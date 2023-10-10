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Тур: 1. Стадион: .
Англия
FIFA #4
 
Позже
Австралия
FIFA #27
Прогнозы 54
Англия 96.3% (52)
X 1.9% (1)
Австралия 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Австралия
6.20
7.00
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6.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия
Австралия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4
Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10
Австралия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1
Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Англия 96.3% (52)
    X 1.9% (1)
    Австралия 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Австралия
    6.20
    7.00
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    6.70
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    Прогнозы на матч Англия - Австралия

    Исход игры
    Англия
    96.3% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Австралия
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    31.37% (16)
    Нет
    68.63% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    40.7% (22)
    1:0 Англия
    13% (7)
    3:1 Англия
    9.3% (5)
    2:1 Англия
    9.3% (5)
    4:1 Англия
    7.4% (4)
    3:0 Англия
    7.4% (4)
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    Австралия
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