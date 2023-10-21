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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 27. Стадион: .
Мьёндален
2:0
Второй тайм: 88'
ИК Старт
0'
1:0
17' Гол
Токстад Кристоффер
55' Желтая карточка
Jesper Gregersen
2:0
60' Гол
Love Reuterswaerd
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
27
Токстад
Кристоффер
24
Mats
Pedersen
15
Love
Reuterswaerd
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
2
Антонссон
Бьярни
4
Сакор
Важебах
30
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Jesper
Gregersen
10
Alagie
Sanyang
16
Страннегорд
Том
Мьёндален
4-3-3
ИК Старт
3-4-3

История личных встреч

Мьёндален
ИК Старт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
3:0
ТМК
3:3
ПД
0:0
ПД
1:1
К
4:2
Э
1:0
Э
3:0
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
3:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

22
2

Голов в среднем за матч

2.44
0.4

Среднее время на гол

36
225

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

2.07
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
105

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.37
Брингакер Матиас 6 (2) 0.22
Скистад Эрик Ставас 3 0.11
Овенстад Мартин 2 0.07
Токстад Кристоффер 2 0.07
Love Reuterswaerd 2 0.07
Mats Pedersen 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Сольберг Йоаким 1 0.04
Эверби Сиверт 1 0.04
Sondre Granaas 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Хансен Адриан Александер 1 0.04
Sander Bratvold 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.22
Марес Люк 6 (5) 0.22
Alagie Sanyang 6 0.22
Mathias Grundetjern 6 0.22
Страннегорд Том 5 0.19
Zakaria Sawo 5 0.19
Сакор Важебах 3 0.11
Дервискадич Эмир 3 0.11
Садику Агон 2 0.07
Salim Nkubiri 1 0.04
Вормгор Вито 1 0.04
Лане Джек 1 0.04
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 5 0
Сольберг Йоаким 4 0
Овенстад Мартин 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Sondre Granaas 3 0
Love Reuterswaerd 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Эверби Сиверт 2 0
Холтен Расмус 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Антонссон Бьярни 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Дервискадич Эмир 4 0
Mathias Grundetjern 4 0
Jasper Silva Torkildsen 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jesper Gregersen 2 0
Alagie Sanyang 0 1
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
ИК Старт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
12
Мьёндален
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ИК Старт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

11
28
Мьёндален
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
ИК Старт
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

19
40

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
3
17%
3
18%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
25%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
29
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
5
31%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
6
38%
10
34%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Забито

34
46
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
2
6%
2
4%
1-15
7
21%
7
15%
16-30
4
12%
4
9%
31-45
8
24%
10
22%
46-60
4
12%
10
22%
61-75
9
26%
13
28%
76-90

Пропущено

35
30
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
7
20%
3
10%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
20%
3
10%
31-45
3
9%
8
27%
46-60
7
20%
2
7%
61-75
5
14%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5
ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Мьёндален
ИК Старт

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
10
3
2
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
22
4
11
15
1.5
14
12
4
22
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:2 27 16 10 1 45 - 19 58
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 1:0 27 14 4 9 44 - 35 46
4.
ФК Кристиансунн
 4:1 27 12 8 7 48 - 36 44
5.
Согндаль
 2:2 27 12 6 9 43 - 39 42
6.
ИК Старт
 0:2 27 11 9 7 45 - 33 42
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Санднес
 2:2 27 9 8 10 39 - 36 35
10.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
11.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
12.
Мьёндален
 2:0 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 1:4 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 0:1 27 7 6 14 39 - 57 27
15.
Хёдд
 2:2 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:2 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 0:2 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
ФК Кристиансунн
 4:1 14 8 3 3 28 - 14 27
5.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
6.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
7.
Согндаль
 2:2 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 1:0 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 1:4 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Мьёндален
 2:0 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 2:2 14 5 4 5 22 - 19 19
14.
Хёдд
 2:2 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 0:1 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:2 14 7 6 1 21 - 12 27
2.
Конгсвингер
 1:0 14 7 2 5 21 - 19 23
3.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
4.
Согндаль
 2:2 14 5 3 6 19 - 22 18
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 4:1 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 2:2 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 2:0 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 0:1 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 0:2 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 1:4 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 2:2 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 13 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • 46'
    Сакор Важебах уходит с поля. Sindre Osestad выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Mats Pedersen сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Токстад Кристоффер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Мьёндален
Ничья
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