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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Молде
1:3
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
26' Гол
Салтнес Ульрик
1:1
30' Гол
Грёдем Магнус
35' Желтая карточка
Эллингсен Мартин
38' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
1:2
43' Гол в свои ворота
Брейвик Эмиль
1:3
47' Гол
Гулликсен Тобиас
1:3
56' Не забитый пенальти
Брейвик Эмиль
1:3
77' Не забитый пенальти
Грёнбек Альберт
77' Желтая карточка
Берг Патрик
78' Желтая карточка
Мо Бреде
78' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
1:3
85' Не забитый пенальти
Мумбанья Фарис
87' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
90'+6
12
Петерсен
Оливер
3
Эйванн
Каспер
6
Эллингсен
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
15
Коса
Маркус
Андреас
22
Грёдем
Магнус
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
8
Грёнбек
Альберт
Молде
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Молде
Будё-Глимт

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

26 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
2:3
Э
1:4
Э
3:1
К
0:1
Э
0:2
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.92
2.15

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.31
1.77

Среднее время на гол

68
50

Всего голов

42
51

Голов в среднем за матч

1.62
1.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.29
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.25
Эйкрем Магнус 6 0.25
Грёдем Магнус 6 0.25
Линнес Мартин 5 0.21
Эриксен Кристиан I 4 0.17
Китолано Эрик 4 0.17
Бериша Ветон 3 (1) 0.13
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.13
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Гульбрандсен Фредрик 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 22 (4) 0.92
Мумбанья Фарис 13 0.54
Грёнбек Альберт 8 0.33
Салтнес Ульрик 4 0.17
Берг Патрик 3 0.13
Ветлесен Уго 3 0.13
Мугиша Джоэл 3 0.13
Сёрли Сондре 2 0.08
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Китолано Эрик 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Амаль 4 0
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0

Результаты матчей

Молде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Будё-Глимт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

7
8
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Будё-Глимт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

19
29
Молде
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Будё-Глимт
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

34
33
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
4
12%
7
21%
1-15
7
21%
5
15%
16-30
6
18%
4
12%
31-45
5
15%
8
24%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
6
18%
2
6%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Забито

21
29
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
14%
6
21%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
4
19%
7
24%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
4
19%
9
31%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
24%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

55
62
27 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
7
13%
13
21%
1-15
9
16%
8
13%
16-30
11
20%
5
8%
31-45
9
16%
15
24%
46-60
9
16%
10
16%
61-75
10
18%
11
18%
76-90

Пропущено

25
30
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
4
16%
8
27%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
5
20%
5
17%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
6
24%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1
Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2

Результаты матчей

Молде
Будё-Глимт

Точный счет

0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
2
9 раз 38%
3
7 раз 29%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Молде
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
4
1.5
10
1
6
6
2.5
5
6
4
8
3.5
3
8
2
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
11
2
3
9
2.5
7
6
3
9
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
22
2
14
10
1.5
21
3
9
15
2.5
12
12
7
17
3.5
5
19
2
22
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 24 15 3 6 43 - 26 48
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Эйкрем Магнус уходит с поля. Китолано Эрик выходит вместо него
    • 56'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Брейвик Эмиль пробил пенальти, но не смог забить!
    • 47'
      Фарис Мумбанья сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Гулликсен Тобиас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Берг Патрик сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Брейвик Эмиль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 38'
      Коса Маркус Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Эллингсен Мартин получил желтую карточку от судьи
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