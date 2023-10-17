Тур: 1. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Стилер Тобиас
0'
0:1
11' ГолГилмор Билли
1:1
16' ГолПавар Бенжамен
2:1
25' ГолПавар Бенжамен
3:1
41' ПенальтиМбаппе Килиан
Ход матча
11'
0:1
16'
1:1
25'
2:1
41'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
22
Эрнандес
Тео
12
Келли
Лиам
13
Хендри
Джек
20
Тэйлор
Грэг
14
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
10
Адамс
Че
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
-
18 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
-
12 Келли ЛиамВратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тэйлор ГрэгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
21 Кларк ЗандерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
История личных встреч
Франция
Шотландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0
Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2
Шотландия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0
Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Франция 3:1 Шотландия
Исход игры
Франция
96.1% (123)
Ничья
2.3% (3)
Шотландия
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
2:0 Франция
37.5% (48)
2:1 Франция
21.1% (27)
3:1 Франция
15.6% (20)
1:0 Франция
7% (9)
3:0 Франция
4.7% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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