Тур: 26. Стадион: Теле2 Арена.
0'
17' Желтая карточкаОусоу Айхам
1:0
44' ГолНалич Ади
2:0
61' ПенальтиБесара Нахир
66' Желтая карточкаБесара Нахир
2:1
69' ГолЧилуфя Эдвард
71' Желтая карточкаНалич Ади
79' Желтая карточкаAlper Demirol
2:2
90' ГолСонко Момоду
90'+21
Ход матча
17'
44'
1:0
61'
2:0
66'
69'
71'
79'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Хаммарбю
Хеккен
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
21 матч
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.3
1.27
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|9
|0.35
|Бесара Нахир
|7 (3)
|0.27
|Jusef Erabi
|7
|0.27
|Налич Ади
|4
|0.15
|Теки Тесфальдет
|2
|0.08
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Хаммар Фредрик
|1
|0.04
|Маркус Карлссон
|1
|0.04
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.04
|Маджед Монтадер
|1
|0.04
|Nathaniel Adjei
|1
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.46
|Рюгор Миккель
|7
|0.27
|Ховланд Эвен
|6
|0.23
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.19
|Садик Ибраим
|5
|0.19
|Сонко Момоду
|4
|0.15
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.15
|Ромео Аман
|3
|0.12
|Чилуфя Эдвард
|3
|0.12
|Дабо Понтус
|2
|0.08
|Юссеф Али
|2
|0.08
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|6
|1
|Куртулус Эдвин
|5
|1
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Бесара Нахир
|3
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Фенгер Мадс
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хеккен
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
9
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
9
40
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Хеккен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
13
49
Голы по времени матча
Забито
25
19
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
7
28%
5
26%
46-60
3
12%
6
32%
61-75
6
24%
4
21%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
5
31%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
7
41%
2
13%
76-90
Забито
12
41
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
0
0%
6
15%
1-15
0
0%
3
7%
16-30
3
25%
8
20%
31-45
4
33%
10
24%
46-60
3
25%
5
12%
61-75
2
17%
9
22%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Забито
37
60
12 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
2
5%
7
12%
1-15
2
5%
4
7%
16-30
8
22%
10
17%
31-45
11
30%
30%
15
25%
46-60
6
16%
11
18%
61-75
8
22%
13
22%
76-90
Пропущено
35
31
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
3
9%
4
13%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
20%
7
23%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
11
31%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0
Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2
Результаты матчей
Хаммарбю
Хеккен
Точный счет
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
6 раз 46%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
2
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
121
49
103
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
49
85
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
215
1214
206
521
1115
224
521
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|8