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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Саннефьёрд
0:1
Второй тайм: 89'
Хам-Кам
0'
52' Желтая карточка
Удаль Хенрик
53' Желтая карточка
Бьёрло Мортен
55' Желтая карточка
Ньенету Франклин
0:1
60' Пенальти
Удаль Хенрик
74' Желтая карточка
Сандберг Маркус
79' Желтая карточка
Jesper Taaje

Ход матча

19'
 
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
46'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
52'
 
Удаль Хенрик
53'
 
Бьёрло Мортен
55'
Ньенету Франклин
 
60'
0:1
Удаль Хенрик
61'
Тветер Александер Рууд
Ньенету Франклин
 
61'
Jakob Masloe Dunsby
Кумсан Джилберт
 
61'
Айер Кинин
Кьяер Йеппе
 
74'
 
Сандберг Маркус
79'
Jesper Taaje
 
79'
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
 
80'
Карсон-Педерсен Фредрик
Fredrik Mani Paalerud
 
80'
 
Jonas Enkerud
Мава Мозес

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Хам-Кам
46.62
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Кьяер
Йеппе
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
33
Aleksander
Melgalvis
19
Куртович
Виллиам
17
Бьёрло
Мортен
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
Саннефьёрд
4-3-3
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Хам-Кам

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
Э
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
2:0
А
2:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.8

Среднее время на гол

41
112

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.18
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

41
99

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 9 0.38
Ньенету Франклин 5 0.21
Нильссон Александер II 4 (1) 0.17
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.13
Jesper Taaje 3 0.13
Оттоссон Филип 2 0.08
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Смеулерс Ян 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.29
Киркеволд Пол 6 0.25
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.17
John Olav Norheim 3 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.08
Конгсро Вегар 2 0.08
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.08
Бьёрло Мортен 1 0.04
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Айер Кинин 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
10
Саннефьёрд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Хам-Кам
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

29
8

Упущенные победы

4
16
Саннефьёрд
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Хам-Кам
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

34
10

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Пропущено

16
34
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
3
19%
6
18%
31-45
4
25%
7
21%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
6
38%
6
18%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
5
28%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

32
17
18 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
19%
1
6%
1-15
7
22%
3
18%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
6
19%
3
18%
76-90

Забито

32
33
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
6
19%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
8
25%
8
24%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
7
22%
9
27%
76-90

Пропущено

48
51
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
9
19%
1
2%
1-15
7
15%
11
22%
16-30
8
17%
7
14%
31-45
9
19%
11
22%
46-60
3
6%
12
24%
61-75
12
25%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Хам-Кам

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
5
1.5
6
6
3
8
2.5
3
9
3
8
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
5
6
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
7
11
12
1.5
11
12
5
18
2.5
5
18
3
20
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 1:1 24 15 4 5 35 - 24 49
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 1:3 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 4:2 24 11 4 9 45 - 38 37
7.
Лиллестрём
 0:1 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 2:4 24 8 5 11 31 - 39 29
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 1:0 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Хёугесунн
 1:0 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 1:0 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 0:1 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 1:1 24 3 4 17 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Тромсё
 1:1 13 8 3 2 21 - 12 27
4.
Будё-Глимт
 3:1 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Молде
 1:3 12 8 2 2 31 - 11 26
6.
Сарпсборг-08
 4:2 12 7 1 4 28 - 17 22
7.
Лиллестрём
 0:1 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 2:4 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 1:0 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 1:0 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 0:1 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 1:1 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 1:1 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 1:3 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 4:2 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 0:1 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 1:0 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 2:4 12 2 3 7 12 - 24 9
13.
Хёугесунн
 1:0 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 1:0 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 0:1 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 1:1 12 0 1 11 7 - 35 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Саннефьёрд
    Ничья
    Хам-Кам
    46.62
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