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  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Сарпсборг-08
5:2
Второй тайм: 90'
Русенборг

Ход матча

14'
Андерсен Йеппе
 
42'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Майгор Миккел)
1:0
50'
1:1
Фредериксен Эмиль
(Андерссон Адам)
57'
Бергет Йо Инге
2:1
63'
2:2
Сэтер Оле Кристиан
71'
Зехнини Рафик
Сандер Кристиансен
 
71'
Anders Hiim
Майгор Миккел
 
71'
 
Корник Лео
Сэтер Оле Кристиан
77'
Лундквист Рамон-Паскаль
3:2
78'
Мартинссон-Нгуали Серж
Тибблинг Симон
 
80'
Бергет Йо Инге
(Вишне Эйрик)
4:2
81'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Торвальдссон Исак
88'
Бергет Йо Инге
(Зехнини Рафик)
5:2
89'
Упсет Кристиан
Утвик Бьорн
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Русенборг
2.45
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5.40
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Все Коэффициенты
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Тибблинг
Симон
14
Бергет
Йо
Инге
24
Тангвик
Сандер
25
Андерссон
Адам
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Торвальдссон
Исак
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Русенборг

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2
К
2:0
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.29
Торп Виктор 7 0.29
Майгор Миккел 6 0.25
Лундквист Рамон-Паскаль 5 (1) 0.21
Солтведт Йоахим 4 0.17
Утвик Бьорн 4 0.17
Вишне Эйрик 2 0.08
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.08
Сандер Кристиансен 2 0.08
Сандберг Никлас 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Бергет Йо Инге 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 6 (3) 0.25
Хольсе Карло 3 0.13
Нипан Сверре Халсет 3 0.13
Нельсон Джейден 2 0.08
Бьёрло Мортен 2 0.08
Скарсем Олаус 2 0.08
Йенссен Ульрик 2 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Торвальдссон Исак 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Нельсон Джейден 3 1
Перейра Адриан 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Сельнес Оле 1 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
17
Сарпсборг-08
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Русенборг
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

25
9
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
4
16%
1
11%
1-15
6
24%
2
22%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
5
20%
2
22%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
4
29%
7
33%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
11%
2
11%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
4
21%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

44
28
24 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
6
14%
3
11%
1-15
11
25%
4
14%
16-30
7
16%
2
7%
31-45
7
16%
7
25%
46-60
3
7%
7
25%
61-75
10
23%
5
18%
76-90

Пропущено

33
36
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 17
7
21%
10
28%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
9
27%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Русенборг

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
4
8
4
7
2.5
3
9
2
9
3.5
2
10
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
12
11
1.5
7
16
6
17
2.5
3
20
2
21
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 1:1 24 15 4 5 35 - 24 49
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 1:3 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 4:2 24 11 4 9 45 - 38 37
7.
Лиллестрём
 0:1 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 2:4 24 8 5 11 31 - 39 29
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 1:0 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Хёугесунн
 1:0 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 1:0 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 0:1 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 1:1 24 3 4 17 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Тромсё
 1:1 13 8 3 2 21 - 12 27
4.
Будё-Глимт
 3:1 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Молде
 1:3 12 8 2 2 31 - 11 26
6.
Сарпсборг-08
 4:2 12 7 1 4 28 - 17 22
7.
Лиллестрём
 0:1 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 2:4 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 1:0 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 1:0 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 0:1 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 1:1 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 1:1 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 1:3 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 4:2 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 0:1 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 1:0 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 2:4 12 2 3 7 12 - 24 9
13.
Хёугесунн
 1:0 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 1:0 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 0:1 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 1:1 12 0 1 11 7 - 35 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
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