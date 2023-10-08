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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Варберг БоИС
0:1
Второй тайм: 61'
Юргорден
0'
14' Желтая карточка
Samuel Dahl
0:1
46' Гол
Антонио Владимиро

Ход матча

14'
 
Samuel Dahl
46'
0:1
Антонио Владимиро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Юргорден
6.75
7.90
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4.60
Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
20
Сильверхолт
Оливер
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
10
Лушаку
Исмет
40
Дальстрём
Никлас
17
Mads
Borchers
21
Карлссон
Виктор
9
Курочкин
Антон
37
Красники
Дион
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
18
Антонио
Владимиро
Варберг БоИС
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Юргорден

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

А
2:0
А
2:2
А
4:0
А
2:3
А
1:3
А
1:0
А
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.19
Жуниор Элитон 3 0.12
Транберг Робин 2 0.08
Ле Ру Люк 2 0.08
Альфонси Оливер 2 0.08
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.15
Финнделл Хампус 4 0.15
Берг Оливер 3 (3) 0.12
Радетинац Харис 3 0.12
Викхейм Густав 3 0.12
Асоро Йоэль 3 0.12
Гурбанлы Муса 2 0.08
Эдвардсен Виктор 2 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Антонио Владимиро 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Lucas Bergvall 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Samuel Dahl 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 7 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 8 0
Финнделл Хампус 6 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Samuel Dahl 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Юргорден
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6
Варберг БоИС
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

9
20
Варберг БоИС
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
16% (4)
48% (12)
Юргорден
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
6
24%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
7
28%
7
35%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

27
13
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
5
19%
2
15%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Забито

23
31
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
3
13%
4
13%
1-15
5
22%
5
16%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
6
26%
7
23%
76-90

Пропущено

52
33
27 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 15
9
17%
3
9%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
9
17%
6
18%
31-45
11
21%
6
18%
46-60
3
6%
6
18%
61-75
11
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Юргорден

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
12
1
1
11
1.5
7
6
1
11
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
20
5
4
21
1.5
10
15
2
23
2.5
4
21
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 26 17 4 5 53 - 23 55
3.
Хеккен
 0:1 26 16 2 8 57 - 31 50
4.
Юргорден
 1:0 26 14 4 8 36 - 29 46
5.
Хаммарбю
 1:0 26 12 6 8 36 - 33 42
6.
Кальмар
 26 11 6 9 29 - 32 39
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 26 11 5 10 40 - 35 38
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 26 8 3 15 33 - 46 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 0:1 26 3 5 18 21 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:1 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 1:0 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 1:0 13 9 2 2 24 - 15 29
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
13.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 0:1 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 13 5 3 5 23 - 20 18
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
8.
Юргорден
 1:0 13 4 3 6 13 - 18 15
9.
Хеккен
 0:1 13 4 2 7 16 - 16 14
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
12.
Хаммарбю
 1:0 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 0:1 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Антонио Владимиро бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Samuel Dahl получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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Варберг БоИС
Ничья
Юргорден
6.75
7.90
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