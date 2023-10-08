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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Волеренга
1:2
Конец матча
Бранн
0'
1:0
7' Гол
Илич Андрей
1:1
31' Гол
Бёстринг Фредерик
1:2
57' Гол
Солтведт Йоахим
66' Красная карточка
Финне Бор
69' Желтая карточка
Хаген Элиас
74' Красная карточка
Юклеред Симен
90'+4

Ход матча

7'
Илич Андрей
(Борхгревинк Кристиан)
1:0
31'
1:1
Бёстринг Фредерик
(Финне Бор)
57'
1:2
Солтведт Йоахим
(Финне Бор)
66'
 
Финне Бор
69'
Хаген Элиас
 
70'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Картум Сандер Эрик
70'
Борвен Торгейр
Офкир Мохамед
 
71'
Aaron Kiil Olsen
Битри Энео
 
71'
Юклеред Симен
Хаген Элиас
 
74'
Юклеред Симен
 
88'
 
Кастро Никлас
Матисен Ульрик

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Стуревик
Якоб
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
40
Хелланд
Эйвинд
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
10
Бёстринг
Фредерик
Волеренга
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Бранн

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:2
Э
3:1
ТМК
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
4:1
Э
3:3
Э
2:3
Э
4:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:4
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.87
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.62
1.41

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.21
Илич Андрей 5 0.21
Хоканс Даниэль 4 0.17
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.13
Страндберг Стефан 3 (3) 0.13
Офкир Мохамед 2 0.08
Странд Петтер 2 0.08
Риснаес Магнус 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.58
Нильсен Сиверт 8 (6) 0.33
Бёстринг Фредерик 4 0.17
Кастро Никлас 4 0.17
Хорн Майер 2 0.08
Матисен Ульрик 2 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.08
Картум Сандер Эрик 1 0.04
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Борхгревинк Кристиан 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хаген Элиас 1 0
Битри Энео 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 4 0
Финне Бор 2 1
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Педерсен Торе 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Волеренга
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Бранн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
4
Волеренга
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

12
27
Волеренга
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Бранн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Забито

16
27
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
4
25%
3
11%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

31
41
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
6%
5
12%
1-15
5
16%
7
17%
16-30
6
19%
10
24%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
5
16%
3
7%
61-75
7
23%
9
22%
76-90

Пропущено

40
25
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
10
25%
2
8%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
4
10%
5
20%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
8
20%
6
24%
61-75
8
20%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1
Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3

Результаты матчей

Волеренга
Бранн

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
8
4
3
8
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
5
6
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
9
14
1.5
13
10
5
18
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 24 15 3 6 43 - 26 48
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • 69'
    Хаген Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    УДАЛЕНИЕ! - Финне Бор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 57'
    Финне Бор сделал результативную передачу.
  • 57'
    Г О О О О Л - Солтведт Йоахим бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Финне Бор сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Бёстринг Фредерик бьет в цель!
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