Тур: 24. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Эскас Эспен
5:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
1:0
42' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
1:1
50' ГолФредериксен Эмиль
2:1
57' ГолБергет Йо Инге
2:2
63' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
3:2
77' ПенальтиЛундквист Рамон-Паскаль
4:2
80' ГолБергет Йо Инге
5:2
88' ГолБергет Йо Инге
90' Желтая карточкаФредериксен Эмиль
90' Желтая карточкаЗехнини Рафик
90'+5
Ход матча
14'
42'
50'
57'
2:1
63'
77'
80'
4:2
88'
5:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Anders Hiim
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
46 Simen Havig
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Русенборг
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|7
|0.29
|Торп Виктор
|7
|0.29
|Майгор Миккел
|6
|0.25
|Лундквист Рамон-Паскаль
|5 (1)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|4
|0.17
|Утвик Бьорн
|4
|0.17
|Бергет Йо Инге
|3
|0.13
|Вишне Эйрик
|2
|0.08
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.08
|Сандер Кристиансен
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.04
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|6 (3)
|0.25
|Хольсе Карло
|3
|0.13
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.08
|Бьёрло Мортен
|2
|0.08
|Скарсем Олаус
|2
|0.08
|Йенссен Ульрик
|2
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Торвальдссон Исак
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Нельсон Джейден
|3
|1
|Перейра Адриан
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
8
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
17
Сарпсборг-08
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Русенборг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
30
11
15 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
4
13%
1
9%
1-15
6
20%
2
18%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
3
10%
4
36%
61-75
8
27%
2
18%
76-90
Пропущено
16
26
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
25%
7
27%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
6
23%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
11%
2
11%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
4
21%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
49
30
25 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
6
12%
3
10%
1-15
11
22%
4
13%
16-30
8
16%
2
7%
31-45
8
16%
8
27%
46-60
3
6%
8
27%
61-75
13
27%
5
17%
76-90
Пропущено
35
41
15 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
7
20%
10
24%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
6
17%
8
20%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
7
20%
3
7%
61-75
9
26%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Русенборг
Точный счет
3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
48
57
39
39
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
1311
816
717
321
321
222
222
123
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6