Тур: 24. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Эскас Эспен
5:2
Второй тайм: 90'
0'
14' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
1:0
42' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
1:1
50' ГолФредериксен Эмиль
2:1
57' ГолБергет Йо Инге
2:2
63' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
3:2
77' ПенальтиЛундквист Рамон-Паскаль
4:2
80' ГолБергет Йо Инге
5:2
88' ГолБергет Йо Инге
Ход матча
14'
42'
50'
57'
2:1
63'
77'
80'
4:2
88'
5:2
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Anders Hiim
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
46 Simen Havig
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Русенборг
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|7
|0.29
|Торп Виктор
|7
|0.29
|Майгор Миккел
|6
|0.25
|Лундквист Рамон-Паскаль
|5 (1)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|4
|0.17
|Утвик Бьорн
|4
|0.17
|Вишне Эйрик
|2
|0.08
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.08
|Сандер Кристиансен
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.04
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Бергет Йо Инге
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|6 (3)
|0.25
|Хольсе Карло
|3
|0.13
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.08
|Бьёрло Мортен
|2
|0.08
|Скарсем Олаус
|2
|0.08
|Йенссен Ульрик
|2
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Торвальдссон Исак
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Нельсон Джейден
|3
|1
|Перейра Адриан
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
6
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
17
Сарпсборг-08
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Русенборг
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
25
9
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
4
16%
1
11%
1-15
6
24%
2
22%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
5
20%
2
22%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
4
29%
7
33%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
11%
2
11%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
4
21%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
44
28
24 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
6
14%
3
11%
1-15
11
25%
4
14%
16-30
7
16%
2
7%
31-45
7
16%
7
25%
46-60
3
7%
7
25%
61-75
10
23%
5
18%
76-90
Пропущено
33
36
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 17
7
21%
10
28%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
9
27%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Русенборг
Точный счет
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
74
48
47
39
29
210
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
57
38
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1211
716
617
320
221
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|24
|17
|4
|3
|62 - 30
|55
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|1:1
|24
|15
|4
|5
|35 - 24
|49
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|1:3
|24
|13
|5
|6
|53 - 27
|44
|6.
|4:2
|24
|11
|4
|9
|45 - 38
|37
|7.
|0:1
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|2:4
|24
|8
|5
|11
|31 - 39
|29
|10.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|1:0
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|1:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|0:1
|24
|5
|6
|13
|35 - 46
|21
|16.
|1:1
|24
|3
|4
|17
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|4.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|1:3
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|6.
|4:2
|12
|7
|1
|4
|28 - 17
|22
|7.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|2:4
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|4:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|2:4
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|13.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|1
|11
|7 - 35
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6