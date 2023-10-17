Длинный заброс вперёд на Адамса, который справа от штрафной получил сферу, а затем навесил в центр штрафной. Клосс спокойно выбил мяч подальше от своей штрафной.

Совсем ничего не происходит во втором тайме. Удивительно видеть такое со стороны сборной Франции. Полный стадион болельщиков собрался.

Гризманн из центра отдавал направо перспективный пас, вот только сделал это не очень удачно, и Клосс упустил игровой снаряд за боковую линию.

Тчуамени боролся на своей половине поля против Гилмора, с первой попытки француз отобрал мяч чисто, а вот затем нарушил правила.

Невнятное что-то творят французы. Гризманн в центре штрафной получил мяч и черпачком закинул его на Мбаппе, который, находясь у лицевой, пытался пробить через себя. Вышло очень неточно.

Быстрая контратака хозяев. Дембеле выполнил передачу на Мбаппе, который оказался с мячом в штрафной, но его удар сумел заблокировать Паттерсон.

Камавинга выполнял заброс из глубины на Жиру, но Купер сыграл надёжно, перехватив эту передачу. Постепенно французы начинают давить соперника.

Огромные извинения приношу всем фанатам футбола. По всем источникам и по графике арбитром матча является Тобиас Стилер, но на самом деле главным арбитром матча является Даниэль Зиберт. В какой момент произошла замена судьи неизвестно.

И снова спокойное течение матча у нас. Наблюдали мы в первом тайме, как француза легко и непринуждённо могут такую игру взорвать. Думаю, что второй тайм будет таким же.

Гризманн получил отличный пас за спины защитникам, но бежать вперёд не решился, а развернулся и отдал передачу назад своим партнёрам.

Фергюсон очень активно прессинговал Тчуамени и нарушил правила. Очень много фолят сегодня шотландцев, не останавливает их статус товарищеского матча.

Камавинга отдал отличный пас вперёд, но Купер сумел на рывке опередить Мбаппе. Удивительный момент, если честно, учитывая скорость Килиана.

Снова очень низкие скорости в нашем матче. Шотландцы по-прежнему владеют мячом на своей половине поля. Возможно, замены немного разбавят эту игру.

Стоя смотрят француза за тем, как шотландская сборная катает мяч на своей половине поля. Очень скучный футбол во втором тайме. В принципе, это понятно, исход уже предрешён.

Очень долго французы владеют мячом на чужой половине поля, однако вскрыть насыщенную оборону гостей пока не получается у подопечных Дидье Дешама.

Замена голкипера в перерыве матча у шотландцев. Вместо Келли на поле появился Кларк.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! МБАППЕ! Килиан пробил в правый угол, туда же полетел и голкипер. Удалось только зацепить сферу Келли, но мяч всё равно оказался в сетке!

Волевая победа по итогам первого тайма получается у сборной Франции. Напомню, что именно шотландцы открыли счёт усилиями Гилмора, но дальше игра полностью перевернулась.

Эрнандес пролетел по левому флангу и прострелил в центр. Мбаппе пробил в одно касание, но защитник сумел выручить, а затем уже Тчуамени с дальней дистанции выстрелил - Келли справился!

Паттерсон опасно справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр на Адамса. Меньян прочитал эту передачу и сумел совершить перехват.

Дембеле с правого фланга выполнил мощный прострел к воротам. Келли ошибся, выронив сферу из рук. Его опередил Жиру, а затем упал. Стилер не назначил пенальти в этой ситуации, картинно падал форвард сборной Франции.

40' Вызвали помощники VAR Стилера к монитору, дабы тот посмотрел на фол против Жиру, которого откровенно на газон завалил Купер.

39' ПАВАР! Чуть хет-трик не оформил защитник. Мбаппе с правого края штрафной прострелил в центр, а Павару не хватило пары сантиметров, дабы замкнуть эту передачу!

38' Гризманн навесил в штрафную гостей, а Жиру и Мбаппе рухнули на газон в борьбе с защитниками. Арбитр нарушения не зафиксировал, и игра продолжилась.

37' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мбаппе по левому флангу отдал пас вперёд на Эрнандеса, которого сзади срубил Паттерсон. Предупреждение защитнику шотландцев.

36' И снова фол. На это раз Фергюсон руками держал Мбаппе, а это не скрылось от глаз немецкого арбитра, который дал свисток.

35' Купер выдвинулся за Жиру на половину поля французов и нарушил там правила против нападающего. Очередной свисток от Тобиаса Стилера.

34' Заполнили болельщики сегодня полные трибуны в Лилле. Очень соскучились фанаты по сборной. Напомню, что давно сборная Франции проводит свои игры только в Париже.

33' Тэйлор классную передачу отдал на Адамса, но форвард не сумел обработать аткую передачу, и Павар совершил перехват на своей половине поля.

32' Продолжают атаковать французы. Но сейчас Камавинга сыграл не очень удачно, поэтому хозяева из перспективной атаки заработали только аут на чужой половине поля.

31' Тчуамени выполнил отличный заброс в штрафную, Дембеле избежал офсайда и с левого угла вратарской нанс удар в ближний угол, но мяч попал в сетку с внешней стороны!

30' И снова спокойно шотландцы владеют мячом. После забитого мяча они ничего не создали в атаке, да и подходов опасных к воротам Меньяна не было.

29' Долгая перепасовка у чужой штрафной получилась у шотландцев, а затем Паттерсон решил напролом лезть в чужую штрафную, но его спокойно остановил Эрнандес.

28' Дембеле неаккуратно сыграл на своей половине поля, но его подстраховал Конате, который сумел вынести сферу далеко вперёд, не допустив опасного перехвата от шотландца.

27' И снова спокойно шотландцы владеют мячом в районе центрального круга. Совсем никакого прессинга нет от хозяев. Такое ощущение, что французы ждут, когда соперник им сам подарит мяч.

26' Практически всё, что создают команды - всё и реализовывают. Действительно, товарищеская игра получается, хоть и много нарушений в первой трети матча.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ПАВАР! ДУБЛЬ! Мбаппе получил мяч слева в штрафной, сумел раскрутить защитника и выполнил подачу в центр, а там Павар с пары метров головой замкнул точно в цель! Идеальная игра Мбаппе.

23' Эрнандес с левого фланга низом отдал передачу в центр, Мбаппе хитро пропустил игровой снаряд, но Жиру данной задумки не понял, и защитник сумел перехватить.

22' Мактоминай в центре поля уронил на газон Дембеле. Спорит капитан сборной Шотландии с решением арбитра. Казалось ему, что он сыграл чисто.

21' Снова хитрый розыгрыш от французов. Гризманн низом покатил на линию штрафной Эрнандесу, удар которого получился крайне неудачным. "Круглый" улетел гораздо выше ворот.

20' Мбаппе с левого фланга выполнял навес в штрафную, но попал в соперника, от которого сфера улетела за лицевую. Ещё один корнер заработали хозяева.

19' Мбаппе с левого фланга сместился в центр и отдал передачу дальше, но защитники сборной Шотландии сумели совершить перехват. А затем Килиан нарушил правила против Петтерсона.

18' Удивительную игру мы смотрим. Совсем отсутствуют скорости в нашем матче, а обе команды уже сумели отличиться. И продолжают французы атаковать.

17' Дембеле с правого фланга выполнил слишком сильный кросс. Эрнандес на противоположном фланге сферу принял, но против него уверенно отыграл Паттерсон.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ПАВАР! Быстро сравняли счёт французы. Гризманн выполнил навес на ближнюю штангу, а Павар выиграл верх на ближней штанге и пробил в дальний угол. Сфера от штанги оказалась в воротах!



15' Первый угловой в матче сумели заработать французы. Эрнандес рвался вперёд по левому флангу, но Паттерсон сумел выбить за лицевую.

14' Французы снова забирают мяч под свой контроль, но пока ни одного опасного момента у ворот Келли мы не видели. Посмотрим, что будет дальше.

13' Очень раслабленными вышли игроки сборной Франции на эту встречу. Шотландцы воспользовались таким настроем французов и сумели забить быстры гол.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ГИЛМОР! Гилмор слева выполнил прострел в штрафную, но Камавинга перехватил, а затем непонятно зачем вернул мяч Гилмору, который из пределов штрафной пробил точно в дальний угол! Грубейшая ошибка игрока мадридского "Реала".



11' Ошибся Купер на своей половине поля, однако не смогли француза организовать опасную атаку. Дембеле далеко отпустил игровой снаряд далеко, и Купер исправил свою же ошибку.

10' Теперь уже штрафной гости заработали на чужой половине поля. Гилмор выполнил высокий навес в штрафную французов, но там Меньян уверенно сыграл на выходе.

9' Хитро разыграли штрафной французы. Гризманн покатил на Мбаппе, который с левого края штрафной на ближнюю штангу, а там голкипер шотландцев сумел снять сферу с головы Павара.

8' Фергюсон грубо на своей половине поля сыграл против Мбаппе. Слетела даже бутса у француза после этого стыка. Агрессивно настроены шотландцы.

7' Маклин на чужой половине поля грубо сыграл против Дембеле. Очень низкие скорости на старте матча, в основном из-за сборной Франции, которая вальяжно начинает встречу.

6' Задержалось начало нашего матча в связи с повышенными мерами безопасности. Думаю, все в курсе вчерашней ситуации в Брюсселе, поэтому здесь всё очень строго и внимательно.

5' Мбаппе пытался обострить ситуацию, совершив сольный проход со своей половины поля, но уверенно сыграл Маккена, выбивший сферу за боковую линию.

4' Никак не могут французы забрать мяч себе. Продолжают гости владеть инициативой на первых минутах сегодняшнего товарищеского матча.

3' После навеса со стандарта Меньян уверенно сыграл кулаками на выходе и сумел выбить сферу подальше из своей штрафной. Достаточно активно начали эту встречу гости.

2' Фергюсон по правому флангу пытался прорваться вперёд, но его грубым приёмом остановил Эрнандес. Стандарты это шанс для команды гостей.

1' Хозяева сегодня играют в привычной тёмно-синей форме, шотландцы играют в полностью белом комплекте.