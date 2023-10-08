Тур: 24. Стадион: Акер. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
1:3
Второй тайм: 88'
0'
0:1
26' ГолСалтнес Ульрик
1:1
30' ГолГрёдем Магнус
35' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
38' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
1:2
43' Гол в свои воротаБрейвик Эмиль
1:3
47' ГолГулликсен Тобиас
1:3
56' Не забитый пенальтиБрейвик Эмиль
1:3
77' Не забитый пенальтиГрёнбек Альберт
77' Желтая карточкаБерг Патрик
78' Желтая карточкаМо Бреде
78' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
1:3
85' Не забитый пенальтиМумбанья Фарис
87' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
Ход матча
26'
30'
35'
43'
1:2
47'
56'
1:3
77'
1:3
77'
78'
85'
1:3
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
31
Ловик
Матиас
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Молде
Будё-Глимт
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
26 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.92
2.15
Среднее время на гол
46
41
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.31
1.77
Среднее время на гол
68
50
Всего голов
42
51
Голов в среднем за матч
1.62
1.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.29
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.25
|Эйкрем Магнус
|6
|0.25
|Грёдем Магнус
|6
|0.25
|Линнес Мартин
|5
|0.21
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.17
|Китолано Эрик
|4
|0.17
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.13
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.08
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|0.92
|Мумбанья Фарис
|13
|0.54
|Грёнбек Альберт
|8
|0.33
|Салтнес Ульрик
|5
|0.21
|Берг Патрик
|3
|0.13
|Ветлесен Уго
|3
|0.13
|Мугиша Джоэл
|3
|0.13
|Сёрли Сондре
|2
|0.08
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
Результаты матчей
Молде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Будё-Глимт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
5
8
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
19
29
Молде
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Будё-Глимт
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
24
37
Голы по времени матча
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
4
13%
7
23%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
5
16%
7
23%
46-60
6
19%
7
23%
61-75
6
19%
2
6%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Забито
21
29
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
14%
6
21%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
4
19%
7
24%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
4
19%
9
31%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
24%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
53
60
25 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
7
13%
13
22%
1-15
8
15%
7
12%
16-30
10
19%
5
8%
31-45
9
17%
14
23%
46-60
9
17%
10
17%
61-75
10
19%
11
18%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
4
17%
8
29%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
6
26%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1
Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2
Результаты матчей
Молде
Будё-Глимт
Точный счет
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Молде
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
83
101
65
56
47
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
102
39
66
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
149
203
914
1112
716
518
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|24
|17
|4
|3
|62 - 30
|55
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|1:1
|24
|15
|4
|5
|35 - 24
|49
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|1:3
|24
|13
|5
|6
|53 - 27
|44
|6.
|4:2
|24
|11
|4
|9
|45 - 38
|37
|7.
|0:1
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|2:4
|24
|8
|5
|11
|31 - 39
|29
|10.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|1:0
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|1:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|0:1
|24
|5
|6
|13
|35 - 46
|21
|16.
|1:1
|24
|3
|4
|17
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|4.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|1:3
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|6.
|4:2
|12
|7
|1
|4
|28 - 17
|22
|7.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|2:4
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|4:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|2:4
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|13.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|1
|11
|7 - 35
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6