Тур: 24. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Сагги Рохит
0:1
Второй тайм: 89'
0'
52' Желтая карточкаУдаль Хенрик
53' Желтая карточкаБьёрло Мортен
55' Желтая карточкаНьенету Франклин
0:1
60' ПенальтиУдаль Хенрик
74' Желтая карточкаСандберг Маркус
79' Желтая карточкаJesper Taaje
Ход матча
52'
53'
55'
60'
0:1
74'
79'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
15
Jesper
Taaje
10
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Саннефьёрд
Хам-Кам
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.8
Среднее время на гол
41
112
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.18
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
41
99
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|9
|0.38
|Ньенету Франклин
|5
|0.21
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.13
|Jesper Taaje
|3
|0.13
|Оттоссон Филип
|2
|0.08
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.04
|Бикоро Федерико
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Айер Кинин
|1
|0.04
|Смеулерс Ян
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.29
|Киркеволд Пол
|6
|0.25
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.17
|John Olav Norheim
|3
|0.13
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.08
|Конгсро Вегар
|2
|0.08
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.08
|Бьёрло Мортен
|1
|0.04
|Кьяергор Оливер
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
10
Саннефьёрд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Хам-Кам
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
29
8
Упущенные победы
4
16
Саннефьёрд
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Хам-Кам
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
34
10
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Пропущено
16
34
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
3
19%
6
18%
31-45
4
25%
7
21%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
6
38%
6
18%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
5
28%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
32
17
18 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
19%
1
6%
1-15
7
22%
3
18%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
6
19%
3
18%
76-90
Забито
32
33
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
6
19%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
8
25%
8
24%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
7
22%
9
27%
76-90
Пропущено
48
51
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
9
19%
1
2%
1-15
7
15%
11
22%
16-30
8
17%
7
14%
31-45
9
19%
11
22%
46-60
3
6%
12
24%
61-75
12
25%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Хам-Кам
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
65
66
38
39
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
57
56
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
167
1112
1112
518
518
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|24
|17
|4
|3
|62 - 30
|55
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|1:1
|24
|15
|4
|5
|35 - 24
|49
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|1:3
|24
|13
|5
|6
|53 - 27
|44
|6.
|4:2
|24
|11
|4
|9
|45 - 38
|37
|7.
|0:1
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|2:4
|24
|8
|5
|11
|31 - 39
|29
|10.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|1:0
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|1:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|0:1
|24
|5
|6
|13
|35 - 46
|21
|16.
|1:1
|24
|3
|4
|17
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|4.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|1:3
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|6.
|4:2
|12
|7
|1
|4
|28 - 17
|22
|7.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|2:4
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|4:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|2:4
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|13.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|1
|11
|7 - 35
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6