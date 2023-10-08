Тур: 24. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 4613 Главный судья: Ajdin Medic
0'
41' Желтая карточкаСегберг Эрленд
45' Желтая карточкаКристенсен Бьорн Мартин
0:1
45' ПенальтиКарлсбакк Маркус
45' Желтая карточкаПсише Кристоф
1:1
52' ГолVegard Oestraat Erlien
73' Желтая карточкаКителано Йон
84' Желтая карточкаНордас Лассе
Ход матча
41'
45'
0:1
45'
52'
73'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Тромсё
Олесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
40%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.07
Среднее время на гол
62
84
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|11 (4)
|0.46
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.21
|Yaw Paintsil
|4
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.13
|Траоре Маи
|3
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Malick Diouf
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.21
|Карлсбакк Маркус
|4 (1)
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|3
|0.13
|Сегберг Эрленд
|2
|0.08
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.08
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
6
Тромсё
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Олесунн
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
12
7
Тромсё
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Олесунн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
13% (3)
61% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
19%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
33%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
4
19%
1
17%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
10
34
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
20%
2
6%
1-15
2
20%
7
21%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
2
20%
6
18%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
1
10%
9
26%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Забито
35
16
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
4
11%
2
13%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
5
14%
4
25%
31-45
8
23%
4
25%
46-60
8
23%
2
13%
61-75
7
20%
2
13%
76-90
Пропущено
22
52
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
3
14%
4
8%
1-15
3
14%
8
15%
16-30
5
23%
8
15%
31-45
3
14%
11
21%
46-60
3
14%
8
15%
61-75
5
23%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0
Результаты матчей
Тромсё
Олесунн
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
75
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
1310
1112
221
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|24
|17
|4
|3
|62 - 30
|55
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|1:1
|24
|15
|4
|5
|35 - 24
|49
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|1:3
|24
|13
|5
|6
|53 - 27
|44
|6.
|4:2
|24
|11
|4
|9
|45 - 38
|37
|7.
|0:1
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|2:4
|24
|8
|5
|11
|31 - 39
|29
|10.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|1:0
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|1:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|0:1
|24
|5
|6
|13
|35 - 46
|21
|16.
|1:1
|24
|3
|4
|17
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|4.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|1:3
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|6.
|4:2
|12
|7
|1
|4
|28 - 17
|22
|7.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|2:4
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|4:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|2:4
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|13.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|1
|11
|7 - 35
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6