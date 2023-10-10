Тур: 1. Стадион: Уэмбли.
История личных встреч
Англия
Австралия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4
Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10
Австралия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1
Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1
Прогнозы на матч Англия - Австралия
Исход игры
Англия
96.3% (52)
Ничья
1.9% (1)
Австралия
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (20)
Меньше
60.78% (31)
Обе команды забьют
Да
31.37% (16)
Нет
68.63% (35)
Популярный счёт
2:0 Англия
40.7% (22)
1:0 Англия
13% (7)
3:1 Англия
9.3% (5)
2:1 Англия
9.3% (5)
4:1 Англия
7.4% (4)
3:0 Англия
7.4% (4)
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