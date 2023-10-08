Тур: 24. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 4613 Главный судья: Ajdin Medic
0'
41' Желтая карточкаСегберг Эрленд
45' Желтая карточкаКристенсен Бьорн Мартин
0:1
45' ПенальтиКарлсбакк Маркус
45' Желтая карточкаПсише Кристоф
1:1
52' ГолVegard Oestraat Erlien
73' Желтая карточкаКителано Йон
84' Желтая карточкаНордас Лассе
1:2
89' ГолHaakon Butli Hammer
90'+5
Ход матча
41'
45'
0:1
45'
52'
73'
84'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Тромсё
Олесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
40%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.07
Среднее время на гол
62
84
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|11 (4)
|0.46
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.21
|Yaw Paintsil
|4
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.13
|Траоре Маи
|3
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Malick Diouf
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.21
|Карлсбакк Маркус
|4 (1)
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|3
|0.13
|Сегберг Эрленд
|2
|0.08
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.08
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
6
Тромсё
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Олесунн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
12
7
Тромсё
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Олесунн
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
17% (4)
58% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
22
8
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
18%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
5
23%
1
13%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
5
23%
1
13%
76-90
Пропущено
12
35
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
17%
2
6%
1-15
2
17%
7
20%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
2
17%
7
20%
46-60
2
17%
5
14%
61-75
2
17%
9
26%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Забито
36
18
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
4
11%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
5
14%
5
28%
31-45
9
25%
4
22%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
7
19%
3
17%
76-90
Пропущено
24
53
12 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
13%
4
8%
1-15
3
13%
8
15%
16-30
6
25%
8
15%
31-45
3
13%
12
23%
46-60
3
13%
8
15%
61-75
6
25%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0
Результаты матчей
Тромсё
Олесунн
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
11 раз 46%
0
10 раз 42%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
76
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1410
1113
321
420
123
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6