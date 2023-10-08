Тур: 24. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
1:0
7' ГолИлич Андрей
1:1
31' ГолБёстринг Фредерик
1:2
57' ГолСолтведт Йоахим
66' Красная карточкаФинне Бор
69' Желтая карточкаХаген Элиас
74' Красная карточкаЮклеред Симен
90'+4
Ход матча
7'
31'
1:1
57'
1:2
66'
69'
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волеренга
Бранн
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
29 матчей
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.87
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.62
1.41
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.21
|Илич Андрей
|5
|0.21
|Хоканс Даниэль
|4
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.13
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.13
|Офкир Мохамед
|2
|0.08
|Странд Петтер
|2
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.58
|Нильсен Сиверт
|8 (6)
|0.33
|Бёстринг Фредерик
|4
|0.17
|Кастро Никлас
|4
|0.17
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Матисен Ульрик
|2
|0.08
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.08
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.08
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.04
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Бранн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
4
Волеренга
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
12
27
Волеренга
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Бранн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
5
21%
4
25%
76-90
Забито
16
27
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
4
25%
3
11%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
31
41
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
6%
5
12%
1-15
5
16%
7
17%
16-30
6
19%
10
24%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
5
16%
3
7%
61-75
7
23%
9
22%
76-90
Пропущено
40
25
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
10
25%
2
8%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
4
10%
5
20%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
8
20%
6
24%
61-75
8
20%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1
Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3
Результаты матчей
Волеренга
Бранн
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
56
84
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
56
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
914
1310
518
617
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6