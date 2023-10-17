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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Франция
FIFA #2
3:1
Второй тайм: 62'
Шотландия
FIFA #31
0'
0:1
11' Гол
Гилмор Билли
1:1
16' Гол
Павар Бенжамен
2:1
25' Гол
Павар Бенжамен
3:1
41' Пенальти
Мбаппе Килиан

Ход матча

11'
0:1
Гилмор Билли
16'
Павар Бенжамен
1:1
25'
Павар Бенжамен
2:1
41'
Мбаппе Килиан
3:1
46'
 
Кларк Зандер
Келли Лиам

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 128
Франция 96.1% (123)
X 2.3% (3)
Шотландия 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Шотландия
6.30
9.92
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65.00
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
3
Клосс
Жонатан
2
Павар
Бенжамен
13
Конате
Ибраима
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
6
Камавинга
Эдуардо
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
9
Жиру
Оливье
12
Келли
Лиам
13
Хендри
Джек
6
Купер
Лиам
16
Маккена
Скотт
22
Паттерсон
Нэйтан
20
Тэйлор
Грэг
19
Фергюсон
Льюис
4
Мактоминай
Скотт
14
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
10
Адамс
Че
Франция
Шотландия

История личных встреч

Франция
Шотландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0
Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2
Шотландия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0
Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1
  • Второй тайм
  • 62'
    Камавинга выполнял заброс из глубины на Жиру, но Купер сыграл надёжно, перехватив эту передачу. Постепенно французы начинают давить соперника. 
  • 61'
    Быстрая контратака хозяев. Дембеле выполнил передачу на Мбаппе, который оказался с мячом в штрафной, но его удар сумел заблокировать Паттерсон.
  • 60'
    Невнятное что-то творят французы. Гризманн в центре штрафной получил мяч и черпачком закинул его на Мбаппе, который, находясь у лицевой, пытался пробить через себя. Вышло очень неточно. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Тчуамени боролся на своей половине поля против Гилмора, с первой попытки француз отобрал мяч чисто, а вот затем нарушил правила. 
  • 58'
    Гризманн из центра отдавал направо перспективный пас, вот только сделал это не очень удачно, и Клосс упустил игровой снаряд за боковую линию. 
  • 57'
    Совсем ничего не происходит во втором тайме. Удивительно видеть такое со стороны сборной Франции. Полный стадион болельщиков собрался. 
  • 56'
    Длинный заброс вперёд на Адамса, который справа от штрафной получил сферу, а затем навесил в центр штрафной. Клосс спокойно выбил мяч подальше от своей штрафной. 
  • 55'
    Очень долго французы владеют мячом на чужой половине поля, однако вскрыть насыщенную оборону гостей пока не получается у подопечных Дидье Дешама. 
  • 54'
    Стоя смотрят француза за тем, как шотландская сборная катает мяч на своей половине поля. Очень скучный футбол во втором тайме. В принципе, это понятно, исход уже предрешён. 
  • 53'
    Снова очень низкие скорости в нашем матче. Шотландцы по-прежнему владеют мячом на своей половине поля. Возможно, замены немного разбавят эту игру. 
  • 52'
    Камавинга отдал отличный пас вперёд, но Купер сумел на рывке опередить Мбаппе. Удивительный момент, если честно, учитывая скорость Килиана. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Фергюсон очень активно прессинговал Тчуамени и нарушил правила. Очень много фолят сегодня шотландцев, не останавливает их статус товарищеского матча. 
  • 50'
    Гризманн получил отличный пас за спины защитникам, но бежать вперёд не решился, а развернулся и отдал передачу назад своим партнёрам. 
  • 49'
    И снова спокойное течение матча у нас. Наблюдали мы в первом тайме, как француза легко и непринуждённо могут такую игру взорвать. Думаю, что второй тайм будет таким же. 
  • Судья
    48'
    Огромные извинения приношу всем фанатам футбола. По всем источникам и по графике арбитром матча является Тобиас Стилер, но на самом деле главным арбитром матча является Даниэль Зиберт. В какой момент произошла замена судьи неизвестно. 
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    • Замена
      47'
      Замена голкипера в перерыве матча у шотландцев. Вместо Келли на поле появился Кларк. 
    • Перерыв
      46'
      Стартовала вторая половина матча!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм. Франция - Шотландия 3-1!
    • Судья
      45'
      Дембеле с правого фланга выполнил мощный прострел к воротам. Келли ошибся, выронив сферу из рук. Его опередил Жиру, а затем упал. Стилер не назначил пенальти в этой ситуации, картинно падал форвард сборной Франции. 
    • 45'
      Паттерсон опасно справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр на Адамса. Меньян прочитал эту передачу и сумел совершить перехват.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил к первому тайму Стилер. 
    • Опасный момент
      44'
      Эрнандес пролетел по левому флангу и прострелил в центр. Мбаппе пробил в одно касание, но защитник сумел выручить, а затем уже Тчуамени с дальней дистанции выстрелил - Келли справился! 
    • 43'
      Волевая победа по итогам первого тайма получается у сборной Франции. Напомню, что именно шотландцы открыли счёт усилиями Гилмора, но дальше игра полностью перевернулась. 
    • Пенальти
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! МБАППЕ! Килиан пробил в правый угол, туда же полетел и голкипер. Удалось только зацепить сферу Келли, но мяч всё равно оказался в сетке!
       
    • Пенальти!
      41'
      После видеопросмотра пенальти в ворота шотландцев назначает арбитр. 
    • Видеоповтор
      40'
      Вызвали помощники VAR Стилера к монитору, дабы тот посмотрел на фол против Жиру, которого откровенно на газон завалил Купер. 
    • Опасный момент
      39'
      ПАВАР! Чуть хет-трик не оформил защитник. Мбаппе с правого края штрафной прострелил в центр, а Павару не хватило пары сантиметров, дабы замкнуть эту передачу!
    • Судья
      38'
      Гризманн навесил в штрафную гостей, а Жиру и Мбаппе рухнули на газон в борьбе с защитниками. Арбитр нарушения не зафиксировал, и игра продолжилась. 
    • Желтая карточка
      37'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мбаппе по левому флангу отдал пас вперёд на Эрнандеса, которого сзади срубил Паттерсон. Предупреждение защитнику шотландцев. 
    • Фол, нарушение
      36'
      И снова фол. На это раз Фергюсон руками держал Мбаппе, а это не скрылось от глаз немецкого арбитра, который дал свисток. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Купер выдвинулся за Жиру на половину поля французов и нарушил там правила против нападающего. Очередной свисток от Тобиаса Стилера. 
    • 34'
      Заполнили болельщики сегодня полные трибуны в Лилле. Очень соскучились фанаты по сборной. Напомню, что давно сборная Франции проводит свои игры только в Париже. 
    • 33'
      Тэйлор классную передачу отдал на Адамса, но форвард не сумел обработать аткую передачу, и Павар совершил перехват на своей половине поля. 
    • 32'
      Продолжают атаковать французы. Но сейчас Камавинга сыграл не очень удачно, поэтому хозяева из перспективной атаки заработали только аут на чужой половине поля. 
    • Опасный момент
      31'
      Тчуамени выполнил отличный заброс в штрафную, Дембеле избежал офсайда и с левого угла вратарской нанс удар в ближний угол, но мяч попал в сетку с внешней стороны!
    • 30'
      И снова спокойно шотландцы владеют мячом. После забитого мяча они ничего не создали в атаке, да и подходов опасных к воротам Меньяна не было. 
    • 29'
      Долгая перепасовка у чужой штрафной получилась у шотландцев, а затем Паттерсон решил напролом лезть в чужую штрафную, но его спокойно остановил Эрнандес. 
    • 28'
      Дембеле неаккуратно сыграл на своей половине поля, но его подстраховал Конате, который сумел вынести сферу далеко вперёд, не допустив опасного перехвата от шотландца. 
    • 27'
      И снова спокойно шотландцы владеют мячом в районе центрального круга. Совсем никакого прессинга нет от хозяев. Такое ощущение, что французы ждут, когда соперник им сам подарит мяч. 
    • 26'
      Практически всё, что создают команды - всё и реализовывают. Действительно, товарищеская игра получается, хоть и много нарушений в первой трети матча. 
    • 2 гола - дубль!
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ПАВАР! ДУБЛЬ! Мбаппе получил мяч слева в штрафной, сумел раскрутить защитника и выполнил подачу в центр, а там Павар с пары метров головой замкнул точно в цель! Идеальная игра Мбаппе. 
    • 23'
      Эрнандес с левого фланга низом отдал передачу в центр, Мбаппе хитро пропустил игровой снаряд, но Жиру данной задумки не понял, и защитник сумел перехватить.
    • Фол, нарушение
      22'
      Мактоминай в центре поля уронил на газон Дембеле. Спорит капитан сборной Шотландии с решением арбитра. Казалось ему, что он сыграл чисто. 
    • 21'
      Снова хитрый розыгрыш от французов. Гризманн низом покатил на линию штрафной Эрнандесу, удар которого получился крайне неудачным. "Круглый" улетел гораздо выше ворот. 
    • Угловой
      20'
      Мбаппе с левого фланга выполнял навес в штрафную, но попал в соперника, от которого сфера улетела за лицевую. Ещё один корнер заработали хозяева. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Мбаппе с левого фланга сместился в центр и отдал передачу дальше, но защитники сборной Шотландии сумели совершить перехват. А затем Килиан нарушил правила против Петтерсона. 
    • 18'
      Удивительную игру мы смотрим. Совсем отсутствуют скорости в нашем матче, а обе команды уже сумели отличиться. И продолжают французы атаковать. 
    • 17'
      Дембеле с правого фланга выполнил слишком сильный кросс. Эрнандес на противоположном фланге сферу принял, но против него уверенно отыграл Паттерсон. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ПАВАР! Быстро сравняли счёт французы. Гризманн выполнил навес на ближнюю штангу, а Павар выиграл верх на ближней штанге и пробил в дальний угол. Сфера от штанги оказалась в воротах!
       
    • Угловой
      15'
      Первый угловой в матче сумели заработать французы. Эрнандес рвался вперёд по левому флангу, но Паттерсон сумел выбить за лицевую. 
    • 14'
      Французы снова забирают мяч под свой контроль, но пока ни одного опасного момента у ворот Келли мы не видели. Посмотрим, что будет дальше. 
    • 13'
      Очень раслабленными вышли игроки сборной Франции на эту встречу. Шотландцы воспользовались таким настроем французов и сумели забить быстры гол. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ГИЛМОР! Гилмор слева выполнил прострел в штрафную, но Камавинга перехватил, а затем непонятно зачем вернул мяч Гилмору, который из пределов штрафной пробил точно в дальний угол! Грубейшая ошибка игрока мадридского "Реала". 
       
    • 11'
      Ошибся Купер на своей половине поля, однако не смогли француза организовать опасную атаку. Дембеле далеко отпустил игровой снаряд далеко, и Купер исправил свою же ошибку. 
    • 10'
      Теперь уже штрафной гости заработали на чужой половине поля. Гилмор выполнил высокий навес в штрафную французов, но там Меньян уверенно сыграл на выходе. 
    • 9'
      Хитро разыграли штрафной французы. Гризманн покатил на Мбаппе, который с левого края штрафной на ближнюю штангу, а там голкипер шотландцев сумел снять сферу с головы Павара. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Фергюсон грубо на своей половине поля сыграл против Мбаппе. Слетела даже бутса у француза после этого стыка. Агрессивно настроены шотландцы. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Маклин на чужой половине поля грубо сыграл против Дембеле. Очень низкие скорости на старте матча, в основном из-за сборной Франции, которая вальяжно начинает встречу. 
    • 6'
      Задержалось начало нашего матча в связи с повышенными мерами безопасности. Думаю, все в курсе вчерашней ситуации в Брюсселе, поэтому здесь всё очень строго и внимательно. 
    • 5'
      Мбаппе пытался обострить ситуацию, совершив сольный проход со своей половины поля, но уверенно сыграл Маккена, выбивший сферу за боковую линию. 
    • 4'
      Никак не могут французы забрать мяч себе. Продолжают гости владеть инициативой на первых минутах сегодняшнего товарищеского матча. 
    • 3'
      После навеса со стандарта Меньян уверенно сыграл кулаками на выходе и сумел выбить сферу подальше из своей штрафной. Достаточно активно начали эту встречу гости. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Фергюсон по правому флангу пытался прорваться вперёд, но его грубым приёмом остановил Эрнандес. Стандарты это шанс для команды гостей. 
    • 1'
      Хозяева сегодня играют в привычной тёмно-синей форме, шотландцы играют в полностью белом комплекте. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал наш матч! С центра поля разыграли шотландцы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция 3:1 Шотландия

    Исход игры
    Франция
    96.1% (123)
    Ничья
    2.3% (3)
    Шотландия
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (50)
    Нет
    56.14% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    37.5% (48)
    2:1 Франция
    21.1% (27)
    3:1 Франция
    15.6% (20)
    1:0 Франция
    7% (9)
    3:0 Франция
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Франция
    Шотландия
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