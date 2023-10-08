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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4613 Главный судья: Ajdin Medic
Тромсё
1:2
Конец матча
Олесунн
0'
41' Желтая карточка
Сегберг Эрленд
45' Желтая карточка
Кристенсен Бьорн Мартин
0:1
45' Пенальти
Карлсбакк Маркус
45' Желтая карточка
Псише Кристоф
1:1
52' Гол
Vegard Oestraat Erlien
73' Желтая карточка
Кителано Йон
84' Желтая карточка
Нордас Лассе
1:2
89' Гол
Haakon Butli Hammer
90'+5

Ход матча

41'
 
Сегберг Эрленд
45'
 
Кристенсен Бьорн Мартин
45'
0:1
Карлсбакк Маркус
45'
Псише Кристоф
 
52'
Vegard Oestraat Erlien
(Антонсен Кент-Аре)
1:1
67'
Нордас Лассе
Траоре Маи
 
67'
Malick Diouf
Yaw Paintsil
 
73'
 
Кителано Йон
81'
 
Атанга Исаак
Мелланд Хенрик
81'
 
Эбийе Мозес
Кристенсен Бьорн Мартин
84'
Нордас Лассе
 
89'
1:2
Haakon Butli Hammer
90'
Винтер Феликс
Jakob Napoleon Romsaas
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
29
Траоре
Маи
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
37
Мелланд
Хенрик
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
22
Карлсбакк
Маркус
Тромсё
3-5-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Олесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

110%
40%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:3
Э
2:2
Э
2:2
ТМК
2:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
1:2
Э
6:0
Э
1:1
Э
0:2
ТМС
2:0
ТМК
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
ТМС
1:3
Э
1:3

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.07

Среднее время на гол

62
84

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 11 (4) 0.46
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.21
Yaw Paintsil 4 0.17
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.13
Траоре Маи 3 0.13
Йенсен Рубен 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Malick Diouf 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.21
Карлсбакк Маркус 4 (1) 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 3 0.13
Сегберг Эрленд 2 0.08
Эбийе Мозес 2 (1) 0.08
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 4 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Сегберг Эрленд 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Тромсё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
6
Тромсё
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Олесунн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

12
7
Тромсё
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Олесунн
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
17% (4)
58% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
18%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
5
23%
1
13%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
5
23%
1
13%
76-90

Пропущено

12
35
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
17%
2
6%
1-15
2
17%
7
20%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
2
17%
7
20%
46-60
2
17%
5
14%
61-75
2
17%
9
26%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

36
18
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
4
11%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
5
14%
5
28%
31-45
9
25%
4
22%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
7
19%
3
17%
76-90

Пропущено

24
53
12 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
13%
4
8%
1-15
3
13%
8
15%
16-30
6
25%
8
15%
31-45
3
13%
12
23%
46-60
3
13%
8
15%
61-75
6
25%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0

Результаты матчей

Тромсё
Олесунн

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
11 раз 46%
0
10 раз 42%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
2
10
3
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
1
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
14
10
11
13
1.5
3
21
4
20
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 24 15 3 6 43 - 26 48
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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