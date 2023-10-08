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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Хаммарбю
2:2
Конец матча
Хеккен
0'
17' Желтая карточка
Оусоу Айхам
1:0
44' Гол
Налич Ади
2:0
61' Пенальти
Бесара Нахир
66' Желтая карточка
Бесара Нахир
2:1
69' Гол
Чилуфя Эдвард
71' Желтая карточка
Налич Ади
79' Желтая карточка
Alper Demirol
2:2
90' Гол
Сонко Момоду
90'+21

Ход матча

17'
 
Оусоу Айхам
28'
Marcus Rafferty
Джуканович Виктор
 
44'
Налич Ади
(Бесара Нахир)
1:0
61'
Бесара Нахир
2:0
62'
 
Хрстич Срджан
Ромео Аман
66'
Бесара Нахир
 
69'
2:1
Чилуфя Эдвард
(Густафссон Самуэль)
71'
Налич Ади
 
73'
Саиди Абдельрахман
Миккельсен Эугуст
 
73'
Странд Симон
Marc Llinares
 
79'
Alper Demirol
 
85'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Абдулразак Исхак
86'
 
Сонко Момоду
Чилуфя Эдвард
90'
Пинас Шакилль
Alper Demirol
 
90'
Травалли Бубакарр
Налич Ади
 
90'
2:2
Сонко Момоду
(Лаурсен Якоб-Баррет)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
36
Маркус
Карлссон
17
Миккельсен
Эугуст
34
Alper
Demirol
20
Бесара
Нахир
2
Marc
Llinares
9
Налич
Ади
7
Джуканович
Виктор
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
4
Оусоу
Айхам
8
Абдулразак
Исхак
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
17
Чилуфя
Эдвард
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
Хаммарбю
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Хеккен

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

21 матч

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.3
1.27

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 9 0.35
Бесара Нахир 7 (3) 0.27
Jusef Erabi 7 0.27
Налич Ади 4 0.15
Теки Тесфальдет 2 0.08
Садику Лорет 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.46
Рюгор Миккель 7 0.27
Ховланд Эвен 6 0.23
Ларсен Ларс Олден 5 0.19
Садик Ибраим 5 0.19
Сонко Момоду 4 0.15
Лаюни Амор 4 (1) 0.15
Ромео Аман 3 0.12
Чилуфя Эдвард 3 0.12
Дабо Понтус 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Густафссон Симон 0 0
Камара Ола 0 0
Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 5 1
Хаммар Фредрик 6 0
Nathaniel Adjei 3 1
Бесара Нахир 3 0
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Фенгер Мадс 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Налич Ади 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Alper Demirol 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Рюгор Миккель 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Дабо Понтус 2 0
Сандберг Симон 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Оусоу Айхам 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хеккен
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
9
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

9
40
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Хеккен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

13
49

Голы по времени матча

Забито

25
19
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
7
28%
5
26%
46-60
3
12%
6
32%
61-75
6
24%
4
21%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
5
31%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
7
41%
2
13%
76-90

Забито

12
41
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
0
0%
6
15%
1-15
0
0%
3
7%
16-30
3
25%
8
20%
31-45
4
33%
10
24%
46-60
3
25%
5
12%
61-75
2
17%
9
22%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Забито

37
60
12 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
2
5%
7
12%
1-15
2
5%
4
7%
16-30
8
22%
10
17%
31-45
11
30%
30%
15
25%
46-60
6
16%
11
18%
61-75
8
22%
13
22%
76-90

Пропущено

35
31
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
3
9%
4
13%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
20%
7
23%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
11
31%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0
Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2

Результаты матчей

Хаммарбю
Хеккен

Точный счет

3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
6 раз 46%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
2
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
12
1
4
9
2.5
10
3
2
11
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
21
5
12
14
1.5
20
6
5
21
2.5
11
15
2
24
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 26 17 4 5 53 - 23 55
3.
Хеккен
 26 16 3 7 59 - 32 51
4.
Юргорден
 26 14 4 8 36 - 29 46
5.
Хаммарбю
 26 11 7 8 37 - 35 40
6.
Кальмар
 26 11 6 9 29 - 32 39
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 26 11 5 10 40 - 35 38
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 26 8 3 15 33 - 46 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 26 3 5 18 21 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
13.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 13 5 3 5 23 - 20 18
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
8.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
12.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Бесара Нахир сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Налич Ади бьет в цель!
    • 28'
      Джуканович Виктор уходит с поля. Marcus Rafferty выходит вместо него
    • 17'
      Aiham Ousou получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 2:2 Хеккен онлайн

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