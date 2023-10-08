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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Варберг БоИС
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
14' Желтая карточка
Samuel Dahl
0:1
46' Гол
Антонио Владимиро
89' Желтая карточка
Миллескуг Ноэль
90' Желтая карточка
Юханссон Петр
90'+8

Ход матча

14'
 
Samuel Dahl
46'
0:1
Антонио Владимиро
(Фаллениус Оскар)
63'
Ногейра Винисиус
Курочкин Антон
 
63'
Янссон Лео
Сильверхолт Оливер
 
63'
Filipe Sisse
Карлссон Виктор
 
69'
 
Радетинац Харис
Гурбанлы Муса
69'
 
Миллескуг Ноэль
Фаллениус Оскар
72'
Муколли Агон
Mads Borchers
 
77'
 
Кайб Рами
Антонио Владимиро
77'
 
Сабович Бесард
Шуллер Расмус
89'
 
Миллескуг Ноэль
90'
Kristoffer Hoven
Янссон Лео
 
90'
 
Юханссон Петр

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
29
Андерссон
Фредрик
20
Сильверхолт
Оливер
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
10
Лушаку
Исмет
40
Дальстрём
Никлас
17
Mads
Borchers
21
Карлссон
Виктор
9
Курочкин
Антон
37
Красники
Дион
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
18
Антонио
Владимиро
Варберг БоИС
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Юргорден

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

А
2:0
А
2:2
А
4:0
А
2:3
А
1:3
А
1:0
А
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.19
Жуниор Элитон 3 0.12
Транберг Робин 2 0.08
Ле Ру Люк 2 0.08
Альфонси Оливер 2 0.08
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.15
Финнделл Хампус 4 0.15
Берг Оливер 3 (3) 0.12
Радетинац Харис 3 0.12
Викхейм Густав 3 0.12
Асоро Йоэль 3 0.12
Гурбанлы Муса 2 0.08
Эдвардсен Виктор 2 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Антонио Владимиро 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Lucas Bergvall 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Samuel Dahl 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 7 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 8 0
Финнделл Хампус 6 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Юханссон Петр 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Samuel Dahl 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Юргорден
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6
Варберг БоИС
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Юргорден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

9
20
Варберг БоИС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)
Юргорден
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
7
27%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
7
27%
7
35%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

27
13
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
5
19%
2
15%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 14
13 Не забивали 5
3
13%
4
13%
1-15
5
22%
5
16%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
2
9%
7
22%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
6
26%
7
22%
76-90

Пропущено

53
33
27 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 15
9
17%
3
9%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
9
17%
6
18%
31-45
12
23%
6
18%
46-60
3
6%
6
18%
61-75
11
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Юргорден

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
8 раз 31%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
21
5
4
22
1.5
10
16
2
24
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 26 17 4 5 53 - 23 55
3.
Хеккен
 26 16 3 7 59 - 32 51
4.
Юргорден
 26 14 4 8 36 - 29 46
5.
Хаммарбю
 26 11 7 8 37 - 35 40
6.
Кальмар
 26 11 6 9 29 - 32 39
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 26 11 5 10 40 - 35 38
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 26 8 3 15 33 - 46 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 26 3 5 18 21 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
13.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 13 5 3 5 23 - 20 18
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
8.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
12.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Samuel Dahl получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варберг БоИС 0:1 Юргорден онлайн

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