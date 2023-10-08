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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Сарпсборг-08
5:2
Конец матча
Русенборг
0'
14' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
1:0
42' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
1:1
50' Гол
Фредериксен Эмиль
2:1
57' Гол
Бергет Йо Инге
2:2
63' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
3:2
77' Пенальти
Лундквист Рамон-Паскаль
4:2
80' Гол
Бергет Йо Инге
5:2
88' Гол
Бергет Йо Инге
90' Желтая карточка
Фредериксен Эмиль
90' Желтая карточка
Зехнини Рафик
90'+5
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Тибблинг
Симон
14
Бергет
Йо
Инге
24
Тангвик
Сандер
25
Андерссон
Адам
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Торвальдссон
Исак
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Русенборг

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2
К
2:0
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.29
Торп Виктор 7 0.29
Майгор Миккел 6 0.25
Лундквист Рамон-Паскаль 5 (1) 0.21
Солтведт Йоахим 4 0.17
Утвик Бьорн 4 0.17
Бергет Йо Инге 3 0.13
Вишне Эйрик 2 0.08
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.08
Сандер Кристиансен 2 0.08
Сандберг Никлас 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 6 (3) 0.25
Хольсе Карло 3 0.13
Нипан Сверре Халсет 3 0.13
Нельсон Джейден 2 0.08
Бьёрло Мортен 2 0.08
Скарсем Олаус 2 0.08
Йенссен Ульрик 2 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Торвальдссон Исак 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Нельсон Джейден 3 1
Перейра Адриан 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Сельнес Оле 1 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
8
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
17
Сарпсборг-08
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Русенборг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

30
11
15 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
4
13%
1
9%
1-15
6
20%
2
18%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
3
10%
4
36%
61-75
8
27%
2
18%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
25%
7
27%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
11%
2
11%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
4
21%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

49
30
25 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
6
12%
3
10%
1-15
11
22%
4
13%
16-30
8
16%
2
7%
31-45
8
16%
8
27%
46-60
3
6%
8
27%
61-75
13
27%
5
17%
76-90

Пропущено

35
41
15 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
7
20%
10
24%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
6
17%
8
20%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
7
20%
3
7%
61-75
9
26%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Русенборг

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
4
8
5
7
2.5
3
9
3
9
3.5
2
10
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
18
6
13
11
1.5
8
16
7
17
2.5
3
21
3
21
3.5
2
22
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 24 15 3 6 43 - 26 48
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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