Тур: 27. Стадион: Consto Arena.
0'
1:0
17' ГолТокстад Кристоффер
55' Желтая карточкаJesper Gregersen
2:0
60' ГолLove Reuterswaerd
Ход матча
17'
55'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Keerat Singh
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Мьёндален
ИК Старт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
22
2
Голов в среднем за матч
2.44
0.4
Среднее время на гол
36
225
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
2.07
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
105
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.37
|Брингакер Матиас
|6 (2)
|0.22
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.11
|Овенстад Мартин
|2
|0.07
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|Love Reuterswaerd
|2
|0.07
|Mats Pedersen
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|1
|0.04
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Sondre Granaas
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.04
|Sander Bratvold
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.22
|Марес Люк
|6 (5)
|0.22
|Alagie Sanyang
|6
|0.22
|Mathias Grundetjern
|6
|0.22
|Страннегорд Том
|5
|0.19
|Zakaria Sawo
|5
|0.19
|Сакор Важебах
|3
|0.11
|Дервискадич Эмир
|3
|0.11
|Садику Агон
|2
|0.07
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|5
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Sondre Granaas
|3
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Дервискадич Эмир
|4
|0
|Mathias Grundetjern
|4
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jesper Gregersen
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
ИК Старт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
12
Мьёндален
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ИК Старт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
11
28
Мьёндален
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
ИК Старт
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
19
40
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
3
17%
3
18%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
25%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
29
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
5
31%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
6
38%
10
34%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Забито
34
46
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
2
6%
2
4%
1-15
7
21%
7
15%
16-30
4
12%
4
9%
31-45
8
24%
10
22%
46-60
4
12%
10
22%
61-75
9
26%
13
28%
76-90
Пропущено
35
30
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
7
20%
3
10%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
20%
3
10%
31-45
3
9%
8
27%
46-60
7
20%
2
7%
61-75
5
14%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5
ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Мьёндален
ИК Старт
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
67
103
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
58
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
224
1115
1412
422
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|27
|16
|10
|1
|45 - 19
|58
|2.
|26
|15
|5
|6
|46 - 30
|50
|3.
|1:0
|27
|14
|4
|9
|44 - 35
|46
|4.
|4:1
|27
|12
|8
|7
|48 - 36
|44
|5.
|2:2
|27
|12
|6
|9
|43 - 39
|42
|6.
|0:2
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|7.
|26
|11
|3
|12
|33 - 48
|36
|8.
|26
|10
|5
|11
|36 - 33
|35
|9.
|2:2
|27
|9
|8
|10
|39 - 36
|35
|10.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|11.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|12.
|2:0
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|1:4
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|0:1
|27
|7
|6
|14
|39 - 57
|27
|15.
|2:2
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|0:2
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|13
|9
|2
|2
|26 - 12
|29
|4.
|4:1
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|7.
|2:2
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|13
|6
|1
|6
|22 - 29
|19
|11.
|1:4
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|2:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|2:2
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|14.
|2:2
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|14
|7
|6
|1
|21 - 12
|27
|2.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|21 - 19
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|2:2
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|4:1
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|2:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|10.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|21 - 33
|12
|11.
|0:2
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|1:4
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|2:2
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|13 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7