

2.1
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.25
Нжи Билал 3 0.13
Лейте Бруно 2 0.08
Теркильдсен Петер 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Эскесен Юлиус 0 0
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Паязити Адрион 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.25
Валсвик Густав 4 0.17
Стенгель Херман 3 (3) 0.13
Менерт Маркус 3 0.13
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.08
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 4 1
Кристенсен Магнус 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Красники Крешник 2 1
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
8
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Стрёмсгодсет
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

4
12
Хёугесунн
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Стрёмсгодсет
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
6
33%
3
17%
61-75
4
22%
7
39%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
33%
4
27%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

17
13
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
6
35%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
4
20%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
3
15%
6
22%
61-75
4
20%
7
26%
76-90

Пропущено

35
31
9 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
2
6%
4
13%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
8
23%
4
13%
46-60
12
34%
5
16%
61-75
6
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
6
1
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
16
8
4
20
1.5
6
18
2
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 24 15 3 6 43 - 26 48
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Стеневик Халлдор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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