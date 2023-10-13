Тур: 1. Стадион: Уэмбли. Главный судья: Фраппарт Стефани
13
Стрейн
Райан
19
Суттар
Гарри
20
Баккус
Кенау
10
Гудвин
Крейг
15
Дюк
Митчелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Уокер КайлЗащитник
-
16 Стоунс ДжонЗащитник
-
17 Гехи МаркЗащитник
-
18 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
21 Фоден ФилНападающий
-
25 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Стрейн РайанЗащитник
-
19 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баккус КенауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гудвин КрейгПолузащитник
-
15 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гловер ТомВратарь
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
17 Миллер ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мабил АверПолузащитник
-
14 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Язбек ПатрикПолузащитник
-
24 Макгри РайлиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Туре МохамедНападающий
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
История личных встреч
Англия
Австралия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4
Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10
Австралия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1
Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Австралия
Исход игры
Англия
95.2% (118)
Ничья
2.4% (3)
Австралия
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
49.12% (56)
Нет
50.88% (58)
Популярный счёт
2:0 Англия
31.5% (39)
3:1 Англия
20.2% (25)
2:1 Англия
16.9% (21)
1:0 Англия
7.3% (9)
3:0 Англия
6.5% (8)
4:1 Англия
4.8% (6)
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