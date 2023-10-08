Тур: 26. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаSamuel Dahl
0:1
46' ГолАнтонио Владимиро
89' Желтая карточкаМиллескуг Ноэль
90' Желтая карточкаЮханссон Петр
90'+8
Ход матча
14'
46'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Варберг БоИС
Юргорден
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|5
|0.19
|Жуниор Элитон
|3
|0.12
|Транберг Робин
|2
|0.08
|Ле Ру Люк
|2
|0.08
|Альфонси Оливер
|2
|0.08
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.15
|Финнделл Хампус
|4
|0.15
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.12
|Радетинац Харис
|3
|0.12
|Викхейм Густав
|3
|0.12
|Асоро Йоэль
|3
|0.12
|Гурбанлы Муса
|2
|0.08
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.08
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|Фаллениус Оскар
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Антонио Владимиро
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.04
|Lucas Bergvall
|1
|0.04
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|7
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|8
|0
|Финнделл Хампус
|6
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Юргорден
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Варберг БоИС
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Юргорден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
9
20
Варберг БоИС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)
Юргорден
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
7
27%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
7
27%
7
35%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90
Пропущено
27
13
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
5
19%
2
15%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
4
15%
0
0%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 14
13 Не забивали 5
3
13%
4
13%
1-15
5
22%
5
16%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
2
9%
7
22%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
6
26%
7
22%
76-90
Пропущено
53
33
27 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 15
9
17%
3
9%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
9
17%
6
18%
31-45
12
23%
6
18%
46-60
3
6%
6
18%
61-75
11
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0
Результаты матчей
Варберг БоИС
Юргорден
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 54%
1
8 раз 31%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
121
112
76
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1214
Больше Меньше
215
422
1016
224
422
224
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|8